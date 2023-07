Un sanctuaire dans la mer

Aujourd’hui, je fais un grand détour sur la route des sanctuaires. Pour la plupart d’entre nous, ce lieu n’est pas sur notre chemin des vacances. Il n’est même pas sur les routes de notre province. Il demeure une inspiration profonde pour élever un patrimoine religieux. Et pour nous élever nous-mêmes.

Parlant de s’élever, c’est ce que j’ai fait cette semaine. Au bout de l’île Miscou, je me suis levé sur le bout de mes pieds. Le plus haut possible. En regardant au loin, j’ai cru voir dans la mer quelque chose qui pointait vers le ciel. Comme une flèche. C’est alors que j’ai imaginé le Mont Saint-Michel en Normandie (je m’excuse auprès des Bretons qui revendiquent eux aussi la propriété du Mont).

+ + +

S’élevant au-dessus de la mer, le Mont célèbre un jubilé cette année. C’est en 1023 que la construction de l’église abbatiale a commencé. Il y a mille ans !

Considéré comme la 8e merveille du monde, il accueille 2,8 millions de visiteurs par année. Véritable icône de l’Occident chrétien, une première église aurait été commandée par l’archange Michel dès 708. Le lieu pour ériger ce lieu laissait déjà présager quelque chose hors de l’ordinaire : au sommet d’une montagne au milieu de la mer. C’est sur les murs de cette première chapelle que sera érigée une abbaye romane entre 1023 et 1085.

Le Mont Saint-Michel est emblématique des lieux de pèlerinage. Majestueux, il est même un symbole de l’identité française. Lors du coup d’envoi des célébrations du jubilé, le président Emmanuel Macron s’est rendu au Mont le 5 juin dernier.

Dans un discours au style littéraire patriotique (dans lequel les Français excellent), Macron disait: « Chaque pilier d’un âge permet de soutenir le suivant, le plafond d’un siècle constitue le plancher du prochain. Ici les hommes vivent, meurent, demeurent. Et c’est ainsi que notre nation se bâtit. » Il ne s’est pas contenté de vaines paroles. Il a annoncé l’engagement de son gouvernement dans la préservation du patrimoine religieux.

+ + +

J’ai un doux souvenir de l’émotion qui m’avait saisi lorsque j’ai vu pour la première fois la silhouette de l’abbaye loin devant moi. J’étais alors dans la jeune vingtaine. Je faisais ce que j’appellerais aujourd’hui un « voyage initiatique ». Ce jour-là, j’avais loué un vélo au camping où j’avais planté ma tente pour une nuit.

Plus j’avançais vers le Mont, plus je pédalais rapidement. Je carburais à la beauté et à l’espoir de m’y rapprocher. Je voulais m’approcher à tout prix de cette merveille que j’avais vu dans les livres et sur les cartes. De loin, je distinguais la flèche qui coiffe le Mont depuis 1898 et qui sert de piédestal pour l’archange terrassant le dragon de l’Apocalypse.

J’ai passé la journée à déambuler dans les rues en lacet qui permettent d’accéder jusqu’au fameux cloître. Des touristes m’avaient encouragé à rester jusqu’à la tombée du jour pour participer au spectacle nocturne. J’hésitais à rester jusqu’au soir ; je me suis laissé convaincre ; je n’ai pas été déçu. Ces Imaginaires du Mont Saint-Michel continuent de me donner de l’espoir lorsqu’il s’agit de faire du neuf avec du vieux.

En passant d’une pièce à l’autre, on participait à la journée monastique. On pouvait sentir l’encens dans la grande église, entendre le bruit des ustensiles dans le réfectoire, voir la blancheur des draps dans les dortoirs. Cet itinéraire permettait une réflexion sur les vertus de la Règle de saint Benoit : l’humilité, l’écoute et l’intériorité.

+ + +

Je m’étais promis d’y retourner.

Pour ensuite me dire qu’il y a trop de sites à visiter pour aller revoir ceux qu’on a déjà vus.

Vingt-cinq ans ont passé.

J’y suis retourné, ne sachant pas trop ce que j’allais y trouver.

J’avais l’intuition que je ne verrais pas le site de la même manière, même s’il est resté identique. Revoir les mêmes édifices à des intervalles différents de la vie révèle à quel point notre regard s’est transformé, notre vie a mûri, notre cœur s’est affiné. Le passage du temps a laissé des traces. Davantage sur soi que sur les pierres.

Rien n’a changé. Sinon que depuis 2012, personne ne peut accéder au Mont en voiture. On a enlevé la digue qui était responsable de l’ensablement de la baie. Aujourd’hui, une simple passerelle sur pilotis laisse passer l’eau et redonne au Mont son statut d’île. Voilà à nouveau une montagne au milieu de la mer ! Pour s’y rendre, il faut marcher, pédaler ou prendre une navette.

+ + +

Cette fois, j’y suis allé en pèlerin. Quoique les pèlerins sont aussi touristes dans ce lieu mythique. Pour éviter la horde des touristes, j’ai choisi la fin-novembre. Ce serait faux de dire qu’il y avait peu de touristes. La vérité : il n’y en avait pas ! Pas de soleil non plus ! Ni de Mère Poularde et de boutiques-souvenirs. Le temps froid et les constructions sur la route menant à l’abbaye faisaient fuir les curieux.

Il n’y avait donc pas de divertissements ni de babioles pour les visiteurs. En revanche, beaucoup d’histoires. Encore plus d’intériorité. J’ai passé quelques jours de retraite avec la communauté nouvelle qui anime la vie spirituelle de l’abbaye depuis peu : les Fraternités Monastiques de Jérusalem. Les membres de la communauté sont une dizaine à habiter les lieux (sur les 17 résidants permanents du Mont). Leur présence témoigne du désir de l’Église d’habiter ses lieux de pèlerinage.

Au lendemain de la fête nationale de la France, présenter le Mont Saint-Michel est ma manière de dire mon amour à ce pays, fille aînée de l’Église. J’ai l’intime conviction que les lieux de pèlerinage français, de Notre-Dame-de-Paris à Ste-Anne-d’Auray, ont influencé l’imaginaire des artistes d’ici dans la construction de nos propres sanctuaires.