C’est là que tout a commencé

Au lendemain du 28 juillet, jour de commémoration de la déportation, il me semble opportun de faire un détour vers Grand-Pré sur la route des sanctuaires. Ce lieu est une terre sainte pour le peuple acadien. Au cœur du site, il y a une église vers laquelle convergent tous les regards.

Autour de l’église, des dizaines de saules pleureurs semblent s’incliner vers la maison sacrée. Des jardins de fleurs apportent un peu de couleurs et mettent du baume au cœur pour atténuer la peine ressentie par les souvenirs de la déportation. La flèche du clocher de l’église domine le paysage de Grand-Pré inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012.

Nous l’avons vu sur des peintures et lu dans les livres d’histoire: l’église a été au centre des événements entourant la déportation. C’est dans cette maison de prière qu’on a emprisonné les familles pour lire l’ordre de la déportation. Dans un lieu où on n’enferme pas la Bonne Nouvelle, on a enfermé des gens pour annoncer une terrible nouvelle. Par la suite, les Anglais ont brûlé l’église. Celle qui se trouve aujourd’hui sur le site est une réplique.

+++

À l’origine, l’église portait le nom de Saint-Charles-des-Mines. Le village de Grand-Pré était aussi appelé Les Mines au commencement de l’établissement. En plus de cette population, celles de Gaspereau et Melanson étaient desservies par l’église placée sous le patronage de saint Charles.

Le choix de saint Charles comme patron de ce lieu n’est pas anodin. Cet artisan de la contre-réforme était contemporain des découvreurs de l’Acadie. Décédé en 1584, il est canonisé en 1610. Soucieux de la formation du clergé et de la rédaction des catéchismes, cet évêque milanais était considéré comme un modèle catholique pour faire face aux oppositions protestantes.

La première église aurait été construite entre 1689 et 1692, sous la gouverne du deuxième curé, Louis Geoffroy. Avant lui, un missionnaire puis un curé avaient desservi les fidèles de la région. Ces derniers avaient promis aux ecclésiastiques de soutenir la construction d’un presbytère et d’une église sise sur un terrain donné par les habitants.

Dans ses premières années, l’église Saint-Charles-des-Mines était sous la gouverne d’un prêtre appartenant aux Missions Étrangères de Paris. À partir de 1702, et jusqu’aux terribles événements de 1755, ce sont les récollets qui avaient la responsabilité de la paroisse. Avec leurs paroissiens, ces prêtres-récollets vivaient l’austérité promue dans leur règle franciscaine, sans nécessairement avoir à choisir les occasions de pauvreté: la vie s’en chargeait.

+++

Aujourd’hui, c’est une église-souvenir qui domine le paysage Grand-Pré. Elle ne sert pas au culte. Avant la construction de l’église actuelle, la statue de Évangéline avait été érigée. L’héroïne de Longfellow ayant été utilisée pour promouvoir le tourisme américain dans la région, il convenait que la compagnie de chemin de fer lui fasse une place d’honneur juste en face de la gare. Aujourd’hui encore, on doit enjamber une voie ferrée pour admirer cette statue mythique dévoilée en 1920.

Deux ans plus tard, commence la construction de l’église-souvenir. Grâce à des dons provenant des quatre coins de l’Acadie, la Société Mutuelle l’Assomption supervisa les chantiers jusqu’à l’achèvement de l’intérieur de l’église en 1930. Lors du bicentenaire de la déportation, Grand-Pré devient site historique national; en 1957, le gouvernement fédéral en devient le propriétaire. Depuis 1992, l’église est un édifice fédéral du patrimoine classé.

Pour les touristes qui sillonnent les côtes de la Nouvelle-Écosse, un arrêt s’impose à Grand-Pré. Pour les Acadiens, c’est plus qu’une visite. C’est un véritable pèlerinage à vivre dans le cœur historique et spirituel de l’Acadie.

Comme dans tout pèlerinage, certaines pratiques sont incontournables: observer le silence, admirer les toiles de Picard dans l’église, marcher d’un lieu de mémoire à l’autre, se rendre jusqu’à la Croix de la déportation. On peut ajouter à cela un pique-nique sous les saules, une promenade dans le paysage bucolique ou une dégustation de vin au domaine de Grand-Pré.

Bonne visite!

Cette semaine…

Retourné au sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage. Pour participer à la neuvaine et à la fête des grands-parents. Mais aussi pour commémorer la déportation. C’est là qu’on trouve une réplique de la croix de la déportation et un monument de l’Odyssée acadienne. Disséminés sur le territoire de la diaspora, ces monuments sont autant de stations qui racontent notre chemin de foi.

Touché par plusieurs passages du film Le temps d’un été. Dans un dialogue lucide et serein, un prêtre âgé annonce à un jeune aumônier de la rue que le temps arrive où il ne restera que des pierres pour témoigner d’une époque remplie d’orgueil pour une Église censée être humble. Les pierres parlent. À Grand Pré, elles parlent si fort qu’elles crient.

Ému en écoutant la chanson Grand-Pré interprétée par la quatuor vocal Alliance lors de leur présence au programme Musique pour un dimanche à l’église St-Jérôme. Angèle Arsenault nous a légué un si bel héritage avec sa musique et ses chansons. J’espère entendre et fredonner ses airs au cours des prochaines semaines.

Pensé aux 5 piliers de l’islam parmi lesquels il y a l’obligation pour chaque fidèle qui en a les moyens de se rendre au moins une fois au cours de sa vie en pèlerinage à La Mecque. Dans sa charte, l’Acadie devrait aussi recommander à tous ses enfants qui sont en mesure de le faire de se rendre au moins une fois dans leur vie à Grand-Pré. C’est là que tout a commencé.

Entamé le deuxième versant de l’été avec enthousiasme. Avec la commémoration de la déportation le 28 juillet, commence l’été bleu-blanc-rouge, étoilé de surcroît, en Acadie! C’est le temps de célébrer nos racines et de nous élancer vers l’avenir! Ceux qui sont en vacances au huitième mois de l’année sont appelés les aoûtiens. Je leur souhaite un répit bienfaisant.