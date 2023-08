Lamrock à la défense des enfants

Blaine Higgs et son gouvernement ont perdu la confiance de plusieurs électeurs au cours des derniers mois avec toute cette saga entourant la révision de la politique 713 dans la province.

Le rapport très attendu du défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick déposé cette semaine vient renforcer les propos de parents et de jeunes qui affirment que le gouvernement brime le droit des enfants.

Kelly Lamrock affirme dans son rapport que les changements apportés par le ministre de l’Éducation Bill Hogan créent une vulnérabilité chez les enseignants de la province, par leur manque de précision.

Il indique aussi que ces changements imposés par les autorités gouvernementales «limitent les droits légaux des enfants à l’égalité, à la vie privée et au logement».

Selon lui, on violerait les conditions légales de trois lois, dont celle sur les droits de la personne.

Des accusations qui ne sont pas banales selon moi et qui démontrent à quel point notre gouvernement ne tient pas compte des règles et du gros bon sens lorsqu’il tente de s’ingérer dans le quotidien des Néo-Brunswickois.

Il n’est pas étonnant de voir l’ampleur de l’appui qu’a reçu Kelly Lamrock depuis la sortie de son rapport mardi, tant par les politiciens que les districts scolaires.

D’ailleurs, on apprenait que le District scolaire francophone Nord-Est (DSFNE) encourage fortement le gouvernement à tendre l’oreille aux recommandations de M. Lamrock, insistant sur le fait qu’elles sont intéressantes.

La présidente du conseil d’éducation du DSFNE, Ghislaine Foulem, s’est d’ailleurs dite impressionnée du travail accompli dans le rapport, indiquant que M. Lamrock n’y est pas allé de main morte dans son désir de présenter un rapport complet et exhaustif.

Son homologue du District scolaire francophone du sud, Michel Côté, implore quant à lui le gouvernement d’ajuster la politique 713 dans l’intérêt des élèves, et ce, avant la rentrée scolaire de septembre.

Kelly Larmrock invite quant à lui le gouvernement à mettre des changements en place d’ici le 1er septembre et demande aux districts scolaires de suivre ses révisions dans l’éventualité où Bill Hogan dépasse la date butoir.

Certains districts avaient déjà élaboré leurs propres politiques pour l’année scolaire à venir malgré les représailles du ministre Hogan, qui leur disait qu’ils n’ont pas le droit de contredire les décisions du gouvernement.

Celui-ci est clairement en train de perdre le contrôle, non seulement de ses citoyens qui s’indignent de plus en plus devant lui, mais aussi des professionnels de divers domaines qui se sentent agressés dans leurs droits.

Et pourtant, malgré tout le brouhaha entourant la politique 713 et les droits des enfants à l’école, Blaine Higgs ne lâche pas le morceau.

Même s’il voit que son argumentaire est loin de faire l’unanimité, il continue de frapper le clou en disant que les parents doivent décider pour leur enfant, un point c’est tout.

Je crois qu’il est temps pour M. Higgs de cesser l’entêtement et d’écouter les gens, ce qu’ils ont à dire, ce qu’ils désirent, car on voit bien que leur faire avaler sa façon de penser sans les écouter ce n’est pas du tout une formule gagnante ni pour lui ni pour personne.