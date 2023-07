Quel paradis cette Péninsule acadienne

Nous sommes sur notre troisième semaine de repos dans la Péninsule acadienne depuis juin. Cet été restera marqué à jamais dans la tête et les souvenirs de nos enfants: les journées en bateau, les chasses au trésor sur le bord de la plage, les soupers aux fruits de mer, le camping…

Toutes des premières expériences pour nos petits loups qui ont été vécues grâce à ce paradis qu’est notre belle Péninsule acadienne.

On dit souvent que l’on doit perdre quelque chose afin d’en reconnaître toute sa valeur. Lorsque j’ai quitté la Péninsule en 2011 pour poursuivre mes études à l’Université de Moncton, j’avais déjà le mal de vivre en pensant à ce qui était resté dans mon petit nid familial.

J’attendais l’été et je passais des journées entières sur la plage de Cap-Pelé ou de Shediac avec mes amies de Tracadie qui, elles aussi, s’ennuyaient de l’air marin et du sable chaud.

J’ai élevé mon fils avec cet amour pour la mer, les bateaux de pêche, le homard et tous ces impératifs qui donnent à la Péninsule ses magnifiques couleurs.

Je voulais que son admiration pour la mer soit comme un cadeau laissé en héritage par ses racines et ses ancêtres issus de l’Acadie.

Mais c’est lorsque je suis déménagée à Edmundston et à Montréal que j’ai réellement perdu mes repères. L’eau saline me manquait, les fruits de mer et les rues ornées de drapeaux acadiens aussi.

Puis à Montréal ces derniers mois, on parlait souvent de projets de retraite. Notre entourage et mes collègues de travail sont nombreux à rêver de franchir enfin la ligne d’arrivée: quitter le travail, s’installer dans un endroit tranquille, avoir un jardin, s’acheter un bateau, profiter de la plage…

Puis un jour, nous avons eu mon conjoint et moi cette grande réalisation: certaines régions offrent ce luxe de tranquillité et de paix, de chaleur humaine et de communauté soudée… nous n’avons pas besoin d’attendre le moment propice pour s’en approcher.

Ou pour s’offrir ce cadeau.

Je n’avais jamais réalisé que la Péninsule acadienne était un bijou si bien gardé, un petit coin de paradis où l’on retrouve certains des plus beaux paysages. Des paysages que l’on payerait cher pour visiter à l’international.

Il m’aura fallu vivre à Montréal, parmi les cônes orange et les centaines d’affiches illisibles qui habillent les poteaux électriques, les maisons à 1 million $ et les parcs bondés de gens, pour que je réalise que rien n’égale à cette vie paisible dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Certes, il y a des problèmes partout… Mais nous n’avons pas peur de nous faire poignarder en sortant de la maison la nuit et nous ne passons pas deux heures par jour dans les bouchons de circulation.

Il est possible de sortir dehors pour se remplir les poumons d’air frais et propre et d’entendre les oiseaux chanter sans se faire déranger par des bruits de voitures, de trains et d’avions.

Peut-être nous reverrons-nous plus vite que nous l’avions imaginé, qui sait.