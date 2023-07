Cette semaine s’ouvre à Caraquet le 27e Festival acadien de poésie. Cela représente plus d’un quart de siècle d’engagement (majoritairement bénévole) pour répondre au cri de Gérald Leblanc dans son poème Acadie Rock, publié en 1972: «J’ai faim de l’Acadie/Et j’ai soif de parole».

À notre époque complètement folle il est réconfortant de savoir que l’Acadie croit encore et toujours à la force des mots pour faire avancer le monde et, espérons-le, lui faire reprendre ses esprits. Beaucoup répondront que la poésie ne sert à rien, qu’elle est «réservée aux intellectuels» (une insulte aujourd’hui), aux rêveurs qui feraient mieux de se trouver une vraie occupation. On a tous entendu ça, n’est-ce pas?

Et pourtant! L’Acadie d’aujourd’hui, rappelons-nous, s’est rebâtie sur le poème de Longfellow; tout comme l’Islande sur la poésie de ses Sagas, comme la France s’est construite sur des siècles de poètes et poétesses. En fait, tous les peuples se construisent à coups de mots, de strophes, d’alexandrins ou de poésie en prose. D’où l’importance du Festival acadien de poésie de Caraquet et de sa longévité. L’importance aussi, je le soulignais lors du décès du poète Raymond-Guy Leblanc, de «Rassembler les poètes à Grand-Pré». L’été dernier, dans le berceau de l’Acadie, la poésie a retrouvé sa place.

Un peuple, aussi petit soit-il, a besoin d’écrivains et de poètes pour s’affirmer. Sans eux, sans elles, un pays est muet et, très vite, incapable d’avancer. C’est bien pour cette raison que tous les autocrates du monde bâillonnent toujours, en premier, journalistes et artistes. Un artiste, c’est irrépressible! Picasso a peint son tableau Guernica pour répondre au dictateur Franco, La Fontaine a écrit ses fables pour s’opposer à son Roi en le déguisant en lion.

La poésie, enfin, c’est «parler de son pays, en parlant d’autre chose», comme l’a si bien fait Raymond-Guy Leblanc dans son poème Toi:

Tu es mon Pré-d’en-Haut ma colline vivante

Mon île de Miscou et mon chemin de Terre

Ma maison de bûcheron mon sable de Shédiac

Mon Nord et mon Sud et l’Est de ma géographie

Ma gigue et mon rock mon folklore ma chanson

Alors, chers lecteurs et lectrices, si comme moi vous ne vivez pas à Caraquet et qu’il vous est impossible de participer au festival, mettez donc un brin de poésie dans votre quotidien. Ça ne changera pas le monde, ça ne vous empêchera pas de travailler, mais ça vous fera beaucoup de bien à l’âme.