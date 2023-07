Quand j’étais petit, sortir des Îles était vraiment quelque chose de très excitant. On se sentait un peu comme une marmotte qui émerge de sa tanière pour voir son ombre au printemps. Moi, j’avais tout à coup l’impression que la vie s’ouvrait devant moi. J’étais comme Christophe Colomb à la découverte de l’Amérique. Ça, ce n’était que dans ma tête, parce que j’étais plutôt un madelinot à la découverte du Nouveau-Brunswick… Moins excitant que mon homologue italien, mais au moins, nous, on n’avait aucune chance de poigner le scorbut.

Si notre expédition s’arrêtait au Nouveau-Brunswick, c’est parce que ma tante, la sœur de papa, habite là. J’aimais beaucoup aller chez ma tante Georgine et mon oncle Dorice quand j’étais petit. Il faut dire que mon oncle a déjà servi dans l’armée, donc j’avais un peu l’impression de visiter un G.I. JOE. À l’époque, il n’était déjà plus dans l’armée; il était facteur. Mais dans ma tête, je me disais qu’il pouvait quand même être appelé pour aller à la guerre, et qu’à ce moment-là, il abandonnerait sur le champ son auto de facteur sur le bord du chemin pour partir sans même avertir personne. Quand une situation n’est pas très claire pour un enfant, il invente le reste.

Pour aller au Nouveau-Brunswick, on prenait évidemment le traversier. La première escale, quand on sortait des Îles par bateau, était aussi notre premier choc culturel: Souris. Je me suis toujours demandé pourquoi ce village s’appelle Souris. Dans mon imaginaire, ça aurait plutôt dû s’appeler Pleure, parce que c’est pas mal plus ça que ça nous donnait le goût de faire quand on passait par là. À l’époque, tout ce qu’il y avait à Souris c’était un Kentucky grand comme ma main et avec un horaire de coiffeuse en préretraite, c’est-à-dire ouvert quand ça lui tente. Fallait être très chanceux pour se graisser les doigts. Bref, Souris n’est jamais le meilleur moment de notre voyage, sauf quand vient le temps de faire le plein.

À partir de là, on suivait la carte. Oui, parce que quand j’étais petit, le GPS, c’était la personne assise à la droite du conducteur armé d’une carte routière en papier beaucoup trop grande et très peu compréhensible. Mais le plus difficile, restait quand même de la replier après usage; on parle ici d’heures de plaisir garanties. Ce n’est pas mêlant, ça prenait un plan pour replier le plan.

Et quand on ne voulait pas utiliser une carte, on pouvait prendre une chance de suivre le char en avant de nous en se disant: «j’imagine qu’il va à la même place que nous autres». Oui, parce qu’il y avait quand même peu de chance qu’un Madelinot parte en vacances à l’Île-du-Prince-Édouard. Nos plages sont plus belles, nos îles sont plus invitantes, nos caps sont plus rouges… et les Madelinots sont bien moins farauds que les Prince-Édouardiens, c’est bien connu. Donc, quand on voyait une plaque d’immatriculation du Québec, on la suivait; c’est sûr qu’on allait aboutir à l’autre bout de l’île.

Et l’autre bout, à l’époque ce n’était pas le Pont de la Confédération comme aujourd’hui. C’était le quai de Borden à partir duquel on prenait un autre bateau qui allait nous amener jusqu’à Cap-Tourmentin, Nouveau-Brunswick. Tout au long de cette traversée-là, je jouais aux machines à boules. Je ne me souviens pas d’avoir fait autre chose que ça à bord de ce bateau-là. En fait, je pense qu’il n’y avait rien d’autre à y faire de toute façon. À l’intérieur, ça ressemblait à une grande cafétéria. Quand c’est rendu que tu t’ennuies du Lucy Maud, il y a un problème.

Dès qu’on mettait enfin le pied sur la terre ferme de Cap Tourmentin, ceux qui avaient choisi de suivre les plaques d’immatriculation du Québec à travers l’Île-du-Prince-Édouard devaient à tout prix arrêter de le faire à partir d’ici. Un jour, papa l’a appris à ses dépens quand il a vu passer une affiche annonçant le nombre de kilomètres restants avant d’arriver en Nouvelle-Écosse… Il avait clairement oublié qu’à partir du Nouveau-Brunswick, un Madelinot peut prendre d’autres directions que la sienne.

Dépassé le rond-point qui rendait maman et sa carte en papier un peu stressées à cause des deux chances sur trois de se tromper de chemin, on se sentait complètement ailleurs. Libres. Là où tout est possible. Pourtant, on était loin d’être à Las Vegas… Ensuite, on passait par le Pays de la Sagouine comme si ça faisait partie d’une espèce de pèlerinage avant de se rendre chez ma tante. Deux semaines après, j’avais déjà très hâte de revenir à la maison. Pas parce que je n’étais pas bien là-bas, mais parce que j’étais mieux chez nous. Même si, pour m’y retrouver, je devais repasser par une cafétéria flottante, des plages moins belles que celles des Îles et un ou deux morceaux de poulet graisseux.

La hâte de revenir. Celle que l’on ressent toujours lorsqu’on s’éloigne trop longtemps de notre port d’attache. Quand j’étais petit, sortir des Îles c’était vraiment quelque chose de très excitant. Mais ça m’a permis de vérifier que le vieil adage est bel et bien vrai: on peut sortir un gars des Îles, mais jamais les Îles du gars.

On se r’parle!