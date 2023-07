Par ici, les vacances!

ALERTE: «Cette chronique ne contient aucun propos tranchant ou transcendant, aucune idée inspirante ou désopilante, aucun jeu de mots, aucune leçon de morale. Rien. Nous préférons vous en avertir.»

De nos jours, on voit souvent ce genre de mise en garde à l’intention de téléspectateurs, d’auditeurs ou de lecteurs. Et partout, et toujours, cette fameuse «alerte» qu’on peut télécharger sur une appli, comme on dit en français, ou que tu peux downloader sur ta iPhone, comme on dit ailleurs.

Ça fait que je n’ai pas la moindre idée où je m’en vais avec tout ça, aujourd’hui, mais j’ai bien l’intention de m’y rendre. Suivez le guide!

***

C’est comme ça. Arrive un moment où la tête ne suffit plus à filtrer toutes les infos qui lui tombent dessus, et qui rappellent cruellement le fameux supplice chinois de la goutte d’eau sur la tête. Ou peut-être serait-il plus approprié de dire: le fameux supplice de la goutte d’eau chinoise sur la tête? Me rappelle pu!

Je ne me souviens pas non plus de plein d’autres choses. Malheureusement, je ne peux pas vous dire quoi, vu que je les ai oubliées!

C’est peut-être l’Alzheimer? Pourtant, je fais des mots croisés depuis toujours, des sudoku en veux-tu en vlà, même que je suis meilleur dans les difficiles que les faciles! Dernièrement, j’ai découvert un jeu vidéo, genre mahjong, pis je pitonne comme un bon. Des fois, je ne peux plus m’arrêter, faut que je me raisonne. Sinon, je me mets en pénitence!

Ce que j’essaie de dire – décidément y en n’aura pas de facile! –, c’est que ma tête déborde. Elle déborde d’infos, de souvenirs, de projets, d’illuminations, d’éblouissements passés, d’émerveillement quotidien devant la beauté de la vie ou la bêtise des humains.

Et depuis peu, ma caboche suinte de regrets parfois. Je sais, je sais, apparence qu’il ne faut rien regretter. Ce fut ma croyance aussi, jusqu’à ce que je me surprenne à regretter telle ou telle décision mal avisée; telle étourderie amoureuse; tel ou tel geste insensé; tel ou tel propos stupide ou insignifiant.

***

Cette année, j’ai eu 73 ans et je crois que je suis entré en collision frontale avec cette réalité. Comme si je n’avais jamais vraiment perdu de temps à penser à mon âge réel. Je me suis toujours senti jeune: jeune de cœur, jeune d’esprit, jeune d’enthousiasme, jeune d’optimisme.

Cette jeunesse n’est pas pour autant disparue, non, mais elle se colletaille maintenant avec le réel d’un bonhomme qui «célèbre» trois quarts de siècle. Dit comme ça, ça sonne encore plus vieux!

Une chance que j’ai cette chronique. Depuis plus de vingt ans, elle me tient au garde-à-vous. Elle me tient en état d’alerte, et parfois sur le qui-vive. Je ne veux rien manquer, je veux tout savoir, je veux tout comprendre, histoire de pouvoir vous en parler, admirables lecteurs zé lectrices admirées.

***

Dans ce temps-ci, parmi les sujets d’envergure qui retiennent le plus mon attention, il y a la perspective dangereuse d’un autre mandat du bonhomme Trump; le dépérissement du tissu social en France; le réchauffement climatique qui brûle la planète quand il ne l’inonde pas; mais surtout, surtout, surtout, la catastrophique nouvelle politique fédérale d’immigration qui menace directement de mort les petites communautés francophones du Canada, dans l’indifférence générale!

J’évite de trop vous en parler parce que je sais que vous avez aussi, chacun et chacune d’entre vous, vos propres priorités. L’inflation gourmande, la hausse du coût de la vie, l’avenir de vos enfants, le développement de votre région, la pénurie de logements abordables, les négociations dans la fonction publique, les ratés énervants du système de santé, l’insipidité du gouvernement provincial actuel: tant et tant de dossiers qui nécessitent une attention soutenue et qui font que, bien souvent, les «grands» dossiers nationaux ou internationaux sont relégués au second plan.

Tout ça est bien normal. La vie nous catapulte mille défis par jour, des grands, des petits, des lourds, des légers, des clairs et nets, des complexes. Bref, la vie a mille façons de nous rappeler à l’ordre! De nous forcer à faire des choix entre ce qui compte vraiment et ce qui est frivole ou futile.

Arrive un moment où tout cela s’enchevêtre, comme le fil de caoutchouc dans les anciennes balles de golf. Ou peut-être comme les filets de pêche? Mais je n’ose pas m’aventurer sur ce terrain liquide, vu que je ne crois pas avoir le pied très marin! Dès qu’elle bouge un peu, la mer me fait peur! Surtout la mer grise houleuse, car j’ai l’impression qu’elle veut m’engloutir.

***

Je crois que je suis dû pour un petit répit. Vous aurez peut-être remarqué que je m’absente très rarement de cette page. Et j’y reviens chaque semaine, comme le rossignol qui retrouve toujours le même endroit pour nicher.

Il est fidèle. Et ça me ressemble beaucoup. Mais parfois, la fidélité, ça peut être un défaut. Fidélité à de vieilles chimères dépassées. Fidélité à des idées reçues, pas souvent remises en question. Fidélité à des peurs nées au temps de l’enfance.

C’est ce genre de constats sous forme de questionnements qui me taraudent depuis quelque temps. J’ai mal vécu l’infernale pandémie du mozusse de virus. Disons qu’une partie de ma joie de vivre et de mon humour s’est affaissée. Momentanément, je l’espère.

***

Et c’est pourquoi, ça me fera du bien, et à vous aussi, que j’aille faire une petite balade hors de cette page, un tour d’horizon comme j’aimais tant en faire autrefois dans les chemins de terre du Madawaska.

Finalement, on s’est rendu jusqu’ici, même si on voyageait à l’aveuglette! C’est ce que j’aime le plus de la vie: quoi qu’on fasse, on arrive toujours quelque part!

Je serai de retour le mercredi 9 août prochain. À temps pour astiquer un vieux chaudron en vue du tintamarre! Et je reprendrai mes lettres de Montréal, promis. En attendant: par ici, les vacances!

Han, Madame?