Blue Beetle: le Iron Man latino

Quatorzième film des studios DC, Blue Beetle (en salles depuis vendredi) est une oeuvre rafraîchissante, au même titre que Shazam! (2019) et le plus récent Suicide Squad (2021). En raison de son manque d’originalité, le film ne passera toutefois pas à l’histoire.

Beaucoup moins connu que ses collègues Batman, Superman, Wonder Woman et Flash, Blue Beetle bourdonne dans les bandes dessinées depuis près de 85 ans.

Au cours de cette période, trois personnages différents ont porté l’exosquelette bleu – le plus récent, créé en 2006, étant Jaime Reyes, un Américain de modestes origines mexicaines.

Dans Blue Beetle, Jamie (Xolo Mariduena, qui interprète Miguel Diaz dans la série Netflix Cobra Kai) est de retour dans les quartiers pauvres de Palmera City après ses études en droit à Gotham.

Par un étrange concours de circonstances, Jamie entre en possession d’un objet métallique bleu en forme de scarabée qui s’avère être une relique extra-terrestre. L’objet se lie alors au système nerveux du jeune homme, qui se retrouve protégé par un exo-squelette et armé jusqu’aux dents. En plus de voler!

Quand une femme d’affaires sans vergogne (Susan Sarandon) tentera de récupérer le scarabée en s’en prenant à la famille de Jamie, celui-ci n’aura d’autres choix que de s’approprier ses nouveaux pouvoirs…

Tourné par le Portoricain Angel Manuel Soto, Blue Beetle est à la fois différent et semblable de tous les films de superhéros qui ont été lancés depuis 20 ans.

Différent parce que sa trame narrative n’est pas tout à fait celle à laquelle les studios nous ont habitués depuis le Spider-Man (2002) de Sam Raimi. Le film propose aussi un humour très énergique (et efficace!) qui fait souvent défaut au genre.

C’est aussi le premier film de superhéros à mettre en scène un héros hispanique (Mariduena est un Américain aux racines mexicaines et cubaines). Chapeau au scénariste Gareth Dunnet-Alcocer (Miss Bala) qui est parvenu à instiller à son récit une intéressante et percutante analogie sur les immigrants illégaux.

L’oeuvre est toutefois une coche en dessous d’autres précurseurs dans le genre, comme Black Panther et Wonder Woman.

Blue Beetle est toutefois loin de réinventer la roue. Le concept de symbiose entre Jamie et le scarabée a déjà été vu dans Venom (2018), le fait que le jeune homme ait été choisi pour porter l’exo-squelette parce qu’il est «digne» est emprunté à Thor et le personnage de Blue Bettle se bat, vole et se défend pratiquement de la même manière qu’Iron Man.

Heureusement, le charisme de Mariduena nous permet de passer un agréable moment. Son dynamisme et sa bonhommie rappellent ceux de l’excellent Tom Holland dans la plus récente incarnation de Spider-Man.

Mariduena n’est de plus pas le seul à nous faire rire. George Lopez est tordant dans le rôle de l’oncle paranoïaque et les prouesses de Nana Reyes risquent de vous disloquer la mâchoire.

Il est question que Blue Beetle soit le premier film d’une trilogie. Si c’est le cas, son avenir s’annonce beaucoup plus prometteur que celui d’autres héros du géant DC.

(Trois étoiles et demie sur cinq)

Agent Stone

Si quelqu’un avait demandé à une intelligence artificielle de pondre un scénario s’inspirant de John Wick, James Bond, Mission: Impossible et Wonder Woman, c’est assurément Agent Stone (Netflix) qui serait sorti des entrailles de l’ordinateur.

Cette pacotille de film d’espionnage exécute à merveille la formule que Netflix privilégie depuis trois ans: une immense vedette (dans ce cas-ci, Gal Gadot) dans un scénario sans queue ni tête.

Dans Agent Stone, la belle Israëlienne interprète un agent secret qui tente d’empêcher un homme revanchard de mettre la main sur un ordinateur capable de pirater n’importe quoi.

Si le synopsis vous semble familier, c’est qu’il est identique à celui du plus récent chapitre de Mission: Impossible.

En fait, le film de Tom Harper n’emprunte pas qu’à cette franchise. Il ressasse les mêmes clichés que de nombreux films du genre: le casino illégal, les montagnes enneigées, l’agent aux répliques assassines, la poursuite dans des rues européennes, les destina­tions exotiques et l’agent débouté qui devient le seul espoir pour sauver le monde.

Probablement dans un désir de ratisser le public le plus large possible, Gadot est à la tête d’une distribution internationale qui comprend également l’Irlandais Jamie Dornan, la Chinoise Jing Lusi, l’Anglo-Indienne Alia Bhatt et l’Allemand Matthias Schweighöfer.

Les effets spéciaux sont par moment rudimentaires et la trame musicale gênante. Mais rien n’est pire que le scénario alors qu’on passe les deux tiers du film à se demander ce que font les personnages et pourquoi. À éviter.

(Une étoile sur cinq)