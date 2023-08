Notre monument

Nous reprenons la route des sanctuaires. À quelques jours de notre fête nationale, nous découvrons un autre lieu fondateur de l’identité acadienne. Alors que des travaux de construction ralentissent la circulation sur la route 11 entre Miramichi et Moncton cet été, pourquoi ne pas prendre la route qui passe par la Nouvelle-Arcadie et s’arrêter en ce lieu de mémoire?

Le pique-nique estival est une tradition familiale chez-nous. Nous avons découvert des sites enchanteurs pour étendre notre nappe. Récemment, faisant route pour aller pique-niquer, nous avons fait une halte à Rogersville. J’ai voulu leur faire connaître le Monument Assomption. De l’autre côté de l’immense arche d’entrée, construite en 1955 pour commémorer le bicentenaire de la déportation, ce lieu béni est l’écrin de plusieurs stations qui sont autant de jalons de notre histoire.

+++

La construction du premier monument a commencé en 1910. Inauguré le 15 août 1912 en présence de plus de cinq mille personnes, il a été la proie des flammes en 1969. Avec l’appui de la population, le curé décide de le reconstruire. Le monument actuel a accueilli ses premiers pèlerins en 1972. Il a été reconnu comme lieu du patrimoine provincial en 1985.

Encore aujourd’hui, le site permet la tenue de pèlerinages. Chaque année, une neuvaine préparatoire à la fête de Notre-Dame-de-l’Assomption se tient du 6 au 14 août. Elle bat son plein.

Si la Vierge de l’Assomption est honorée en ce coin d’Acadie, on peut aussi dire que c’est un lieu de mémoire à l’égard du père de la renaissance acadienne. C’est lui, Mgr Marcel-François Richard, qui est à l’origine du Monument. Au centre du site, une immense statue du prélat permet de rappeler les principales étapes de son parcours.

+++

Marcel-François Richard aura été un printemps pour le peuple acadien. Né en 1847 à St-Louis-de-Kent, il est ordonné prêtre à Charlottetown en 1870. D’abord curé dans sa paroisse natale, il consacre ses énergies à l’éducation; il invite les religieuses de la congrégation Notre-Dame à venir le seconder dans ses œuvres.

À la fin du 19e siècle, il est nommé curé à Rogersville. Afin de contrer le mouvement migratoire des Acadiens vers les États-Unis, il développe une économie basée sur l’agriculture. Pionnier de la colonisation, il voit à la fondation de plusieurs missions en érigeant chapelles et écoles au milieu des terres défrichées. En 1902, il accueille des moines cisterciens et collabore à la construction de leur monastère qui continue d’être un havre de paix et de silence de nos jours.

Grand nationaliste, Mgr M.-F. Richard participe aux conventions nationales. En 1881 à Memramcook, il propose Notre-Dame-de-l’Assomption comme patronne et le 15 août comme notre jour de fête nationale. En 1884 à Miscouche, il propose le tricolore étoilé comme drapeau et l’Ave Maris Stella, une antique prière mariale de saint Bernard, pour qu’elle devienne notre hymne national.

Il milite pour l’acadianisation des structures ecclésiastiques. Jusqu’alors, des Irlandais étaient pasteurs pour des populations à majorité acadienne. Se rendant jusqu’à Rome en 1910, il obtient de Pie X la promesse d’un évêque acadien, ce qui adviendra avec les nominations de Mgr É.-A. Leblanc en 1912 à St-Jean et de Mgr P.-A. Chiasson en 1920 à Chatham.

Infatigable travailleur, il consacre ses dernières années à la construction du monument pour abriter une statue de la Vierge reçue au Congrès eucharistique de Montréal en 1910. Mgr Richard a voulu faire de ce monument un lieu de culte et un point de convergence pour la diaspora acadienne. Son vœu s’est réalisé. Aujourd’hui encore, des milliers d’Acadiens se retrouvent au mois d’août pour célébrer leur identité. Ils entourent le père de la renaissance dont la dépouille se trouve à l’intérieur de son sanctuaire. Ce pasteur au cœur de feu, décédé en 1915, continue de vivre dans le cœur des siens.

Cette semaine…

Préparé des rassemblements familiaux et communautaires pour goûter la joie de se retrouver et d’être ensemble. La mi-août ressemble à la fin décembre chez-nous: un temps pour célébrer les liens qui nous unissent. Il ne faudrait pas oublier quelqu’un; soyons vigilants d’inviter tout le monde à la fête du15 août.

Ouvert grand les yeux pour admirer les couleurs acadiennes sur le site du Monument Assomption. La beauté du site, mis en valeur par un entretien impeccable, vaut le détour. C’est fleuri! C’est décoré! C’est réjouissant!

Aimé cette citation du Cardinal Bégin, archevêque de Québec, qui se trouve au-dessus de la dépouille de

Mgr Marcel-François Richard: «Cœur généreux, bienfaiteur de sa race, pasteur pieux, patriote ardent, colonisateur zélé, digne de vivre au ciel et dans le cœur des siens».

Trouvé sur le site une réplique de la grotte de Fatima qui commémore les apparitions de la Vierge à des enfants portugais en 1917. Face à cette grotte, comment ne pas prier en action de grâce pour les jeunes catholiques qui étaient à Lisbonne, tout près de Fatima, pour les Journées mondiales de la jeunesse dimanche dernier? Plus d’un million ont répondu à l’invitation du pape François pour ce rassemblement qui continue de susciter autant l’admiration que l’étonnement.

Fait un virage pour découvrir une autre grotte mariale, celle-ci faisant mémoire des apparitions de la Vierge à Lourdes. Les cavités dans la pierre pour abriter une statue de la Vierge sont surtout des répliques de la grotte de Massabielle chez-nous. J’y reviendrai la semaine prochaine. D’ici là, enivrez-vous de soleil et de vent! Bonne fête nationale et patronale!