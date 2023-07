Le manoir hanté: d’une terrifiante banalité

Il existe bien peu de genres plus ennuyeux que les comédies d’horreur familiales. La raison est simple: comme Le manoir hanté (Haunted Manor; en salles depuis vendredi), ces films sont rarement drôles ou terrifiants.

Remake de l’horrible navet du même titre – avec Eddie Murphy dans le rôle principal – lancé en 2003, Le manoir hanté est l’adaptation cinématographique… d’un manège de Disney. Avec un budget de près de 200 millions $ CAN, et probablement autant pour le marketing, on ne peut pas dire que Mickey recule devant les dépenses pour faire la promotion de ses attractions!

Dans cette nouvelle mouture, une mère (Rosario Dawson) et son fils déménagent de New York à La Nouvelle-Orléans dans un immense manoir qui est, comme vous l’aurez deviné, hanté.

Le petit et sa maman quittent l’endroit sur le champ, mais réalisent que les entités les suivent tout de même à la trace – pour des raisons extraordinairement nébuleuses.

Entre alors en scène le déprimé Ben (LaKeith Stanfield), inventeur d’un appareil capable de photographier les fantômes. S’associent à lui un prêtre excentrique (Owen Wilson), un historien gaffeur (Danny DeVito) de même que deux médiums hautes en couleur (Tiffany Haddish et Jamie Lee Curtis).

Ensemble, ils enquêtent afin de découvrir pourquoi le manoir est infesté d’ectoplasmes. Ils découvrent alors qu’un super fantôme a pris le contrôle des lieux et qu’il ne doit plus posséder qu’une seule âme afin de… faire quelque chose de pas très clair, mais (on le devine) de très épouvantable.

Vous aurez compris que le ce premier film commercial du cinéaste Justin Simien ne brille pas par la qualité de son scénario.

En plus de l’absence totale de logique du récit (pour un film fantastique, on s’entend), l’oeuvre regorge de clichés. On a donc droit aux portes qui s’ouvrent toutes seules, aux chaises qui volent, aux rêves hantés, à la musique d’orgue et au sceptique de service. Bref, rien que vous n’avez pas déjà vu 100 fois à la télé ou au cinéma.

La scénariste Katie Dippold essaie glisser deux ou trois surprises, mais celles-ci tombent complètement à plat, quand elles ne sont pas totalement prévisibles.

Dippold a glissé dans son scénario deux petites morales faciles, une sur le deuil et l’autre sur la confiance. Tout cela manque toutefois terriblement de subtilité en raison de l’extrême pauvreté des dialogues.

Même les effets visuels sont décevants, surtout les scènes extérieures, qui semblent avoir été filmées sur du ciment recouvert de gazon synthétique.

Comme je le disais plus tôt, on rit très peu. Ce n’est pas parce que Wilson et DeVito n’essaient pas, mais le fragile équilibre entre l’humour et la peur est difficile à atteindre et, à ce chapitre, Le manoir hanté échoue lamentablement.

Si vous rêviez d’une petite soirée en famille à voir le nouveau Disney, permettez-moi de plutôt vous suggérer de vous déplacer pour Barbie. Ou de rester à la maison afin de (re)voir Beetlejuice (1988), Hocus Pocus (1993) ou Ghostbusters (1984), trois comédies d’horreur familiales classiques.

(Deux étoiles sur cinq)

Robots

Shailene Woodley et l’excellent Jack Whitehall sont les vedettes de la comédie Robots. – Gracieuseté

Depuis Metropolis (1927), il y a près de 100 ans, des dizaines de films se sont intéressés aux robots et à l’éthique régissant leur existence. Pourtant, Robot (Prime Video), des réalisateurs Casper Christensen et Anthony Hines, ne ressemble à aucun d’entre eux.

Cette satire politique et sociale nous transporte en 2032. Les États-Unis ont expulsé tous les immigrants «illégaux». Les emplois de ceux-ci sont maintenant occupés par des robots.

Charles (l’excellent Jack Whitehall), un fils à papa, est propriétaire d’un robot à son image – ce qui est interdit par la loi. Pendant que Charles reste à la maison, son androïde, C2, va travailler à sa place et, surtout, multiplie les rendez-vous galants avec de belles jeunes femmes.

Quand les jeunes femmes en question sont prêtes à s’offrir à C2, Charles prend sa place.

Un jour, C2 parvient à conquérir Elaine (Shailene Woodley), une femme qui utilise sa beauté pour convaincre les hommes de lui acheter des bijoux et des sacs à main griffés. Quand vient le temps de faire l’amour avec eux, c’est le robot à son image, E2, qui prend sa place.

Charles et Elaine l’ignorent, mais ils viennent de mettre le pied dans un gigantesque nid de guêpes…

La première moitié de Robot est originale et drôle. Le ton et les dialogues sont absolument parfaits. Ça se gâte un peu dans la deuxième demie, quand le film devient plus conventionnel et prévisible.

Reste que cette histoire de robots qui sont plus humains que leurs égoïstes propriétaires parvient à nous surprendre. Et pas qu’une fois!

(Trois étoiles et demie sur cinq)