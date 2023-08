L’avoine au service de votre mieux-être

Explorons ensemble les richesses nutritionnelles de l’avoine, une céréale aux multiples bienfaits pour la santé. En son cœur, ses grains entiers renferment des trésors tels que des vitamines, des minéraux et des avenanthramides, des polyphénols aux vertus anti-inflammatoires et anti-démangeaisons. Mais ce n’est pas tout: l’avoine se distingue également par sa teneur en fibres alimentaires, jouant un rôle clé dans la quête d’une réduction du taux de cholestérol-LDL, communément appelé «mauvais cholestérol». Dans toute sa simplicité et son accessibilité, partons à la découverte des avantages de cette délicieuse céréale!

Flocons, son et farine!

L’avoine se trouve sous différentes formes: flocons, son et farine.

Les flocons d’avoine sont disponibles en plusieurs variétés telles que flocons instantanés, cuisson une minute, à cuisson rapide, gros flocons, à l’ancienne, coupe épointée ou découpée. On les utilise principalement comme ingrédient de base dans le gruau chaud et le gruau de la veille (overnight), les granolas, les mueslis, les barres de céréales, les muffins, les biscuits, les smoothies, etc. La farine d’avoine, quant à elle, est un ingrédient polyvalent utilisé dans divers produits de boulangerie tels que les muffins, les biscuits, les pains et les crêpes. Le son d’avoine, lui, peut être ajouté un peu partout où l’on utiliserait le son de blé (muffins, biscuits, pain, gruau, yogourt, etc.).

Astuce: si une recette demande de la farine d’avoine, sachez qu’il est possible d’en fabriquer vous-même en passant des flocons d’avoine (gruau) dans un mélangeur.

Les multiples bienfaits de l’avoine

Si vous hésitez toujours à inclure davantage cette céréale dans votre alimentation, voici quelques raisons qui pourraient vous convaincre.

Réduction du cholestérol

D’après les conclusions de nombreuses études, intégrer de l’avoine de façon régulière dans son alimentation pourrait jouer un rôle significatif dans la réduction des niveaux de cholestérol total et de cholestérol LDL, ces derniers étant des facteurs de risque associés aux maladies cardiovasculaires.

Cette capacité s’explique en grande partie par la présence de bêta-glucanes (type de fibres solubles), ainsi que par les avenanthramides. En agissant conjointement, ces composés exercent une action bénéfique en capturant le cholestérol dans le système digestif, contribuant ainsi à son élimination du corps.

Régulation de la glycémie améliorée

Les bêta-glucanes de l’avoine ralentissent également la vidange de l’estomac, ce qui retarde l’absorption du glucose, contribuant ainsi à prévenir les pics d’insuline et à maintenir une glycémie beaucoup plus stable.

Soutien pour le microbiote intestinal

Les fibres présentes dans l’avoine jouent un rôle essentiel dans la promotion d’un fonctionnement optimal du système gastro-intestinal, y compris du microbiote, en fournissant une source de nutrition précieuse pour les bactéries bénéfiques qui peuplent nos intestins.

Apport de protéines végétales

L’avoine offre des protéines végétales de qualité, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui cherchent à augmenter leur consommation de produits d’origine végétale. Une portion d’un tiers de tasse d’avoine sèche contient quatre grammes de protéines.

Satiété prolongée

Les fibres et les protéines de l’avoine contribuent à maintenir la sensation de satiété plus longtemps, aidant ainsi à contrôler l’appétit.

Faites le premier pas avec un succulent gruau matinal!

Si vous appréciez déjà le gruau, continuez cette délicieuse habitude! Si vous envisagez d’adopter de nouvelles habitudes alimentaires, le gruau est si simple à réaliser! Pour profiter de tous les bienfaits nutritionnels, optez pour des flocons d’avoine peu transformés, tels que les flocons à l’ancienne ou à cuisson rapide. Évitez les sachets instantanés aromatisés qui contiennent souvent du sodium, du sucre et autres ingrédients sucrés (petits bonbons, etc.).

Par où commencer? La préparation de votre propre recette est simple: faites cuire les flocons d’avoine dans un liquide (selon les directives du fabricant), puis garnissez-les de yogourt grec, de morceaux de fruits et de noix, puis arrosez le tout d’un filet de sirop d’érable ou de miel. Un vrai délice pour les papilles et pour la santé! Qu’attendez-vous pour intégrer l’avoine dans vos menus?

Bon samedi!