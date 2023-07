Le pub, ce bar où l’on boit principalement de la bière en fût dans des pintes, est emblématique du Royaume-Uni. Toutefois, les pubs semblent désormais en voie d’extinction, et leur disparition suscite des inquiétudes quant à la cohésion sociale de communautés du Royaume-Uni et à la perte d’une part de son identité culturelle.

Ces derniers mois, la crise énergétique a engendré des conséquences désastreuses pour l’industrie des pubs. Les prix du gaz et de l’électricité ont atteint des niveaux records depuis le début de la guerre en Ukraine, entraînant ainsi la fermeture de nombreux établissements.

En plus de cette crise énergétique qui a fait grimper les coûts d’exploitation, les pubs doivent également faire face à l’inflation, qui se traduit par une augmentation des coûts des denrées alimentaires. Cette situation complexe rend la survie de ces établissements encore plus difficile, car les consommateurs sont naturellement contraints de limiter leurs dépenses lors de leurs sorties.

La crise de la COVID-19 a ajouté une couche supplémentaire de difficultés pour les pubs britanniques avec les mesures de confinement et les restrictions prolongées qui ont entraîné une baisse drastique des revenus. De plus, le Royaume-Uni fait face à une pénurie de main-d’œuvre, ce qui complique davantage le fonctionnement des pubs déjà fragilisés.

Cette série d’événements récents a accéléré le déclin déjà visible des pubs britanniques depuis les années 2000. Des facteurs tels que l’interdiction de fumer à l’intérieur des établissements et la diminution générale de la consommation d’alcool ont également contribué à cette situation.

La menace qui pèse sur les pubs ne se limite pas à un simple enjeu économique. Ces lieux représentent bien plus que des débits de boissons, ils sont profondément ancrés dans la culture britannique.

Les pubs britanniques, avec leurs boiseries et leurs bières servies en fût, sont des repères incontournables pour les familles, les résidents locaux et la vie communautaire. Dans les zones rurales en particulier, ces établissements sont souvent les seuls lieux de rassemblement pour ces régions éloignées, offrant un espace de rencontre vital pour les habitants.

Les pubs jouent souvent un rôle crucial dans la vie sociale des quartiers et des villages. La fermeture d’un pub signifie souvent la perte d’un lieu de socialisation important, mettant en péril la dynamique sociale de la communauté.

La survie des pubs est même devenue un enjeu politique. Le Chancelier de l’Échiquier britannique, Jeremy Hunt, qui occupe une fonction similaire à celle d’un ministre des Finances, a proposé de réduire les taxes sur les bières et les cidres à la pression afin d’aider les pubs.

Malgré les efforts déployés par les politiques publiques pour soutenir les pubs, le déclin persiste, principalement en raison des profonds changements sociaux qui se produisent au Royaume-Uni. Les pubs ne peuvent plus se contenter d’être de simples commerces, ils doivent se réinventer et s’adapter à une société en constante évolution, caractérisée par des habitudes de vie différentes.

Les pubs ont souvent été conservateurs et en retard face aux évolutions sociétales du Royaume-Uni. Au XXe siècle, surtout durant l’entre-deux guerres et même plusieurs années après, des mouvements féministes ont eu à faire face des pubs réticents à l’idée d’élargir leurs clientèles aux femmes.

La Loi de 1975 sur la discrimination en raison du sexe a parfois été utilisée dans des procès contre des pubs qui refusaient de servir les femmes. Il a toutefois fallu plus que des lois pour que change l’habitude des hommes de prendre un verre au pub après le boulot pendant que les femmes étaient à la maison.

Les pubs ont avantage à changer et à s’adapter aux évolutions sociales, afin de continuer à incarner la culture et l’art de vivre britannique. L’avenir des pubs passent aussi par la valorisation de leur rôle central dans la vie sociale et culturelle du Royaume-Uni.

Le déclin des pubs britanniques n’a pas uniquement des conséquences économiques, il s’accompagne également d’impacts culturels et sociaux. Les pubs sont souvent au cœur de la vie communautaire et contribuent à l’identité britannique.