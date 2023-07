L’été le plus froid du reste de nos vies

Le 4 juillet, alors que les Américains grillaient des hamburgers et allumaient des feux d’artifice, la température moyenne mondiale a atteint 17,2℃, soit la journée la plus chaude sur Terre depuis le début des relevés, selon le projet Climate Reanalyzer de l’Université du Maine. Normalement, la température moyenne mondiale de la Terre, sans le réchauffement causé par les activités humaines, serait de 13,7℃.

Moins de 24 heures plus tard, un nouveau record était battu. La période du 3 au 6 juillet est ainsi devenue la plus chaude jamais enregistrée à l’échelle mondiale, poussant les Nations unies à déclarer les changements climatiques comme étant «hors de contrôle».

Mais ces chiffres ne sont que la partie visible de l’iceberg (et ils fondent rapidement). On pourrait aussi parler de l’indice de chaleur qui a frôlé les 40 degrés en Inde et au Mexique, causant des centaines de décès. Ce n’est rien, cependant, comparer aux 50 degrés qui se sont abattus sur certaines régions du Texas à la fin juin, battant des dizaines de records, mettant à rude épreuve le réseau électrique et envoyant des milliers de Texans aux urgences pour des affections liées à la chaleur.

Ou alors que j’écris ces lignes, le quotidien britannique The Independant vient de publier, en gros titre: «L’Italie se prépare à des températures de 49°C alors que les incendies de forêt provoquent des évacuations en Espagne». À noter qu’une vague de chaleur sans précédent déferle actuellement sur l’Europe.

Tout ça, alors que l’été a officiellement commencé il y a quelques semaines seulement. Dresser une longue liste de tous les records météorologiques et climatiques battus depuis le début de l’année serait fastidieux. Retenez simplement que l’année 2023 marque un tournant critique dans l’histoire des changements climatiques.

En effet, les effets négatifs du changement climatique s’intensifient beaucoup plus rapidement que les scientifiques ne l’avaient prévu il y a moins de dix ans, selon un article paru dans la prestigieuse revue scientifique Nature.

D’après un récent rapport des Nations unies, la Terre est désormais condamnée à subir un réchauffement climatique de plus en plus important au cours des 30 prochaines années, indépendamment des mesures prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bien qu’il soit toujours possible d’éviter un réchauffement encore plus prononcé, cela nécessiterait, selon ce même rapport, une action mondiale coordonnée et immédiate.

Il existe des raisons scientifiques précises pour lesquelles le climat planétaire continuera de se réchauffer au courant des prochaines décennies. Ce que nous vivons aujourd’hui est en fait les conséquences de nos émissions passées.

Nos voitures, nos usines, nos centrales électriques et notre régime alimentaire riche en produits animaux ont réchauffé la planète d’environ 1,2°C depuis l’aube de la révolution industrielle, il y a 200 ans seulement.

Cette augmentation peut sembler modeste, mais elle rend les phénomènes météorologiques extrêmes beaucoup plus probables. Par exemple, la fréquence des vagues de chaleur est passée d’une moyenne de deux par an dans les années 1960 à six par an dans les années 2010 et 2020, selon l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA).

De nos jours, l’été débute plus tôt et se termine plus tard. Au cours des 60 dernières années, l’été a augmenté de 17 jours en moyenne dans le monde entier, selon les plus récentes données. Vous croyez que c’est une bonne nouvelle? Eh bien non, bien au contraire, car cette prolongation de la saison aura des impacts négatifs potentiellement graves sur notre santé, l’environnement et l’agriculture.

Vous connaissez peut-être le mème où Bart Simpson s’exclame : «C’est l’été le plus chaud de ma vie», suivi de son père Homer qui répond : «C’est l’été le plus froid du reste de ta vie». Dans ce cas, Homer Simpson pourrait bien avoir raison et cette perspective est effrayante, compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre.

Heureusement, des solutions existent et il est maintenant évident que l’engagement en faveur de l’action climatique aura un coût bien inférieur à celui de notre inaction.