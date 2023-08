La polarisation des médias et la démocratie

En juin dernier en France, la rédaction du Journal du Dimanche a entamé une grève qui a duré 40 jours pour protester contre l’arrivée d’un nouveau rédacteur en chef, Geoffroy Lejeune, associé à l’extrême droite. Cet événement rappelle qu’en France comme ailleurs, la polarisation des médias représente un risque important pour la démocratie.

Le Journal du Dimanche, également connu sous le nom de «JDD», est, comme son nom l’indique, un hebdomadaire publié tous les dimanches. Créé peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, il était caractérisé pour être non partisan, voire trop consensuel selon ses détracteurs.

Après plusieurs mois, à la suite de diverses transactions financières et à l’autorisation de la Commission européenne en raison de problèmes de concurrence, le Groupe Lagardère, propriétaire du Journal du Dimanche, est sur le point d’être cédé à l’homme d’affaires Vincent Bolloré via l’entreprise Vivendi. L’une des premières manifestations de l’influence de Vincent Bolloré a été la nomination de Geoffroy Lejeune, ancien directeur de la rédaction du magazine d’extrême droite Valeurs actuelles, à la tête du Journal du Dimanche.

Geoffroy Lejeune, proche des politiciens d’extrême droite Éric Zemmour et Marion Maréchal, a multiplié les provocations lorsqu’il était à la tête du magazine Valeurs actuelles. À titre d’exemple, on peut penser à la caricature de la politicienne Danièle Obono, députée de La France insoumise, en esclave, qui avait suscité un tollé et condamné le magazine pour injure publique à caractère raciste.

Lorsque le Groupe Lagardère a annoncé la nomination de Geoffroy Lejeune en juin dernier, la rédaction du Journal du Dimanche a demandé à la direction de s’engager, dans une charte, à empêcher «toute publication de propos racistes, sexistes, homophobes et, plus généralement, de tout contenu discriminatoire ou haineux». Le refus de la direction de répondre à cette demande et la grève des journalistes ont engendré un débat sur la liberté de la presse, en France comme ailleurs dans le monde.

La presse d’opinion est souvent considérée comme un moteur de vitalité démocratique en alimentant les débats. La création de nouveaux médias avec des orientations politiques claires permet une diversité d’opinions.

Cependant, le rachat d’institutions médiatiques établies, comme le Journal du Dimanche qui existe depuis 75 ans, dans le but de les réorienter politiquement, relève d’une logique beaucoup plus inquiétante, celle de la guerre culturelle. Je me suis d’ailleurs intéressé à cette tendance de l’extrême droite à vouloir transformer la société à travers ses institutions, notamment les médias, dans mon essai Faux rebelles: les dérives du «politiquement incorrect» (Poètes de brousse, 2022) récemment publié.

Les exemples sont multiples; on n’a qu’à penser, il y a quelques années, au moment où le Groupe Bolloré a pris les rênes du Groupe Canal+: la chaîne I-Télé a été transformée en CNEWS et fortement orientée vers la droite. De même, en 2020, lorsque l’entreprise Vivendi, principalement détenue par le Groupe Bolloré, est devenue le principal actionnaire du Groupe Lagardère, propriétaire de la station de radio Europe 1, une nette orientation éditoriale vers la droite s’est observée, entraînant le départ de plusieurs journalistes.

Ainsi, le rachat d’institutions médiatiques respectées par la population en vue de les réorienter politiquement ne favorise pas nécessairement la pluralité d’opinions ; cela peut même la restreindre. De plus, dans le contexte d’une industrie médiatique en crise sur le plan économique, l’information tend à être supplantée par une opinion de plus en plus polarisée.

L’exemple des États-Unis et les dérives de la chaîne de télévision Fox News devraient faire réfléchir. En se transformant en une chaîne d’opinion fortement orientée politiquement, Fox News a réussi à attirer un large public, notamment ceux qui partageaient les idées de l’ancien président Donald Trump.

Cependant, en diffusant des informations alternatives, Fox News a également contribué à la désinformation ayant conduit à l’assaut du Capitole à Washington le 6 janvier 2021. Les médias, bien qu’essentiels à la démocratie, peuvent aussi la fragiliser lorsqu’ils sont utilisés de manière inappropriée.

Depuis le 6 août, après la grève, le Journal du Dimanche a repris sa parution, mais avec le départ de plusieurs journalistes et une nouvelle orientation éditoriale très à droite, incluant de nouvelles signatures associées à l’extrême droite. La crise au sein de l’industrie médiatique rappelle la nécessité d’être vigilants face à la disparition des médias et de veiller à ce qu’ils puissent toujours remplir leur rôle démocratique.