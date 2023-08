Des œuvres pour voyager

Et si on voyageait un peu avec le nouveau disque de Shaun Ferguson qui navigue à travers divers paysages sonores porteurs d’émotions. Comme suggestion de lectures, on se dirige dans un tout autre registre en plongeant dans une intrigue rocambolesque à Acapulco signée par l’auteur de renom Jean-Christophe Rufin.

La lumière de l’ombre – L’ombre de la lumière, Shaun Ferguson

Il est enfin arrivé ce nouvel album du guitariste acadien qui nous propose un voyage hors du commun, à travers une vaste gamme d’ambiances, de textures et de sentiments. À la fois intense et plein de douceur et de poésie, ses compositions jouent avec les contrastes. Dans sa présentation, le musicien qualifie cet album de miroir de l’âme, reflétant émotions, expériences, pensées qui ont traversé et traversent encore son esprit. Celui qui joue de la guitare avec virtuosité puise son inspiration dans diverses influences musicales, du folk aux musiques du monde, dont le flamenco comme en témoigne la pièce Ressac. S’éloignant des modes du jour, le compositeur crée son propre univers musical.

Huit compositions originales pour la plupart instrumentales forgent cette troisième offrande. Assez puissant et énigmatique, le morceau d’ouverture Flying back crow se balade dans des ambiances obscures, suivi de Sound Mind qui est dans la lumière et la légèreté.

Le violoncelle apporte un nouveau souffle aux compositions du guitariste qui s’accompagne de la quasi-totalité des instruments (percussions et basse). Notons aussi la participation de la violoncelliste Natalia Bohorquez et d’Estelle Salmon au violon alto. En entrevue, le guitariste qui joue aussi un peu de violoncelle avait confié avoir eu un coup de coeur pour cet instrument qu’il aime presque plus que la guitare.

Avec sa musique, le guitariste arrive à nous faire voyager dans des univers prenants avec de grandes envolées, mais aussi empreints de mélancolie et d’une certaine tristesse. Tout se joue justement dans cette balance entre les ombres et les lumières. Au coeur de cette nouvelle collection, on retrouve une chanson Heal, témoignant aussi de son talent de chanteur. On aimerait davantage de chansons. Parmi les pièces qui ont retenu mon attention, Délivrance qui a une grande force évocatrice. Le voyage se conclut dans la délicatesse avec la pièce Sitting White Wolf porteuse de lumière. ♥♥♥♥

L’ombre de la lumière – La lumière de l’ombre de Shaun Ferguson. – Gracieuseté Notre otage à Acapulco de Jean-Christophe Rufin. – Gracieuseté: Éditions Flammarion

Notre otage à Acapulco, Jean-Christophe Rufin

Cinquième volet des aventures de l’unique et singulier consul Aurel Timescu, anti héros inventé par l’auteur français. Ce nouveau roman de la série policière humoristique se lit avec beaucoup de bonheur. Une véritable récréation. Je dois dire que j’ai lu deux des quatre tomes précédents, et j’avais envie de me plonger dans ce nouveau chapitre qui nous transporte sur la côte Pacifique au Mexique. Or, cette région qui était le paradis des touristes et des stars d’Hollywood à une certaine époque qu’on appelait jadis La Perle du Pacifique a bien changé. Elle est devenue l’une des villes les plus dangereuses au monde. Hélas, la ville est sous l’emprise des cartels de drogues mexicains et d’une criminalité d’une extrême violence. Aurel le consul est envoyé sur place à la suite de la disparition inexpliquée de la jeune Martha Laborne, fille d’un homme politique français. Sa seule consigne, ne rien faire. Il faut seulement être présent pour donner l’impression que la diplomatie s’active.

Fidèle à son habitude, le petit diplomate, qui a une carrière plutôt riche en catastrophe, a la ferme intention de respecter cette consigne.

Au lieu de débarquer dans un des grands hôtels de la Costera, il choisit de loger au Los Flamingos, hanté par les fantômes des étoiles du cinéma, dont l’une de ses idoles de jeunesse Johnny Weissmuller alias Tarzan. Le petit diplomate d’origine roumaine change complètement ses habitudes, troquant ses costumes de tweed sombres pour des vêtements d’été, bermuda et blouse légère, tout en buvant de la tequila. Il est même invité par le patron de l’hôtel à animer des soirées au piano. Il fait salle comble, allant jusqu’à trouver l’amour auprès d’une ancienne actrice admiratrice de son talent.

Tout bascule à un moment pour cet expert de la mésaventure. Bien malgré lui et à travers différentes rencontres dont celles d’un photographe, il se retrouve à être impliqué dans l’enquête sur Martha Laborne, à être exposé à des intrigues meurtrières, à des dangers, provoquant ainsi des tourmentes au sein de la diplomatie. Et si le parcours de la jeune femme n’était pas aussi exemplaire que son entourage le laisse croire…

Au-delà de l’ironie, l’auteur qui a une feuille de route bien garnie, repose son récit sur des lieux existants et une certaine réalité. Il a visité Acapulco où il a découvert, entre autres, l’Hôtel Los Flamingos, ses soirées animées ainsi que les dessous de la ville avec l’aide d’un photo-reporter.

Si parfois on peut se lasser des séries policières, je dois dire que celle-ci me procure beaucoup de plaisir à chaque lecture. L’écriture est limpide et le personnage du consul est tout simplement irrésistible. Jean-Christophe Rufin est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Katiba, Check-Point et Rouge Brésil lauréat du Prix Goncourt en 2001. (Flammarion, 2022). ♥♥♥½