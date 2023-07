Un écrin de beauté témoin de notre histoire

Sur la route des sanctuaires, celui de Sainte-Anne-du-Bocage est le «chouchou» de plusieurs en Acadie. Il est un lieu fondateur et de rassemblement pour la diaspora. Symboliquement parlant, je le place à la hauteur de l’église Saint-Charles de Grand Pré ou de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption. Pourquoi un tel engouement pour une chapelle si modeste?

D’abord, ce lieu est chargé d’histoire. C’est sur cette pointe de terre que les premiers Acadiens, fuyants la déportation, ont accosté sur les côtes de la Péninsule Acadienne. Alexis Landry et trois autres familles s’y retrouvent dès 1757. À leur arrivée, ils placent une statue de sainte Anne, patronne des marins, sur le site. Ensuite, une petite église paroissiale sera construite. On retrouve d’ailleurs à l’entrée du site actuel les artéfacts des fondations de l’église.

Dans les premières années de l’établissement, des missionnaires se rendaient sur le site pour conférer les sacrements. Entre leurs visites, c’est Alexis Landry lui-même qui ondoyait les nouveau-nés, bénissait les mariages et procédait aux sépultures. Ces «messes blanches» sont le gage de la créativité pastorale audacieuse de nos ancêtres. Dans le cimetière des fondateurs, un monument à la gloire de Alexis Landy rappelle ce geste héroïque.

La chapelle actuelle a été construite au milieu du 19e siècle (vraisemblablement entre 1836 et 1840). Au cours des années, elle a subi plusieurs transformations. En 1909, on ouvre la chapelle à l’arrière pour en faire un sanctuaire extérieur qui devient une cathédrale à ciel ouvert. Avec ses majestueuses colonnes d’arbres et ses immenses branches qui sont le plancher de la demeure de nos aïeux et la voûte de notre «Sagrada Familia», ce temple extérieur n’a rien à envier au génie de Gaudi.

Au cours des années, de nombreux ajouts viendront compléter les infrastructures du site: l’escalier menant à la source (1914); la grotte en l’honneur de Notre-Dame-de-l’Assomption (1952); le chemin de croix (1954); l’arche d’entrée (1955); le monument à Alexis Landry (1961) et le monument de l’Odyssée acadienne (2007). Récemment, le cimetière, les arches du rosaire et la chapelle historique ont subi une cure de rajeunissement.

Rapidement, le site du bocage est devenu un lieu pèlerinage. Le 26 juillet 1857, les survivants d’une noyade qui aurait fait périr 56 morts le 22 juillet précédent se rendent au sanctuaire pour prier. À partir de 1887, un arrêt du train reliant Bathurst à Caraquet permet à plusieurs voyageurs de descendre pour «faire leur pèlerinage». De nos jours, la Vélo-route qui emprunte l’ancienne voie ferrée passe tout près de ce site enchanteur.

Il n’y a pas qu’à Caraquet que sainte Anne est invoquée. En faisant l’inventaire des lieux de pèlerinage dédié à l’aïeule de Jésus, nous nous rendons compte de son importance en Nouvelle-France. À partir de Sainte-Anne-de-Beaupré, c’est un véritable chapelet de lieux sur les rives du grand fleuve et de nos baies: Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Sainte-Anne-de-Pointe-au-Père, Sainte-Anne-des-Monts, Sainte-Anne-de-Restigouche, Baie Sainte-Anne, etc.

Dans ces lieux et dans beaucoup d’autres endroits, la neuvaine bat son plein depuis lundi. Dans nos trois diocèses francophones, les fidèles sont au rendez-vous. Au Madawaska, c’est le Père Guy Lévesque qui l’anime; à Sainte-Anne-de-Kent, le Père Jackson Fabius et à Sainte-Anne-du-bocage, le Père Robert McGraw. Avec les responsables des lieux et les bénévoles, les prédicateurs accompagnent les pèlerins dans leur quête de sens.

La neuvaine est une pratique répandue en Église. Dans les pages de ce journal, on lit parfois des invitations à réciter une prière ou adopter une pratique pendant neuf jours consécutifs. Peut-être que c’est une durée suffisante pour instaurer une nouvelle habitude.

Il n’y a pas de fondements bibliques sur une telle pratique. En revanche, plusieurs données historiques. S’enracinant dans une ancienne pratique romaine, les neuvaines sont mises en valeur dans la piété chrétienne depuis le 12e siècle.

Dans notre langue française, le chiffre 9 est un homonyme de l’adjectif neuf. Il a la même consonance et la même graphie. Comme qualificatif, il signifie la nouveauté. Une neuvaine peut alors être vue comme une mise à jour: comme l’enfant qui naît au terme de 9 mois de grossesse.

Toute neuvaine est tendue vers ce qui vient. Elle se nourrit de l’espérance d’un changement, d’une métamorphose. Souvent, la réalisation du désir arrive avant le terme: la neuvaine transforme notre manière de voir et d’accueillir.

La prière renouvelle celui qui la fait: au lieu de demander à Dieu de devenir le Serviteur de ses désirs, peu à peu le priant veut devenir serviteur de la volonté divine.

Bonne neuvaine! Bon pèlerinage! Bonne fête de Sainte-Anne!