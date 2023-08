Mon Acadie, forte et résiliente

J’ai participé pour la première fois dimanche à la Ruée vers l’art de Tracadie comme vendeuse, accompagnée de mes fils et de mon conjoint.

Il m’a fait chaud au cœur de voir toutes ces personnes parler le français, porter leurs chandails acadiens et danser au son de la musique de chez nous. Ce n’est pas donné à toutes les cultures de voir ses descendants lui donner une telle grâce chaque année et nous sommes chanceux de pouvoir vivre de si beaux moments ensemble, lors des festivités du 15 août.

Les célébrations de l’Acadie ont toujours été pour moi les moments les plus joyeux de l’année, parce qu’elles nous permettent de tous nous rencontrer et de partager ensemble cette culture acadienne qui nous habite tel un feu ardent.

Et ce feu, c’est l’amour que nous portons à notre identité acadienne, cette fierté que l’on ressent lorsqu’on pense à nos racines, nos ancêtres et les sacrifices qu’ils ont faits pour que l’on puisse vivre comme on le fait aujourd’hui.

Lorsqu’une communauté fait face à tant de défis pour survivre, elle n’a pas le choix de se tenir les coudes et de s’entraider. Les menaces auxquelles nous faisons face en tant qu’Acadiens ne font que nous unir davantage et nous rapprocher les uns des autres.

Si l’Acadie se tient encore debout fièrement, c’est parce que l’on sait comment partager aux nouvelles générations cette urgence de défendre le français et la culture qui nous a été offerte en cadeau par la vie.

Que nous soyons de la Péninsule acadienne, des Îles-de-la-Madeleine ou de la Louisiane aux États-Unis, l’amour pour l’Acadie et le sentiment de protection que nous avons à son égard est plus fort que les limites géographiques et la pression sociale extérieure.

Ceux qui nous craignent ont tout fait pour nous exterminer, allant jusqu’à nous déporter aux quatre coins du monde, pillant nos maisons et nos églises. Tentant de nous dérober de notre français et de notre passé.

Et nous voilà toujours debout, prêts à travailler, à nous défendre et à prendre la place qui nous est due dans ce monde.

Être Acadien, c’est traîner un passé lourd de souffrances et de dur labeur qui a forgé chez nous une empathie envers son prochain comme il est rare de voir dans le monde.

Quelle autre communauté se serre les coudes afin de reconstruire gratuitement la maison d’un voisin mal fortuné? Ou qui organise un jamboree et une collecte de fonds dès qu’un membre de la collectivité tombe malade?

Je suis fière d’être Acadienne et je le suis d’autant plus maintenant que j’ai eu la chance de voir le reste du monde. Parce que voir autre chose, c’est prendre conscience de la valeur de ce que nous avons déjà.

Les gens de chez nous ne sont peut-être pas riches d’argent, mais ils sont riches de cœur. Ils sont résilients, vaillants et n’ont pas peur de se sacrifier pour leur prochain. Ils se serrent les coudes, se battent pour être entendus et sont ouverts aux autres cultures, car ils savent comment il est difficile d’être accepté pour qui l’on est.

Je suis si fière de mon Acadie et de vous tous, qui en faites partie.