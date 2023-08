Se tenir debout

Tylenol, que’qu’un? Alors, on a fêté tard? On a fait du bruit? On a dansé? On a ri? On s’est amusé? Tant mieux! Rien ne vaut un bon partage de fierté collective une fois l’an pour se requinquer! Et après la fête, c’est le quotidien qui reprend lentement ses droits. Jusqu’à la prochaine explosion de fierté nationale l’an prochain, alors que l’Acadie du monde entier se retrouvera en Nova Scotia pour le Congrès mondial. Yéé.

Les communautés elgébétées aussi laissaient libre cours à leur fierté à Montréal en fin de semaine, lors du défilé de la Fierté.

Je parle, bien entendu, des lesbiennes, gais, bisexuels et trans qu’on a, comme je l’ai déploré si souvent, raboudinés dans l’insignifiant sigle LGBT+. Cette manière horripilante de parler de nous sans nous nommer, ce n’est pas de l’acceptation, c’est de l’intolérance déguisée.

Ne déplore-t-on pas justement une remontée de l’homophobie et de la transphobie en certains milieux? Si l’acceptation des minorités sexuelles et de genre était aussi prévalente qu’on le prétend en haut lieu, l’homophobie et la transphobie disparaîtraient, non?

Évidemment, tout à la fierté de s’assumer pleinement, mes frères et sœurs elgébétés n’ont pas tenu de colloque sur la question en fin de semaine, et c’est normal. Mais cela ne signifie aucunement que la question de l’intolérance homophobe et transphobe s’est dissipée dans les paillettes festives. Elle demeure.

***

Il faut avoir grandi dans les années 1950, 1960 et 1970 pour comprendre les avancées extraordinaires qu’a connu le monde gai. Et il faut avoir vécu dans ce monde gai de l’époque pour comprendre les mille et une subtilités dépréciatives dont peut faire preuve la société hétérosexuelle à l’égard de toute forme d’expression identitaire ou de genre (même minoritaire) pouvant être perçue comme une menace à son équilibre ou à sa survie.

C’est compréhensible, car personne ne veut disparaître.

Dans ce contexte, les gays, lesbiennes et autres représentaient une menace car ils n’étaient pas vus comme des agents reproducteurs de la société. Rappelez-vous la ridicule boutade homophobe d’autrefois devant deux gais amoureux: «Ça fera pas des enfants forts!».

***

Le monde hétérosexuel occidental a peut-être compris que ce qui menace le plus sa survie, c’est la dénatalité. Cette prise de conscience aura possiblement permis de desserrer l’étau dans lequel elle tenait solidement les gays, d’où les avancées dans les droits reconnus.

Ce qui ne signifie nullement que ces droits accordés, apparemment avec force magnanimité médiatique, ne peuvent être retirés du revers de la main, comme en fait foi le choc qu’ont vécu, l’an dernier, les femmes américaines lorsque la Cour suprême des États-Unis, sous l’influence de quelques juges intolérants, leur a cavalièrement retiré leur droit fédéral à l’avortement.

Devant la montée d’une droite plus rigide, et surtout moins consensuelle, au Canada comme dans le reste du monde, rien ne garantit que les droits consentis aux gays, que les droits consentis aux francophones, que les droits consentis aux femmes resteront inscrits dans la constitution ad vitam æternam.

Je ne dis pas ça pour qu’on se fasse peur ensemble, mais je le répète pour souligner la nécessité de toujours rester sur ses gardes, de ne pas croire quelque chose qui est trop beau pour être vrai, surtout en politique, et même en matière juridique.

Vigilance, vigilance, vigilance!

***

Et cette vigilance, il me semble qu’elle fait défaut à l’heure actuelle. Comme si on se laissait porter par le vent. «Ben non, ça peut pas arriver!» est une phrase qu’on entend souvent dès qu’on se met à discuter politique, droits civiques, évolution des mœurs, etc.

Les gouvernements sont passés maîtres dans l’art de berner les citoyens. De même que les grandes sociétés. Le marketing politique triomphe.

Prenez l’exemple du tabagisme. Les campagnes anti-tabagisme des gouvernements ont grandement stimulé l’opinion publique contre le tabac. Le gouvernement a compris qu’il pouvait embrigader le peuple. Sachant notre malléabilité sociale, il n’a pas lésiné sur la sévérité des mesures de santé pendant la pandémie.

Je ne dis pas que je suis contre ces mesures, bien au contraire. Mais je tente simplement de démontrer qu’un gouvernement, sachant les citoyens «dociles», peut facilement monter une mayonnaise politique pour les mener où il veut en leur donnant l’impression que c’est eux-mêmes qui dirigent les opérations.

La docilité endort la vigilance.

***

C’est un peu ce qui se produit, à plus petite échelle humaine, avec l’histoire du changement de nom de l’Université de Vous-Savez-Qui. On a fait état de plusieurs tentatives antérieures dans ce sens. Elles ont toutes échoué. C’était à l’époque où il suffisait que paraissent deux ou trois notables patentés expliquant qu’on remettait ça à plus tard, pour que tout le monde se tienne coi.

La donne a changé. Il ne sera pas possible en 2023 de différer le dossier ad infinitum. Premièrement, parce que la demande en ce sens a jailli dans la communauté comme un cri du cœur et que l’Université, c’est la communauté! Deuxièmement, parce que nous entrons dans une ère de changement. C’est la Grande Mue.

Elle entraîne son lot de déboulonnements de statues, et de changements de nom de toutes natures, que ce soient des universités ou des compagnies: UNI, pour les Caisses populaires. Meta, pour Facebook Inc. X, pour Twitter. Ryerson devient l’Université métropolitaine de Toronto (UMT). En France, l’École Nationale d’Administration (ENA) est devenue l’Institut du Service Public (ISP).

Il n’y a pas de raison majeure qui interdirait un changement de nom, si ce n’est un attachement sentimental à ce que fut une Acadie d’autrefois trop docile pour son propre bien. Une Acadie qui n’osait pas trop affirmer sa fierté.

Tout cela est derrière nous. L’Acadie des congrès eucharistiques est passée à l’Acadie des congrès mondiaux.

La Fierté, celle avec un grand F, autant chez les femmes que chez les francophones et chez les gais, a repris sens. Ensemble, on ira plus loin.

Mais en se tenant debout!

Han, Madame?