Un œil du côté de l’avenir

Coucou, me revoilà! Vous êtes-vous ennuyés? Moétou! Toute bonne chose a une fin cependant, et aujourd’hui ma vie reprend son cours normal. Je suis bénaise de revenir juste à temps pour entamer avec vous la vigile de la Fête nationale, mardi prochain. À cet égard, j’ai des secrets à vous confier!

Tout d’abord, mon constat annuel: l’Acadie se porte bien. Bon, soyons précis: elle ne pète pas le feu, mais elle est encore assez vigoureuse pour fêter.

Mais elle n’en demeure pas moins tributaire de facteurs qu’elle ne peut pas toujours contrôler. Par exemple, elle continue à dépendre beaucoup de l’aide du gouvernement fédéral pour assurer son développement. Elle continue énormément à dépendre du gouvernement provincial pour assurer le respect de son égalité constitutionnelle.

Dans ces deux cas, l’Acadie n’a aucun contrôle de la situation et reste à la merci de forces politiques qui peuvent être tantôt favorables tantôt défavorables.

***

Exemple. Côté fédéral favorable, la révision récente de la Loi sur les langues officielles. À entendre la SANB et d’autres organismes de la francophonie canadienne, cette nouvelle mouture promet beaucoup. Mais l’expérience nous a enseigné que dans le dossier des langues officielles canadiennes, il y a toujours une larve venimeuse quelque part qui attend son heure. Attendons l’éclosion.

Exemple. Côté provincial favorable, tout ce que j’ai pu trouver, c’est l’octroi, en juin dernier, d’une subvention de 80 000$ à la SANB; subvention qui pourrait aider à l’organisation des États généraux de la francophonie que la SANB se propose de tenir en 2025.

Je m’en réjouis d’autant plus que je ne cesse depuis des lustres de réclamer de tels États généraux afin de faire le point sur l’état réel de la situation globale de la francophonie en Acadie. Mais il faudra aller au-delà du bavardage de colloque. Il faudra se fixer un plan d’action et des objectifs clairs, simples et précis que les intervenants s’engageront à respecter. Sinon, ça va rester du pelletage de nuages.

***

Exemple. Côté provincial défavorable: la santé. Le coriste Blaine Higgs ne ménage aucun effort pour diluer le principe de la dualité en santé, quitte à saboter sans vergogne les deux réseaux provinciaux de santé en démembrant leurs conseils d’administration respectifs. Son slogan: avancez en arrière!

Exemple. Côté fédéral défavorable: la mortelle politique d’immigration concoctée par Justin Trudeau. Elle servira à noyer la francophonie canadienne dans un tsunami d’un demi-million de nouveaux arrivants par année, pendant au moins quatre ans.

Déjà, en 2022, la Canada accueillait 431 645 nouveaux résidents permanents. Sur ce nombre faramineux, seulement 16 300 nouveaux immigrants francophones. En moyenne, cela représente 1811 personnes par province hors-Québec!

Et on voudrait nous faire croire qu’on pourra sauver la francophonie canadienne avec ces pinottes, alors que la francophonie canadienne fait face à un déclin quasi irréversible qui fait régulièrement les manchettes?

***

Quand on est conscient que dans presque toutes les régions francophones de la province on fait état de plus en plus de difficultés à obtenir des services commerciaux en français, parce qu’un bon nombre de nouveaux arrivants dans ces régions sont déjà anglophones ou s’attellent à le devenir, peut-on vraiment s’accommoder des mièvreries de Justin Trudeau et de ses ministres de la francophonie les jours de fête en Acadie?

Pourtant, je n’entends pas beaucoup de cris d’alarme. Dans la francophonie niou-brunswickoise, y a-t-il au moins vingt-cinq personnes qui expriment leur inquiétude sur la place publique face à cette situation?

Pendant ce temps, les responsables d’organismes francophones du pays se pâment de satisfaction quand le fédéral annonce avoir enfin atteint, en 2022, la cible de 4,4% de nouveaux arrivants «destinés» à la francophonie, cible pourtant prévue pour 2003! Faudrait donc se réjouir de mourir à petit feu?

***

Une chose est sûre: on est loin en titi des grandes manifs des années 1970, quand on enterrait la peur à Moncton! On est loin des grandes manifs de l’Ontario français, ou du Québec français. On se fie sur le gouvernement fédéral (l’actuel et les autres) pour nous «protéger», alors que de son côté, ce gouvernement, quel qu’il soit, considère les francophones du pays comme des serfs électoraux tout juste bon à lui donner sa ration de députés pour se maintenir en place.

Bon, ce n’est pas le cas avec le gouvernement provincial actuel. Pas de ration de députés francophones à se mettre sous la dent. Surtout depuis qu’on a appris du premier ministre bleu-sans-bon-sens que les francophones votaient pour des abat-jour rouges!

Et comme le scénario risque fort de se répéter aux prochaines élections provinciales, à moins que les francophones ne conçoivent une stratégie gagnante, les temps ne sont pas de bon augure pour la francophonie d’ici.

Il faut envisager, dans certaines circonscriptions, une forme d’alliance entre les verts et les rouges qui permettrait peut-être d’assurer à cette alliance une pluralité de sièges à l’Assemblée législative. Pas une alliance uniquement du côté francophone, mais également (surtout!) du côté anglophone. À moins d’un miracle rouge!

***

Quoi qu’il en soit, cela n’empêche pas d’avoir envie de fêter le 15 août! La fête, c’est le moment où la lumière et la joie s’infiltrent en nous quand nous sommes mus instinctivement par des bouffées persistantes de sentiments de fierté et d’accomplissement qui nous donnent envie de faire des steppettes et de rire aux éclats juste parce qu’on est bien et que ce bonheur nous sort par les oreilles!

La fête n’est pas là pour qu’on oublie tout le reste, mais pour qu’on apprécie tout le reste. Autrefois, on parlait beaucoup de la survivance acadienne. Maintenant, c’est de la résilience acadienne dont on parle beaucoup. En voilà une joliment belle raison de fêter!

Je suis heureux d’être de retour, admirables lecteurs zé lectrices admirées, et je nous souhaite une belle fête nationale, mardi, et un tintamarre à faire trembler les colonnes du temple! Fêtons ce précieux présent!

Ce qui ne nous empêche pas de jeter un œil du côté de l’avenir pour voir si on nous a gardé une place.

Han, Madame?