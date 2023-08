Plaidoyers poétiques contre la violence

Cette semaine, je partage avec vous deux recueils de poésie troublants. Larmes d’Ukraine aborde le chaos de cette guerre, tandis que J’aurais dû m’envoler se penche sur la violence de la passion.

J’aurais dû m’envoler, Fernande Chouinard

«Il me veut cachée réservée pour lui tout seul / mon malheur est une valise à double fond / j’ai mis du temps à le comprendre.» Ainsi, se dégage un peu le thème et l’ambiance de ce premier recueil de poésie de l’autrice de Tracadie. Elle dresse le portrait d’un couple marqué par les blessures. C’est une histoire de passion qui se transforme en amour de possession et de domination. La femme qui a eu une enfance douloureuse se laisse dominer, recherchant constamment cet amour qu’elle n’a pas eu dans sa jeunesse. La femme en vient à se forcer pour aimer son amant. En effet, elle aurait dû s’envoler. Entre la douceur, la souffrance et la violence, les textes bien ficelés explorent cette relation amoureuse difficile sous forme de monologues et de dialogues. «son œil affamé fouille mes lèvres qui bleuissent / je me laisse consumer / par ce duel inégal / je me bande les yeux / je lui appartiens trop.»

Ce récit n’a rien à voir avec la vie de l’autrice. Cette dernière précise qu’elle a eu une enfance heureuse et que sa naissance a été désirée contrairement au personnage du livre.

La romancière n’est pas très loin, son recueil poétique comportant plusieurs éléments narratifs. Les textes construits autour de personnages fictifs sont écrits dans une langue simple, accessible, parfois directe et percutante.

«J’entends souvent des gens dire qu’ils ne lisent pas de poésie parce qu’ils ne comprennent rien. J’ai voulu que ce soit simple et que ça fasse appel aux émotions.»

Fernande Chouinard livre une poésie qui met en relief des enjeux humains actuels. En lisant son recueil, on rêve aussi d’un dénouement heureux.

«aimer moins remet les yeux en face des trous / le spectacle est terminé / l’amant n’a plus rien à faire dans ma vie / je lui envoie un message / dégage! / j’éteins l’ordinateur cette fois il n’aura pas le dernier mot.»

L’autrice de Tracadie a déjà dit qu’un poème réussi est celui qui fait que le lecteur devient poète. La poésie n’est pas là pour être analysée, estime-t-elle. Et je dois dire que son recueil arrive à nous transporter dans cette poésie sensible très près des émotions.

«Le poème nous met en contact avec nos émotions si on a ce lâcher-prise de tout ce qui nous préoccupe au quotidien. On se laisse emporter dans des sentiments, par le rythme du poème, par les mots et les métaphores.»

J’ai lu tous les livres de cette écrivaine au talent indéniable qui a publié trois romans et un récit biographique. Ce cinquième ouvrage confirme encore une fois la qualité de sa plume, même si le sujet peut paraître difficile, mais nécessaire. Le public pourra rencontrer l’autrice cet automne qui participera aux Salons du livre de la Péninsule acadienne et de Dieppe. (Éditions Perce-Neige, 2023). ♥♥♥½

Fernande Chouinard – Gracieuseté Larmes d’Ukraine de Vava Sibb – Gracieuseté: Station T. J’aurais dû m’envoler de Fernande Chouinard – Gracieuseté: Éditions Perce-Neige

Larmes d’Ukraine, Vava Sibb

En découvrant ce recueil de poésie graphique, j’ai été intriguée et fascinée. Écrire sur la guerre en Ukraine n’est certainement pas un exercice facile, surtout quand ce conflit ravive son histoire familiale. Valérie Sibout (Vava Sibb), une Européenne installée à Montréal, vit cette situation, sa famille ayant été touchée par deux grandes guerres mondiales.

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, l’incompréhension et la colère se sont installées chez elle. L’artiste choisit alors la voie poétique et visuelle pour exprimer l’inimaginable. Elle a opté pour une écriture automatique, instinctive, presque surréaliste, justement pour exprimer le chaos auquel le peuple ukrainien est confronté. C’est comme une explosion de mots. «Dureté contre dureté. Le temps bétonne les idéaux illégitimes. Les milliards pleuvent à flots. On livre, on soutient, on inflige, on débloque, et le moral du monde coule à pic», écrit-elle.

Ses illustrations un peu abstraites dans lesquelles le rouge, le noir et le blanc dominent évoquent le combat, les armes et la violence, apportant ainsi beaucoup de puissance à son œuvre poétique. Tout commence par l’incompréhension pour ensuite suivre un peu la chronologie des événements avec force. «La terre sans la mer ne vaut rien. Il faut l’assiéger. Offense aux conquêtes qui en sont privées, aux marées sans stratégies. Posséder coute que coute cette ouverture sur le monde, tel est le mot d’ordre. Arrêter les défenseurs et les retranchés. Détruire tout et achever le reste.»

Si le propos n’est pas toujours limpide exprimant ainsi la confusion, il reste qu’on ressent cette violence. C’est un recueil à lire par petites doses, nous permettant ainsi de comprendre cet appel à la paix lancé par l’artiste. (Station T, 2023). ♥♥♥½