Rêver d’un leader rassembleur

Quelle déception de voir la révision du leadership de Blaine Higgs mise sur la glace, quoiqu’un tel revirement de situation n’est une surprise pour personne.

Un processus stoppé par le Parti conservateur lui-même, sous prétexte qu’un nombre insuffisant de lettres a été soumis demandant officiellement l’examen du leadership du premier ministre.

À quelques lettres près du nombre exigé pour la remise en œuvre de l’exercice, on peut envisager que les demandeurs de ladite révision n’abandonneront pas leurs efforts.

Même si M. Higgs tente de se faire tranquille ces dernières semaines, sentant la frustration qui s’empare d’une majorité grandissante de Néo-Brunswickois, les gens ne changeront pas d’avis quant à ses qualités de gouverneur.

Accepter l’entente avec le personnel enseignant (après leur avoir donné toutes les misères du monde) n’effacera pas toutes les autres gaffes qui ont été commises durant les années de règne du premier ministre.

D’ailleurs, la saga de la politique 713 et des propos émis par le premier ministre et ses acolytes n’a certainement pas aidé sa cause parmi la population du Nouveau-Brunswick.

Alors que Blaine Higgs aurait indiqué avoir reçu des milliers de plaintes concernant les politiques inclusives dans les écoles, on apprend cette semaine que le gouvernement n’aurait reçu absolument aucun commentaire officiel à ce sujet.

Je ne comprends pas la nécessité d’inventer des problèmes où il n’y en a pas, simplement pour créer des tensions et de la frustration inutiles chez les parents et les jeunes concernés.

S’il ment aussi effrontément aux gens à ce sujet, ment-il à propos d’autre chose? Aurons-nous des surprises au sujet des coulisses gouvernementales dans quelques mois? Rien ne m’étonne maintenant avec ce gouvernement digne d’une série télé.

À la veille des célébrations de la Fête du Nouveau-Brunswick, je ne peux m’empêcher de rêver à une province dirigée par un homme ou une femme avec de meilleures compétences managériales et un esprit plus empathique.

Un endroit où l’on ne craint pas de parler en français et où l’on n’a pas besoin de conduire deux heures pour recevoir les soins médicaux qu’il nous faut.

Où l’on peut être célébré dans sa culture, sa langue et sa couleur sans se sentir comme un citoyen de deuxième rang.

Ne serait-ce pas génial d’avoir un premier ministre qui a les capacités nécessaires pour apprendre ne serait-ce que quelques mots en français afin de parler aux communautés dans leurs deux langues ?

Il aurait été absurde et totalement inconcevable d’imaginer Brian Gallant ne parler que le français durant son mandat, sans jamais tenter d’apprendre la langue anglaise.

Je n’oublierai jamais la honte que j’ai eue lorsqu’une journaliste de Radio-Canada au Québec s’est permis de poser une question en français à M. Higgs durant un point de presse, pour que celui-ci l’envoie balader.

Nous n’avons pas besoin d’une personne fermée pour prendre les rênes d’une si belle province et pour accentuer les fossets entre les cultures, les sexes et les langues. Nous avons besoin d’un leader rassembleur avec lequel nous pouvons trouver des affinités et un sens de l’empathie.