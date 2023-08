Chasse au tueur: quand Québec passe pour Baltimore

De nos jours, il ne se fait presque plus de bons films d’enquête policière. Tout ce qui touche à la traque de tueurs en série est désormais l’apanage des séries télévisées. En ce sens, Chasse au tueur (To Catch a Killer, Netflix) arrive comme une bouffée d’air frais.

Psycho (1960), Badland (1973), Manhunter (1986), The Silence of the Lambs (1991), Se7en (1995), American Psycho (2000), Monster (2003), Zodiac (2007) et No Country for Old Men (2007) sont la crème de la crème des films contemporains de tueurs en série. Aucun n’a été lancé au cours des 15 dernières années.

Sans dire que Chasse au tueur se compare à ces neuf classiques, il constitue certainement un des meilleurs films du genre à avoir vu le jour au cours de la dernière décennie et demie.

L’histoire se déroule à Baltimore, la veille du Nouvel An. Alors que la ville est en fête, un tireur embusqué tue 29 personnes. Quelques jours plus tard, alors qu’il est interpellé pour une question de routine dans un centre commercial, il ouvre le feu sur la foule.

Il ne faut pas beaucoup de temps au FBI pour mener la traque. L’enquête est dirigée par l’agent Lammark (le toujours excellent Ben Mendelsohn). À la surprise générale, il choisit comme adjointe une policière dégourdie de la ville, Eleanor (Shailene Woodley).

Entre la mairie qui refuse de se plier à leurs exigences, divers corps policiers qui travaillent en vase clos et des médias critiques et provocateurs, Lammark et Eleanor réalisent rapidement qu’épingler le suspect va demander énormément de doigté…

Chasse au tueur s’ouvre sur dix minutes extrêmement haletantes et angoissantes que le cinéaste Damian Szifron a tournée de main de maître. L’Argentin, qui en est à ses débuts au cinéma commercial, démontre rapidement un beau potentiel.

Szifron a tourné son film à Montréal et à Québec, en plein hiver, et utilise avec un brio étonnant la lumière crue et unique associée à cette période de l’année.

Le fait que le film ait été tourné pas trop loin de chez nous donne lieu à quelques situations cocasses. Comme Patrick Labbé qui interprète un suprémaciste blanc américain. Ou la présence de commerces tels que Métro, Ultramar, Dollarama et Sports Experts dans le paysage de Baltimore. Parions toutefois que les cinéphiles du monde entier n’y verront que du feu.

Quoi qu’un brin pompeux (les monologues sur le pouvoir sont aussi inutiles qu’abrutissants), le récit parvient à nous tenir en haleine. Le film dose très bien dialogues et action. Il évite aussi de tomber dans la très grande majorité des clichés du genre – sans pour autant tous les éviter.

Mendelsohn est très bon dans le rôle de l’agent qui tente de ne pas perdre le contrôle de son enquête – une peau qu’il a déjà endossée dans Rogue One: A Star Wars Story et la série télévisée The Outsider).

Woodley n’est pas en reste. Son interprétation d’Eleanor manque un peu de dynamisme, mais je salue son courage d’avoir tourné dans le froid, sans maquillage, pour un rôle plus compliqué qu’il en a l’air.

Un peu trop hollywoodienne, la fin de la Chasse au tueur déçoit. Reste que les cinéphiles à la recherche de contenu intelligent risquent de beaucoup aimer.

Shark Below Zero

Si vous lisez les journaux, vous savez probablement que les grands requins blancs sont de plus en plus nombreux à migrer vers le Canada atlantique depuis quelques années. Le documentaire Shark Below Zero (Disney+), de National Geographic, cherche à comprendre pourquoi.

À l’été 2021, pour la première fois en 150 ans, une morsure de requin a été répertoriée dans les eaux canadiennes. L’incident est survenu au large du Cap-Breton.

Deux spécialistes du Massachusetts se sont donc rendus en Nouvelle-Écosse, dans la baie de Fundy et à Terre-Neuve-et-Labrador pour essayer de déterminer pourquoi, soudainement, les grands requins blancs séjournent de plus en plus au nord dans l’Atlantique.

Ils ont en fait découvert que presque autant d’individus visitent les côtes canadiennes que celles de Cap Cod, en Nouvelle-Angleterre, pourtant reconnue comme LE lieu de prédilection de cette espèce en Amérique du Nord.

Je vous laisse découvrir par vous même ce qui explique cet afflux de requins au large du Canada atlantique. Sachez simplement que les recherches sur la question en sont à leurs balbutiements et que les 45 minutes de Shark Below Zero sont loin de nous fournir toutes les réponses.

Le plaisir et la fierté qu’on ressent de voir National Geographic s’intéresser à notre coin de pays sont, eux, entiers. Les panoramas de nos côtes n’ont jamais parus plus beaux. Tout comme l’accent français de certains intervenants. Du bonbon!