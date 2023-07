Les fraises au Nouveau-Brunswick: un délice estival à déguster

L’été est une période de l’année très attendue au Nouveau-Brunswick, non seulement pour son climat chaud et ensoleillé, mais aussi pour les délicieuses fraises qui font leur apparition dans les champs et les marchés locaux.

Types de fraises au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, plusieurs variétés de fraises sont cultivées pour répondre aux goûts et aux besoins des consommateurs. Selon le site Internet du gouvernement du Nouveau-Brunswick, les variétés les plus populaires comprennent la Veestar et l’Annapolis (variétés hâtives); la Cavendish, la Glooscap et la Kent (variétés de mi-saison); la Blomidon (variété de mi-saison à tardive) et la Bount (variété tardive).

Cueillette de fraises

La cueillette des fraises est une activité agréable et conviviale. De nombreux producteurs locaux proposent des champs ouverts au public, où vous pouvez cueillir vous-même vos fraises. Lors de la cueillette, recherchez les fruits rouges vifs et fermes, en évitant ceux qui sont trop mous ou tachés. Assurez-vous de respecter les consignes du producteur concernant les pratiques de cueillette, telles que les champs disponibles, les zones où marcher et les techniques de cueillette.

Conservation des fraises

Pour profiter pleinement de la fraîcheur et de la saveur des fraises, il est important de connaître les meilleures pratiques de conservation. Les fraises sont des fruits délicats et périssables, il est donc préférable de les consommer rapidement après la cueillette ou l’achat. Si vous devez les conserver pendant quelques jours, placez-les dans un contenant au réfrigérateur. Il est recommandé de ne pas les laver ni les équeuter avant de les entreposer, car l’humidité peut accélérer leur détérioration. Lavez-les délicatement juste avant de les déguster.

Astuce : Ne jetez pas les queues de fraises ! Faites-les plutôt infuser dans de l’eau, quelques heures au réfrigérateur. Vous serez surpris du savoureux résultat ! Mais avant d’utiliser les queues, assurez-vous de bien rincer les fraises afin de les débarrasser de la terre et des autres débris.

Congélation des fraises

Si vous avez récolté ou acheté une grande quantité de fraises, vous pouvez les conserver plus longtemps en les congelant. Voici les étapes à suivre pour une congélation optimale :

Lavez soigneusement les fraises à l’eau froide et séchez-les délicatement avec un linge propre.

Retirez les tiges en coupant légèrement en dessous du pédoncule.

Disposez les fraises côte à côte sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier parchemin, en veillant à ce qu’elles ne se touchent pas.

Placez la plaque au congélateur et laissez les fraises congeler pendant quelques heures, jusqu’à ce qu’elles soient fermes.

Une fois les fraises congelées, transférez-les dans des sacs de congélation en veillant à chasser l’excès d’air avant de les sceller.

Étiquetez les sacs avec la date de congélation pour un suivi facile.

Les fraises congelées peuvent être utilisées ultérieurement pour préparer des plats où leur forme importe moins, tels que des frappés, des sauces, des confitures, des croustades, etc.

Utilisation des fraises

Les fraises offrent une polyvalence culinaire exceptionnelle!

Elles sont délicieuses simplement dégustées nature, mais lorsqu’on en a en trop, voici quelques idées pour les utiliser dans vos recettes. Laissez libre cours à votre créativité culinaire et explorez les merveilleuses combinaisons de saveurs que les fraises peuvent offrir.

Salades de fruits ou de légumes : Ajoutez des fraises tranchées à vos salades pour une touche sucrée et acidulée.

Pâtisseries : Intégrez des fraises dans des muffins, des gâteaux renversés, des tartes ou des shortcakes pour une explosion de saveurs estivales.

Déjeuner : Agrémentez votre gruau, crème de blé, parfait, yogourt ou fromage cottage, vos crêpes ou vos gaufres de fraises fraîches pour une note sucrée et rafraîchissante.

Les fraises sont un véritable trésor estival. Leur variété de saveurs, leur fraîcheur et leur douceur font le bonheur des gourmands et des gourmandes. En connaissant mieux les différents types de fraises cultivées dans la région, ainsi que les meilleures pratiques pour leur cueillette, leur conservation, leur congélation et leur utilisation en cuisine, vous pourrez profiter pleinement de ces délicieux fruits dès leur apparition. Alors, n’hésitez pas à vous rendre dans les champs locaux, à vous émerveiller devant les rangées de fraises rouges et à vous délecter de leur goût exquis.

Bonne cueillette!