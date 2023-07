Oppenheimer: un (très long) tour de force

Jamais je n’aurais pensé qu’un film portant sur la vie du père de la bombe atomique, J. Robert Oppenheimer, aurait pu être aussi intense.

Ce serait toutefois mal connaître le réalisateur Christopher Nolan (la trilogie Dark Knight, Inception) de penser qu’il aurait tourné un film biographique pépère sur cet homme admiré par les uns, détesté par les autres.

Avant toute chose, un peu de contexte. Au début des années 1940, les Américains et les Russes sont lancés dans une course contre la montre pour militariser la fission de l’atome afin de créer une bombe d’une puissance sans précédent.

Aux États-Unis, les efforts ont pour nom «Projet Manhattan». Ils sont menés par des scientifiques sur un campus construit de toutes pièces au milieu du désert du Nouveau-Mexique. La direction du projet est confiée à un juif de New York, le physicien J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy).

Au bout de trois ans de travail, la bombe nucléaire est mise au monde. À ce moment, toutefois, l’Allemagne a capitulé. Mais pas le Japon. Convaincu que la mise à feu d’une bombe nucléaire sur le territoire japonnais permettrait de convaincre l’empereur de rendre les armes – et donc de sauver la vie de milliers de soldats alliés – le président Harry Truman (Gary Oldman, dans une courte performance mémorable) donne son feu vert.

Présenté comme le making off de la bombe nucléaire, Oppenheimer est davantage un film sur le défi de construire l’arme dans le plus grand secret au sein d’une société que la peur du communisme rendait totalement paranoïaque.

La bombe explose à la fin de la deuxième heure de l’oeuvre et on se demande ce que Nolan pourra bien nous raconter dans les 60 minutes restantes. C’est pourtant à ce moment que le film devient le plus intense, alors que nous sommes témoins des tractations politiques d’un aspirant sénateur (joué à la perfection par Robert Downey Jr) pour détruire la crédibilité d’Oppenheimer parce que celui-ci s’oppose au programme d’armement nucléaire américain.

Oppenheimer est donc un film historique, mais aussi politique. C’est également un film très long, qui s’appuie presqu’entièrement sur des dialogues. Parlant de dialogues, la première rencontre entre Oppenheimer et un gradé militaire interprété par Matt Damon est tout simplement sublime.

Reste que, si la musique nerveuse de Ludwig Göransson rend l’ensemble passablement frénétique, l’oeuvre de Nolan n’est pas pour ceux qui ont une capacité d’attention limitée.

Un peu comme dans Tenet (2020), le cinéaste nous force à réfléchir sur les avantages et les inconvénients d’une technologie (dans ce cas-ci, l’arme nucléaire). Les dilèmes moraux auxquels ont été confrontés Oppenheimer et son équipe sont d’ailleurs magnifiquement bien illustrés.

Cillian Murphy offre une performance magistrale alors qu’il est pratiquement au centre de toutes les scènes (d’un film de trois heures!). Une nomination aux Oscar n’est pas exclue – tout comme pour Downey Jr, dans un rôle secondaire.

Oppenheimer est loin d’être le film le plus divertissant de Nolan. C’est toutefois peut-être le mieux écrit et le mieux joué.

(Quatre étoiles sur cinq)

Gray Matter

Une scène de Gray Matter. – Gracieuseté

Les génies de HBO ratent rarement leur coup quand ils tournent un film ou une série télévisée. Le drame fantastique Gray Matter (Crave) est l’exception qui confirme la règle.

Ce premier long-métrage de la cinéaste Meko Winbush porte sur les psioniques, des êtres humains qui possèdent des dons comme la télékinésie, la projection astrale, la téléportation et la télépathie.

L’adolescente Aurora (Mia Isaac) est psionique, tout comme sa mère, Ayla (Jessica Frances Dukes). Les deux femmes déménagent souvent, de peur que leurs pouvoirs soient découverts.

Quand Aurora utilise ses dons par accident lors d’une fête entre amis, le passé d’Ayla la rattrape. Et la sécurité des deux femmes est sérieusement compromise…

On ne peut pas dire que le scénariste Philip Gelatt (auteur de la série télévisée Love, Death & Robots) s’est surpassé dans l’écriture de Gray Matter. Chacune des idées du film est empruntée à des oeuvres cultes telles que Stranger Things, Sarah Connor Chronicles, X-Men, Supernatural et Carrie.

Après un premier acte légèrement prometteur, le film perd tout intérêt quand Aurora est faite prisonnière. S’en suit une interminable et ennuyeuse séquence de torture psychique, une orgie de bons sentiments et une conclusion que les plus futés auront vu venir dès la cinquième minute.

Même le thème au coeur de l’oeuvre (une présumée réflexion sur le sens moral des gens dotés de pouvoirs) est usé à la corde.

La plus belle qualité de ce film sans panache: il ne dure que 90 minutes…

(Une étoile et demie sur cinq)