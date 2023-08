Le «génie stable» de la Maison-Blanche

Le bonhomme Trump est un «génie stable». Il nous l’avait révélé, il y a cinq ans, dans un gazouillis, en réponse à un débat public sur sa santé mentale. Le génie frise la folie, dit-on, et il incarne tout à fait ce dicton. Le problème, à cet égard, c’est qu’il est le seul à le croire!

Non, je me reprends. Il n’est pas le seul à le croire. Environ un tiers des adhérents du Parti républicain semblent aussi de cet avis.

Transformant la formation politique dont ils se réclament en une secte, ils ont élevé Trump au rang de gourou à qui ils vouent un véritable culte.

Ce culte colle parfaitement à la mégalomanie du bonhomme. Et plus ses disciples le portent aux nues, plus sa mégalomanie gonfle. Ce qui maintient politiquement en vie, pour l’instant, ce Narcisse boursouflé d’éloges exaltés.

***

Malheureusement pour lui, l’heure de la reddition des comptes sonne. Elle sonne à Washington, en Floride, à New York et en Géorgie. Le tocsin pourrait aussi tonner dans quelques autres États américains en relation avec un complot visant à faire adouber par des manigances de faux Grands électeurs.

Je relis ce dernier paragraphe en me disant que je rêve en couleur. Que Trump va finir par tirer son épingle du jeu par quelques entourloupettes dont il a le secret. Ou qu’il pourra toujours compter sur ses tinamis de la Cour suprême américaine pour le sauver in extremis, dans l’éventualité où il serait reconnu coupable de l’un ou plusieurs des crimes dont on l’accuse: 34 chefs d’accusation à New York; 40 en Floride; 4 à Washington et 13 en Géorgie! Il serait passible de plus de 700 années d’emprisonnement.

Mais si cela ne suffisait pas, dans l’éventualité où il serait réélu à la présidence l’an prochain, il pourrait s’accorder (ou tenter de s’accorder) un pardon présidentiel, même si cette éventualité jure contre le bon sens le plus élémentaire et représente littéralement un blasphème contre l’idée même de l’abolition du régime monarchique entérinée par la nouvelle république américaine de 1776.

Quand j’entends, à la télé américaine, des journalistes et commentateurs de tout acabit ergoter sur cette éventualité qui frise l’hérésie, je me dis qu’il n’y a pas que Trump qui capote aux États-Unis!

***

Aussi présidentiable soit-il, on ne dira jamais assez jusqu’à quel point cet énergumène est dangereux. Dangereux pour les Américains, en premier lieu, et pour leur démocratie, aussi amochée soit-elle. (Il n’existe pas encore de démocratie parfaite!)

Il est dangereux pour nous, Canadiens, qui partageons avec eux la plus longue frontière du monde. Il est dangereux pour l’Amérique du Sud qu’il tient pour rétrograde.

Il est dangereux pour l’Europe, qu’il ne porte pas dans son cœur, et qui demeure, pour l’instant, un rempart contre les folies belliqueuses propagées par quelques autocrates amis du bonhomme.

Il est dangereux pour l’Afrique qu’il méprise. Et il est dangereux pour l’Asie, surtout celle qui rejette les régimes dictatoriaux. Bref, il représente une menace pour la planète tout entière.

Dans l’Histoire, on en a vu d’autres qui, comme lui, après s’être hissés insidieusement au somment de la pyramide, n’ont pu contenir leur mégalomanie mâtinée de paranoïa, avec des résultats apocalyptiques.

***

Quand on recense la liste de tous les tripotages dont il a accusé ses adversaires démocrates aux dernières élections présidentielles et qu’on analyse toutes les manigances qu’il a déployées après les élections pour tenter d’en renverser les résultats, on peut aisément imaginer les stratagèmes retors qu’il pourrait déjà être en train d’ourdir, à l’heure actuelle, pour manipuler les prochaines présidentielles!

Ciel, il nous a déjà indiqué partout où l’on pourrait truquer les résultats!

Il me fait peur parce qu’il est anormalement clivant et arrive parmi nous à un moment crucial de l’Histoire qui voit s’amplifier de jour en jour une polarisation extrême entre les courants progressistes et conservateurs qui traversent la planète.

***

En effet, le pluralisme politique qui marquait la vie sociale et politique depuis plusieurs décennies s’est rétréci comme peau de chagrin. Ce pluralisme, qui avait insufflé une sorte de fluidité intellectuelle dans la parole publique, a lentement et inexorablement cédé le pas à une radicalisation du discours, et donc à un raidissement des idéologies portées par la gauche et la droite.

L’émotion brute a remplacé la raison pure, oblitérant les possibilités de dialogue satisfaisant et enrichissant. On ne suggère plus, on dicte. On n’échange plus, on ordonne. On ne débat plus, on invective. On ne discute plus, on confronte.

Ce qui nous mène irrévocablement vers le champ de bataille. Pas le champ de bataille des idées. Pas même le champ de bataille des visions d’avenir. Non, le champ de bataille de la guerre fratricide, si ce mot a encore un sens, comme l’Ukraine et la Russie nous en donnent une illustration aussi triste que cruelle depuis des mois.

Ce qui ajoute à cette quasi-fin du monde annoncée, c’est l’inertie, l’incapacité, pour ne pas dire l’inutilité aberrante dont font preuve les instances mondiales censées veiller à notre sécurité et à la paix dans le monde.

Et tandis que cette épée de Damoclès oscille dangereusement au-dessus de nos têtes, on en est réduit à se démener contre une hausse exponentielle du coût de la vie qui nous coupe les ailes, à nous démener contre des gouvernements qui nous manipulent, et à laisser s’incruster dans notre quotidien une intelligence artificielle anonyme, sans âme, qui s’apprête à prendre le contrôle de notre destinée.

***

Ce monde neuf qui approche, s’il promet des progrès scientifiques inédits et des avancées technologiques inouïes à la clé, traînera également son lot de dossiers périlleux, tels que le réchauffement de la planète et les changements climatiques.

Tout cela, conjugués à l’impéritie qui marque la gouvernance mondiale actuelle, ne fera qu’accentuer la polarisation délétère qui nous menace.

Ce n’est pas la fin du monde, mais c’est la fin du monde qu’on a connu. Et ce monde nouveau n’a vraiment pas besoin d’un retour du «génie stable» à la Maison-Blanche!

Han, Madame?