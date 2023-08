Le meilleur ami du président

Ces derniers jours, le chien du président américain Joe Biden a fait les manchettes des journaux du monde entier en raison des morsures qu’il a infligées à certains visiteurs et employés de la Maison Blanche. Malgré ces incidents, les chiens ont souvent été les meilleurs amis des présidents américains.

L’organisation conservatrice Judicial Watch, très controversées notamment pour la diffusion de fausses informations, a récemment fait des demandes d’accès à l’information sur les chiens présidentiels. Des documents du Secret Service, chargé de la sécurité des personnalités de haut rang, ont révélé que l’un des deux bergers allemands du couple présidentiel, nommé Commander, avait mordu des personnes.

Bien que cette information puisse sembler anodine, elle suscite l’intérêt de l’organisation Judicial Watch, opposée au Parti démocrate, qui cherche à nuire à l’image de Joe Biden. En effet, à la Maison-Blanche, la tradition des «First dogs» est un puissant outil de communication politique pour les présidents américains.

Cette tradition remonte aux débuts de la politique américaine avec le premier président des États-Unis, George Washington, qui reçut des chiens en cadeau du français La Fayette, qui avait combattu à ses côtés lors de la guerre d’indépendance. Depuis lors, presque tous les présidents, à l’exception de Chester A. Arthur et Donald Trump, ont eu un chien à la Maison-Blanche.

Aux États-Unis, on estime que plus de la moitié des foyers possèdent un chien, selon plusieurs sources statistiques. Ainsi, un président avec un chien permet de projeter l’image d’une famille américaine typique, rendant le politicien plus accessible et plus proche de ses concitoyens.

Le marketing politique cherche souvent à humaniser l’image des politiciens pour réduire la distance créée par leur position de pouvoir. Je me suis d’ailleurs intéressé à cette volonté du politicien à banaliser son image dans mon essai Je vote moi non plus (Amérik Média, 2009).

Les présidents américains ont utilisé leurs chiens comme un outil de marketing politique. Par exemple, Millie, le chien du président George H. W. Bush, est devenue la vedette du livre pour enfants intitulé Millie’s Book: As Dictated to Barbara Bush écrit par son épouse.

Hillary Rodham Clinton, l’épouse du président Bill Clinton, a fait de même avec le livre Dear Socks, Dear Buddy: Kids’ Letters to the First Pets du nom du chat et du chien de la famille présidentielle. Le chien Buddy a également joué un rôle particulier pour Bill Clinton, qui, pris dans le tourbillon du scandale avec Monica Lewinsky, a suscité l’empathie d’une partie de la population en prenant la pose seul avec son chien.

C’est toutefois le président Richard Nixon qui a le mieux utilisé son chien dans un contexte de communication politique avec son célèbre discours «Checkers speech». En 1952, alors qu’il était candidat à la vice-présidence américaine, Nixon a vu sa réputation entachée par des rumeurs de corruption liées à l’utilisation d’une caisse noire pour financer sa campagne.

Richard Nixon a alors prononcé un discours exposant une série de circonstances atténuantes en soulignant qu’il n’y avait pas eu d’enrichissement personnel et, surtout, qu’il était né dans la pauvreté, tout comme sa femme, et qu’il ne possédait qu’une maison, une Oldsmobile et un petit chien nommé Checkers. Bien qu’il n’ait pas nié sa faute, Richard Nixon espérait que ces circonstances atténuantes, en particulier la présence du petit chien, toucheraient les Américains, ce qui a été le cas.

La situation actuelle de Joe Biden doit donc être gérée avec beaucoup de sensibilité et une stratégie de communication politique pour éviter de projeter l’image d’un président insensible envers les animaux. L’image du candidat républicain à la présidence de 2012, Mitt Romney, a été affectée lorsque la presse a révélé qu’il avait attaché son chien sur le toit de sa voiture lors d’un départ en vacances en famille.

La Maison-Blanche a annoncé que le chien Commander suivra à nouveau des cours de dressage. L’environnement de la Maison-Blanche est sans doute plus stressant pour un chien que celui d’un foyer américain moyen, ce qui signifie que malgré tous les efforts de communication pour nier cela, la famille présidentielle américaine n’est pas tout à fait comme les autres.