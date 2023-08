Meg 2: Rapides et dangereux… en mer

C’est bien connu, à Hollywood, dans une suite, tout doit être plus gros. C’est vrai dans Mégalodon 2: La fosse, sauf pour le bon sens…

Le mégalodon est un requin préhistorique qui avait la particularité de mesurer plus de 15 mètres.

En 2018, ce prédateur extraordinaire a été ressuscité dans Mégalodon, une comédie d’horreur avec Jason Statham fortement inspirée de Jaws (1975).

Contre toute attente, l’oeuvre a généré des recettes planétaires d’un peu plus d’un demi-milliard de dollars, en plus de plaire à environ un critique sur deux. Il n’a fallu que quelques semaines après la sortie du film pour qu’une suite soit mise en chantier.

En salles depuis vendredi, cette suite ramène une partie de la distribution du film original, la place dans le même environnement et face au même prédateur, dans une trame narrative pratiquement identique.

On retrouve donc Jonas (Statham), DJ (Page Kennedy), Mac (Cliff Curtis) et la jeune Meiying (Shuya Sophia Cai) sur une plate-forme de recherche scientifique. Leur mission est de cartographier une zone récemment découverte au fond d’une fosse de la mer des Philippines.

Lors d’une descente, l’équipe découvre les quartiers d’une exploration minière illégale. Quand une partie des équipements explose, des mégalodons s’échappent par le biais d’une brèche et sont donc relâchés dans la nature.

Encore une fois, il en revient à Jonas et sa bande d’arrêter les sanguinaires machines à tuer avant qu’elles atteignent une station balnéaire achalandée.

Premier constat, cette suite est très inférieure à son prédécesseur – qui, en lui même, est loin de figurer au sommet du palmarès des films du genre.

L’humour y est tout d’abord très inférieur. L’absence de Rainn Wilson se fait sentir, tout comme celui de Ruby Rose. Reste qu’on s’ennuie surtout de l’humour bon enfant de la jeune Cai, qui joue maintenant les héros plutôt que de multiplier les bons gags.

La tension est aussi pratiquement absente de ce deuxième épisode. Même si le film s’inspire énormément du sous-estimé Jaws 3 (1983), de Jurassic Park (1993) et d’Alien (1979), il est loin de nous tenir en haleine comme ces classiques.

En fait, Meg 2 tente beaucoup trop d’imiter la franchise Rapides et dangereux. Tout dans le film est gonflé aux stéroïdes et les cascades font fi de la physique et du bon sens.

Je dirai simplement que le véritable héros du film est le gars des vues tellement les personnages principaux sont chanceux – et sauvés pas moins d’une demi-douzaine de fois… par les requins qu’ils traquent.

Reste que le principal péché de cette oeuvre du Britannique Ben Wheatley (High-Rise) est de nous rendre insensible au sort de ses héros et de recourir beaucoup trop peu à ses requins géants.

Dire qu’on s’ennuie pendant Meg 2 serait mentir. Reste qu’on sourcille bien trop souvent devant l’absurdité du scénario.

(Une étoile et demie sur cinq)

After The Bite

Une scène du documentaire After The Bite. – Gracieuseté

Comme il existe d’excellents et de très mauvais films sur les requins, certains documentaires sur ce fascinant prédateur sont meilleurs que d’autres. After the Bite (Crave), de HBO, entre malheureusement dans la catégorie des échecs.

Les meilleurs documentaires sur les requins ne sont pas les plus sanglants. Ce sont ceux qui nous en apprennent le plus sur le mode de vie, les habitudes et le comportement de cet animal aussi craint que méconnu. À ce chapitre, le canal Discovery est dans une classe à part.

After the Bite démontre que HBO a encore du travail à faire pour s’élever au niveau de son compétiteur.

Le documentaire du cinéaste Ivy Meeropol s’intéresse à la région côtière de Cape Cod, au Massachusetts. Depuis quelques années, les phoques y font un retour après y avoir pratiquement disparu en raison de la chasse intensive.

L’arrivée massive de phoques marque évidemment le retour au large de cette plage immense des grands requins blancs. Un jeune surfeur a d’ailleurs été mordu à mort par un squale en 2018. Depuis, la communauté de Cape Cod est déchirée entre le besoin de protéger les phoques et celui d’offrir des eaux sécuritaires pour les touristes (et leur argent).

After the Bite a recours à cette tendance qu’ont les documentaristes de faire parler leurs images et leurs intervenants sans que ceux-ci soient mis en contexte par un narrateur. Une technique compliquée qui demande un doigté et un montage sans faille. Ce qui n’est pas le cas avec le film de Meeropol.

Le fil conducteur d’After the Bite est extrêmement tenu. Il en résulte une succession de belles images côtières au message malheureusement ambigu.

(Une étoile et demie sur cinq)