Un thriller moderne autour de la déportation

À quelques jours des célébrations du 15 août, voici un roman étonnant de Claude Fleury qui propose un suspense moderne en lien avec l’histoire acadienne. En musique, le nouvel album de l’inclassable VioleTT Pi qui sera en concert au Festival Acadie Rock.

Impunité – La nyctale, Claude Fleury

Avec ce roman, l’auteur ramène à l’avant-scène le passé tragique des Acadiens. Impunité raconte le récit épique de François Broussard obsédé par un puissant désir de vengeance. Fondateur d’une importante firme de généalogie qui a des bureaux dans différentes villes du monde, François Broussard étant lui-même descendant d’Acadiens déportés, se retrouve incarcéré au pénitencier de Renous au Nouveau-Brunswick pour avoir tué un professeur anglais (qui réfute l’idée du génocide acadien) lors d’une altercation à la suite d’une conférence sur le sujet.

Pendant qu’il purge sa peine, il érige un plan en s’alliant à d’autres détenus acadiens et issus des Premières nations afin que justice soit faite. Ces attentats visent les descendants des généraux et des gouverneurs responsables de déportation: Robert Monckton, William Shirley, Jeffery Amherst et Charles Lawrence. Avec l’intermédiaire de sa fille Sophie Broussard et d’un associé, il prépare lentement cette série de crimes collectifs dans différentes régions du monde. Des innocents meurent dans des circonstances atroces; un bateau qui fait naufrage près de l’île de sable, une centaine de personnes qui disparaissent dans un entrepôt frigorifique, un empoisonnement au champignon et l’incendie d’une église. L’inspectrice britannique Sarah Donnely et une équipe internationale d’enquêteurs tentent de résoudre cette affaire et de tisser des liens entre ces crimes sordides.

Je dois dire que ce livre m’a d’abord intéressé en raison de son sujet acadien. Ceci n’est pas un roman historique même s’il fait référence à l’histoire. Le récit est actuel, ce qui en fait son originalité. On voyage du Nouveau-Brunswick jusqu’en Angleterre en passant par la Nouvelle-Écosse, la Gaspésie, la Côte-Nord et le Maine.

Si le début est plutôt lent avec quelques longueurs, plus on avance dans le récit, plus le suspense augmente. Impossible d’abandonner le livre. On assiste à la folie étonnante d’un homme qui a une grande soif de vengeance. Pourquoi sacrifier des innocents? Veut-il réellement éliminer tous les descendants des artisans de la déportation? On se dit que 260 ans plus tard, ces gens ne sont pas responsables des actes commis par leurs ancêtres. Chose étonnante, sa fille qui semble pourtant être assez équilibrée le suit dans cette folie meurtrière, ce qui m’a laissé un peu perplexe comme lectrice.

Ce roman étoffé nous permet de découvrir un auteur qui a un style d’écriture indéniable. À travers cette intrigue, il aborde diverses injustices telles que le sort des autochtones. D’ailleurs d’autres événements se trament. La fin du roman laisse présager qu’il y aura une suite. Claude Fleury qui est un nomade dans l’âme a occupé des postes à l’international, notamment comme directeur du Bureau du Québec à Barcelone. Il signe son premier roman à suspense. (Hugo Roman, 2023). ♥♥♥

Impunité – La nyctale de Claude Fleury – Gracieuseté: Hugo Roman Baloney Suicide de VioleTT Pi – Gracieuseté

Baloney Suicide, VioleTT Pi

Cet artiste m’étonnera toujours par son audace et sa façon de faire exploser les styles musicaux, allant du rock alternatif, musclé et hurlant, avec des sonorités électroniques, entrecoupées de moments plus mélodieux et de douceur. Sa musique contrastée à peu près inclassable déroute et déstabilise parfois.

Avec ce troisième album, l’auteur-compositeur-interprète et poète Karl Gagnon alias VioleTT Pi, nous offre une œuvre riche en textures musicales, traversée par le thème de la mort. «Dans mes idées en bulle emballées de savon / Je déambule du divan vers le plancher du salon / Boule d’angoisse qui roule amasse les pleurs d’autrui / Personne ne doit mourir si jeune…» (Celui qui attend). Il est question aussi de bipolarité et de mascarade. «M’a être franc avec toé chu enterré dans ma face pis chu ben crampé à l’idée de m’pêter l’masque», souffle-t-il doucement avant d’entamer à plein poumon la pièce Jeté au monde comme un trophée.

Résolument dans la marge, l’artiste à la voix percutante propose dans cette collection 12 chansons qui se distinguent l’une de l’autre par leur atmosphère. Si son éclatante folie et sa créativité sont toujours au rendez-vous, il arrive à dégager avec ce nouvel opus, une certaine cohérence. Sa poésie vive s’apparentant à l’écriture automatique interroge aussi le vide de l’existence. Il y a plusieurs moments forts sur cet album comme la pièce Celui qui attend à la mélodie accrocheuse qui ouvre l’album, Cycle et Le dernier dragon, un cri du coeur pour la liberté. Le tout se termine avec la chanson Infini aux couleurs rock.

Baloney Suicide est aussi un recueil de poésie. VioleTT Pi sera en spectacle avec P’tit Belliveau au Festival Acadie Rock le 17 août. ♥♥♥½