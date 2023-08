Il y a 250 ans, des Acadiens s’installent en Poitou… plusieurs repartiront

On souligne en grande pompe cette année le 250e anniversaire de l’arrivée des réfugiés acadiens dans la région du Poitou, cette ancienne province de France.

En 1773, débutait effectivement une grande tentative d’établissement de déportés sur des terres dans la région allant de Châtellerault à Savin, située dans le département actuel de la Vienne. C’est ce qu’on a appelé la « Ligne acadienne ».

Certains ont fait l’erreur de décrire l’anniversaire comme étant le «250e anniversaire du retour des Acadiens en France», les premiers réfugiés du Grand Dérangement étant arrivés au pays quinze ans plus tôt, soit en 1758.

Le projet d’installer des Acadiens au Poitou était loin d’être la première idée du gouvernement français qui ne savait vraiment que faire de cette population expulsée de son ancienne colonie d’outre-Atlantique.

LA GRANDE TRAVERSÉE

Les déportées qui ont abouti en France sont venus en plusieurs vagues.

En 1758, la forteresse de Louisbourg est capturée; les Britanniques se rendent maîtres de l’île Royale (le Cap-Breton actuel), ainsi que de l’île Saint-Jean (l’Île-du-Prince-Édouard), qui dépendait administrativement de Louisbourg.

On décide alors d’expulser les habitants. Mais pas question, comme en 1755, d’envoyer les Acadiens dans les colonies anglo-américaines. Celles-ci avaient déjà donné et réussissaient difficilement à se démener avec ces nouveaux venus qui leur avaient été imposés.

Mais aussi, comme les deux îles appartenaient clairement à la France, les autorités britanniques considéraient que les habitants étaient des sujets français; logiquement, on devait les transporter dans leur pays d’origine.

C’est ainsi qu’environ 3 500 d’entre eux sont conduits en France en septembre 1758, suivis de quelques autres l’hiver suivant. Plusieurs centaines d’Acadiens de l’île Saint-Jean n’arriveront jamais à destination, leur navire faisant naufrage. Des centaines d’autres mourront de maladie au cours du voyage.

Cinq ans plus tard, un autre groupe important d’Acadiens aboutissent dans les ports français de la Manche. Ce sont les survivants – et les enfants – des quelque 1100 déportés que la Virginie avait refusé d’accueillir et avait redirigé en Angleterre, où ils devaient croupir jusqu’à la fin de la guerre de Sept Ans, en 1763.

QUE FAIRE DES ACADIENS?

Au départ, l’intention des autorités françaises à l’égard des Acadiens est de surtout les envoyer dans l’une de ses colonies, dans l’espoir de maintenir un semblant de statut de puissance mondiale perdu avec l’humiliante perte du Canada et de la Louisiane lors du traité de Paris de 1763.

Ce sera d’abord la pénible expérience en Guyane, en Amérique du Sud, où périront des centaines d’Acadiens, de Canadiens et d’Allemands également recrutés.

Suivra l’aventure des Malouines (îles Fakland), plus modeste. Quelques dizaines d’Acadiens réfugiés en France y sont envoyés en 1764 pour développer une nouvelle colonie. Ce sera aussi un échec lorsque, quelques années plus tard, l’Espagne chassera les Français de l’archipel.

La France se rend alors à l’évidence qu’elle doit trouver une solution à même son territoire continental pour les ces réfugiés qui attendent les terres qu’on leur a promises.

En 1765, près de 80 familles totalisant plus de 350 Acadiens s’installent à Belle-Île-en-Mer, île bretonne que la France a récupérée en 1763 en échange de Minorque, dans la Méditerranée. Mais c’est peu étant donné les près de 3 000 déportés qui erraient dans les ports du nord, dont plus de la moitié à Saint-Malo.

De multiples idées et propositions seront entretenues : l’île de Boulin du duc de Nivernais, ambassadeur de France à Londres, le domaine de Chanteloup du ministre Choiseul, chef du gouvernement de Louis XI, la région de Combourg du père de Châteaubriand, le célèbre écrivain, ou encore dans le Bordelais, la Normandie, le Limousin, l’Alsace et même la Corse!

L’INSTALLATION AU POITOU

Rien de tout cela n’aboutira. Finalement, au début des années 1770, un projet sérieux prend forme. Louis-Nicolas de Pérusse, marquis d’Escars, possède beaucoup de terres dans le Poitou qu’il veut cultiver. Il a d’ailleurs déjà attiré quelques familles allemandes pour s’y installer.

Des Acadiens viennent visiter l’endroit en 1772 et repartent non convaincus, qualifiant les terres d’«ingrates». Toutefois, les autorités récidivent plus tard et finissent par convaincre environ 1500 d’entre eux de quitter la Bretagne pour le Poitou où ils arriveront par groupes dès l’automne 1773 jusqu’à l’été 1774.

Preuve que ce n’est pas d’hier que les projets publics dérapent, celui de la Ligne acadienne connaître bien des déboires. Le financement royal est moins important que prévu. Le nombre d’Acadiens est plus grand qu’anticipé, alors que la quantité de maisons construites était loin du plan initial.

La frustration des Acadiens ne fera que s’accentuer jusqu’à ce que, entre l’automne 1775 et celui de 1776, la très grande majorité d’entre eux repartira, cette fois à destination de Nantes, d’où une majorité choisira de partir pour la Louisiane, en 1785.

Bilan de l’expérience du Poitou: une centaine, voire 150 Acadiens vont rester définitivement, soit entre près de 7% et 10% du contingent de départ. Ceux-ci vont s’intégrer peu à peu à la population française locale. Mais plusieurs descendants garderont à ce jour le souvenir de leurs ancêtres venus du Nouveau Monde.

Notes – ancêtres acadiens au Poitou

On lit souvent qu’une bonne partie des Acadiens sont venus du Poitou, voire qu’ils sont la majorité. Cette assertion remonte à une hypothèse énoncée par la linguiste française Geneviève Massignon dans les années 1960, répétée comme un fait par l’historien Bona Arsenault et ensuite reprise comme parole d’Évangéline par bien des gens. C’est possible, mais on ne peut le démontrer.

SOURCES :