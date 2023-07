La faute de l’humidité

Je supporte de plus en plus mal l’humilité. Oups, pardon: l’humidité! Ça colle, ça colle! Un des récents jours d’humidité écrasante, j’étais assis sur mon balcon et je me suis aperçu que j’étais littéralement dans un nuage! Je me suis cru au paradis, j’ai crié «Alléluia», et juste là, à ce moment précis de mon extase, un pigeon m’a largué un cadeau sur la tête!

Afin d’éliminer toute trace de mon infamie, je cours à la salle de bain, j’ouvre le robinet de l’évier et il en coule un filet d’eau gros comme un fil à pêche en nylon, idéal pour la truite, certes, mais tout à fait inutile pour le béluga que je deviendrai si le gouvernement ne se résout pas à interdire les Jos-Louis!

Oui, mea culpa, mea chocolat culpa, c’est ma faiblesse gourmande, surtout depuis qu’ils en vendent maintenant «à saveur originale Vachon», selon une publicité que j’ai lue, éberlué, en me demandant quelle autre saveur que la saveur originale Vachon un gâteau original Vachon pourrait bien avoir!

***

Je décide donc de prendre une douche. Je tourne le robinet du bain qui, lui, coulait comme si de rien n’était, et je tire sur le piton pour la douche, attendant fébrilement le jet puissant du pommeau qui me regarde avec ses ti-zyeux de ploye, et là, trois larmes de crocodile insignifiantes tombent, même pas synchronisées!

Toujours coiffé d’une demi-livre de fiente de pigeon sur la tête, je tiens à m’en débarrasser avant que ça fige et reste pris dans mon toupette de cheveux naturels en fibre optique. Je nettoie donc ça tant bien que mal avec un Scott-Towel, une serviette écossaise, quoi!, celui à trois épaisseurs doubles, très absorbantes, mais pas utile pour se moucher. Ça rentre pas dans le nez!

Je soulève la lunette de la cuvette, pour parler comme nos ancêtres les Gaulois, bref, je r’leve el couvert de la toilette, comme on dit pour être compris, et que ne vois-je-t-il pas de mes deux yeux exorbités? Pas une maudite goutte d’eau dans la toilette!

***

Là, j’ai eu un flash: je me suis vu à Saint-Hilaire, yousse que le monde est obligé de faire bouillir son eau potable depuis 2021. Incroyable! Ça se trouve à être juste dans le bas de la partie du territoire qui s’appelle maintenant le Haut-Madawaska.

Que des gouvernements – je parle du fédéral, du provincial et du municipal pour ne pas les nommer – laissent pâtir des citoyens comme ça, en 2023, dans un pays développé, ça dépasse l’entendement! C’est une honte!

En plus, c’est là que le roi Louis XVII est mort, apparence! C’est un crime de lèse-majesté!

***

Ça fait que j’ai fait ce que font peut-être des gens de Saint-Hilaire qui craignent de prendre une douche avec de l’eau pas potable (impotable?): j’ai ramassé une chaudière, grimpé dans le bain, ouvert le robinet du bain et me suis lavé comme je me lavais dans le village de Kagnobon, en Casamance, au sud du Sénégal, en 1974, à travers des araignées grosses comme des caps de roues, ignorant à l’époque que cet apprentissage à la dure dans la brousse me serait très utile un demi-siècle plus tard dans un pays hyper développé!

Après ma douche artisanale, je me suis saupoudré de la poudre à bébé partout où on met de la poudre à bébé, et je suis parti à la chasse au concierge. Pas facile à trouver dans un édifice de 163 logements, où il y a toujours un morceau d’équipement qui tombe en panne!

Je l’ai trouvé dans le lobby, en grande conversation sur la température avec la femme de ménage, récemment promue gardienne de nuit la fin de semaine, mais jusqu’à minuit seulement.

Finalement, le concierge est monté examiner la situation. Il fait venir un collègue, anciennement ingénieur en Tunisie, qui ne voulait plus faire de bureau, donc il est venu au Canada à titre de concierge. Lui aussi a examiné la situation. Et il décide de faire venir à son tour un contractuel qui s’occupe du chauffage. Il arrive avec un apprenti qu’on confine dans un garde-robes pour surveiller une valve, apparemment. Finalement, ils décident de couper l’eau dans tout l’édifice! Sortez le sent-bon!

En attendant, «si je voulais bien avoir l’obligeance de flusher ma toilette avec une chaudiérée d’eau, ce serait apprécié»… Non, mais!

***

L’avantage, car, oui, j’y vois un avantage, car je suis d’un naturel optimiste, l’avantage donc, c’est que je n’aurai pas à me déplacer pour aller faire du camping sauvage cet été! Moi qui en rêvais.

Il me reste juste à m’acheter un casque de Davy Crockett avec une queue de raton laveur, à me trouver des mocassins de contention en caribou mâché bio et un coat à franges comme les stars country, pis je serai fin prêt pour la grande aventure: dormir sur mon balcon, en rêvant d’une bonne douche chaude!

Là, je pourrai possiblement jouir de la visite d’un moustique ou deux. La semaine passée, j’ai été attaqué par un gros maringouin. Aussi gros qu’un oiseau-mouche, cré moé, cré moé pas! Je te l’ai envoyé valser en quelques secondes!

***

Tout ça, c’est la faute de l’humidité! Paraît qu’il y a même, maintenant, des rivières atmosphériques qui se promènent dans le ciel et distribuent de l’humanité, oups, pardon, de l’humidité, ici et là. Pis ça vient de l’équateur. Il peut bien faire chaud!

Faut donc plus se surprendre des inondations qui ont affecté Edmundston et le Haut-Madawaska, notamment dans le coin de Riceville, là où ma mère est née, ce qui en fait une terre sacrée que je prie le ciel de ne pas toucher. En fait, avec tout ça, je ne suis plus seulement humide, je suis dégoulinant. Un vrai Niagara!

Épongez-moi, que’qu’un!

Han, Madame?