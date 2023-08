Les hommes de ma mère: profondément émouvant

Ce que le cinéma québécois manque en moyens, il le compense bien souvent plus qu’amplement par l’intensité des émotions qu’il nous fait vivre. C’est vrai dans Les hommes de ma mère (en salles), le premier long métrage de la rockeuse Anik Jean.

Après avoir lancé six albums de 2005 à 2021, celle qui a vu le jour à Bonaventure, en Gaspésie, a choisi de se tourner vers le cinéma – après notamment avoir obtenu des encouragements de Denis Villeneuve, Francis Leclerc et Jean-Marc Vallée.

Dans Les hommes de ma mère, Jean adapte un magnifique scénario de Maryse Latendresse dans une fable moderne et lumineuse sur le deuil, la famille et le pardon.

C’est l’histoire d’Anne (Anne-Marie Cadieux), une comédienne qui, à sa mort du cancer, demande à sa fille, Elsie (Léane Labrèche-Dor, qui était née pour jouer ce rôle), de retrouver ses cinq ex-maris afin qu’ils dispersent ses cendres dans un endroit significatif.

Au fil de ses rencontres avec les hommes de sa mère, la jeune femme en apprendra davantage sur la vie d’Anne, mais aussi sur elle-même et sa relation avec son père (Patrick Huard), avec qui elle est en froid depuis de nombreuses années.

Les hommes de ma mère est un film cathartique pour Anik Jean. À l’image du personnage d’Elsie – qui, à la mort de sa mère, décide de faire le ménage dans sa vie -, c’est après le décès soudain de son père que la chanteuse a trouvé le courage de faire ce dont elle avait vraiment envie: tourner un film.

Son oeuvre est bien plus qu’un caprice d’artiste qui utilise sa renommée et sa richesse pour se faire plaisir en changeant de média. Les hommes de ma mère est une oeuvre profondément touchante, dans laquelle Jean démontre qu’elle est dotée d’un flair naturel avec la caméra.

Son film s’ouvre sur une scène dure et puissante, lors d’un moment intime entre Elsie et sa mère, juste avant qu’elle s’éteigne. L’oeuvre se conclut par une scène tout aussi touchante, alors qu’Elsie est entourée de ses «anciens pères». Une façon on ne peut plus magnifique de boucler la boucle d’un récit extrêmement riche en émotions.

Ces deux moments sont à l’image du brillant scénario de Maryse Latendresse – un des très bons de l’histoire du cinéma d’ici -, qui parvient à nous faire rire et pleurer sans jamais tomber dans la facilité ou le cliché.

Une partie de la grandeur du film repose sur le jeu de Léane Labrèche-Dor – qui, avec les années, ressemble de plus en plus à son célèbre père Marc. La jeune comédienne ne pourrait pas être plus juste dans son interprétation d’Elsie, une belle âme que la maladie de sa mère a sortie de son chemin.

Les «hommes» sont de leur côté à la hauteur de leur réputation. Marc Messier nous réchauffe le coeur dans la peau d’un mélomane atteint de la maladie de Parkinson, on voudrait devenir l’ami du dur au grand coeur qu’interprète Benoît Gouin et on aurait souhaité passer plus de temps avec l’intellectuel artistique qu’est le grand Colm Feore.

Anik Jean est résolument un ajout formidable au bassin de réalisateurs francophones et talentueux du Canada. Je suis impatient de découvrir ce qu’elle a en réserve pour la suite de sa carrière derrière la caméra.

(Quatre étoiles et demie sur cinq)

What Comes Around

Grace Van Dien dans une scène du suspense What Comes Around. – Gracieuseté

Présenté en première mondiale il y a près d’un an au Festival international du film de Toronto, What Comes Around (disponible à la location sur Prime Video) débarque enfin sur nos écrans.

Ce drame psychologique tourné en Utah est le premier film commercial d’Amy Redford.

Il raconte l’histoire d’Anna (Grace Van Dien), une adolescente âgée de 16 ans qui s’amourache d’un homme plus vieux rencontré en ligne sur un forum de poésie.

Le jour des 17 ans d’Anna, l’homme en question, Eric, débarque à l’improviste et surprend Grace avec un cadeau.

Quand la mère de l’adolescente, Beth (Summer Phoenix), est mise au courant de cette relation, elle interdit évidemment à sa fille de fréquenter Eric. Mais les raisons de Beth pour être aussi strictes ne sont pas celles qu’on pourrait d’abord croire…

What Comes Around mérite d’être découvert. Tout d’abord pour la qualité de son scénario. Alors que dans la très grande majorité des films du genre, le troisième acte serait tombé dans la violence, ce n’est pas le cas dans l’oeuvre de Redford. La justesse de son écriture nous tient sur le bout de notre siège.

Van Dien (Stranger Things), qui avait 25 ans au moment du tournage, est très crédible dans le rôle de l’adolescente intello et naïve. Même chose pour Phoenix – ce qui n’a rien de surprenant compte tenu du talent de ses frères Joaquin et River.

What Comes Around n’est certes pas un classique instantané. Il se situe tout de même dans la haute moyenne de ce qui nous est offert en ligne depuis deux ans.

(Trois étoiles et demie sur cinq)