Intelligence artificielle et publicité politique

La publicité politique s’est développée en prenant avantage des innovations médiatiques. Avec l’intelligence artificielle, les possibilités de jouer avec la vérité se sont multipliées ce qui n’est pas sans risque pour la démocratie.

Que ce soit la radio dans les années 1920, la télévision dans les années 1950, l’Internet dans les années 1990 ou les réseaux sociaux dans les années 2000, la publicité politique s’est toujours adaptée aux révolutions numériques. Dans une logique publicitaire, le message s’est aussi adapté aux médias de façon à être le plus efficace possible.

Dans le contexte politique, on ne s’attend pas à de l’information objective, mais plutôt à de la propagande électorale. Sans nécessairement parler de mensonge, les acteurs politiques chercheront généralement à se présenter sous un jour avantageux et, inversement, à dépeindre leurs adversaires de manière négative.

Certaines publicités politiques ont fait l’histoire parce qu’elles ont marqué les esprits par un message choc. Les campagnes publicitaires les plus efficaces ne visent pas à une analyse rationnelle de la situation, mais cherchent plutôt à jouer sur les émotions.

Par exemple, le clip publicitaire «Daisy», qu’on pourrait traduire par «la marguerite», du président américain Lyndon B. Johnson en 1964, illustre cette approche émotionnelle en jouant sur la peur de la guerre atomique qui angoissait une grande partie de la population de l’époque. On y voyait une petite fille qui effeuillait une marguerite avant que l’image ne se transforme en compte à rebours atomique.

Il ne s’agit pas d’un bulletin d’information ou d’un documentaire, mais d’un clip publicitaire. Cependant, est-ce qu’il y a lieu de s’inquiéter de l’impact de l’intelligence artificielle dans le domaine de la publicité, plus particulièrement de la publicité électorale?

Le récent développement technologique de l’intelligence artificielle permet des manipulations numériques des images et du son de façon simple et peu coûteuse. Il est donc possible de créer des publicités extrêmement réalistes avec des images artificielles.

C’est ce qu’on a vu récemment aux États-Unis avec une publicité du Parti républicain où l’on imaginait différentes conséquences à la réélection du président Joe Biden dont la chute des marchés financiers, la faillite de grandes banques, l’arrivée massive de migrants et une explosion de la criminalité à Los Angeles. Cette publicité ressemble à une publicité politique comme les autres, mais elle a la particularité d’avoir été faite uniquement à partir d’images créées par l’intelligence artificielle.

Est-ce qu’il y a une différence entre une publicité politique qui met en scène des acteurs et une autre qui a recours à l’intelligence artificielle? Après tout, la publicité politique utilise depuis longtemps des banques d’images.

Dans ce cas-ci, la publicité du Parti républicain indique clairement, dans le coin en haut à gauche de l’écran, que le clip a été entièrement fait à partir d’images générées par l’intelligence artificielle. D’ailleurs, en juillet, le président Joe Biden a annoncé que les grandes entreprises américaines du domaine, soit Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft et OpenAI, avaient accepté de rendre cette technologie plus transparente, notamment en travaillant à des systèmes de marquage des contenus créés avec de l’intelligence artificielle.

Malgré ces précautions, la facilité et le faible coût de la création d’images générées par l’intelligence artificielle font craindre son utilisation à mauvais escient. Il est désormais possible de créer de la désinformation à grande échelle.

Ainsi, n’y a-t-il pas risque de tromper les électeurs? Il est sans doute possible d’encadrer et de mettre des balises pour les publicités officielles, mais qu’en sera-t-il des milliards de clips qui circuleront sur les réseaux sociaux?

Il est difficile de prédire l’impact de l’intelligence artificielle sur la publicité politique. Sans doute, pour une partie de l’électorat, un parti politique aura de la difficulté à se montrer digne de confiance s’il utilise de fausses images.

Toutefois, la désinformation et les «fake news» ont réussi à berner une partie de la population. L’assaut du Capitole américain du 6 janvier 2021, lorsque des partisans de Donald Trump ont envahi le Congrès, illustre ce danger.

L’arrivée de l’intelligence artificielle dans les publicités politiques n’est en rien surprenante et s’inscrit dans la continuité de l’utilisation des nouvelles technologies en communication politique. Il y a toutefois lieu de s’inquiéter des dangers démocratiques générés par le recours à l’intelligence artificielle.