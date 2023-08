Depuis quelques jours, je suis à la recherche d’un logement pour un ravissant couple de réfugiés ukrainiens. C’est ainsi que je touche du doigt, pour la première fois depuis très longtemps, le manque criant de locations abordables. Et, par abordable, je ne veux pas dire 400 ou 500$ par mois, on s’entend, aujourd’hui on frise les 1000$ et plus.

Dans le même temps, je suis assez les réseaux sociaux pour savoir que les étudiants étrangers arrivent dans nos villes et se retrouvent eux aussi à la rue. Que ce soit à Dalhousie, à l’Université de Moncton, à Memorial, à UPEI ou à Sainte-Anne, le problème est le même dû à une augmentation sans précédent des étudiants étrangers et au manque de logements hors campus.

Les chiffres attestent de l’ampleur du problème: le Canada a besoin de 3 millions et demi de logements, rien qu’à Halifax il faudrait construire 7600 nouveaux logements par an jusqu’en 2027 pour espérer loger tout le monde.

Pire encore, le problème est mondial: près de 2 millions et demi de personnes en France sont en attente de logements, l’Australie vise la construction de 1,2 million de logis dans les cinq prochaines années et, en Italie, 70% des étudiants universitaires demeurent chez leurs parents.

Ce qui est intéressant c’est que les raisons de cette crise semblent être les mêmes partout. Il y a les raisons géopolitiques: mouvements de population post-COVID, flux migratoires en hausse, exodes forcés. Suivent des raisons de terrain: importance sans cesse croissante des locations de courte durée pour touristes au dépens de locations à long terme et construction de condos et logements pour gens riches plutôt que d’unités abordables. On voit ça dans nos villes, que ce soit Moncton ou Saint-Jean de Terre-Neuve.

Pour ce qui est de nos universités, on peut se demander pourquoi elles continuent à encourager la venue d’étudiants étrangers quand elles savent pertinemment qu’elles ne pourront pas les loger? En fait la question est purement rhétorique parce qu’on sait très bien que ces étudiants sont les vaches à lait de nos institutions et qu’elles ne peuvent tout simplement pas s’en passer.

Bref, le problème est très complexe et les solutions devront être multiples ici en Acadie comme ailleurs. Je le précise parce que, dans ce cas-ci comme dans celui de la santé, porte-parole et politiciens de toutes sortes ne vont pas tarder à nous dire que tout est dû aux manquements des gouvernements en place et qu’elles ou eux ont LA solution. Si seulement c’était si simple!