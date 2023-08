Invitons nos enfants à la bienveillance

Je profite de la rentrée scolaire – qui sera marquée par de nombreux défis au Nouveau-Brunswick – pour inviter les parents et les proches à aborder avec nos jeunes la question du respect et de la bienveillance envers leurs confrères.

L’école est un endroit où l’on vit des moments parfois complexes, voire désemparants, et où on apprend à modeler son caractère et sa personnalité.

Outre les défis académiques et familiaux, nos jeunes doivent affronter leurs premiers problèmes relationnels et pour certains, ce sont ces aspects qui sont les plus difficiles à naviguer.

Les ruptures amoureuses avec celui ou celle que l’on croyait aimer pour toujours, la honte d’être victime d’une rumeur infondée, l’incertitude face à une amitié ou les chicanes entre amis sont loin d’être faciles à gérer pour nos petits.

Il est si effrayant de parcourir le chemin vers la vie adulte qu’il est important d’enseigner à nos enfants à être indulgent les uns envers les autres.

On le sait en tant qu’adulte, qui a du vécu à l’école, mais notamment sur le marché du travail, que la plus grande qualité d’un leader est l’empathie.

Une famille bienveillante, qui inculte à ses enfants de saines habitudes sociales et émotionnelles, a plus de chance de voir grandir de petits humains gentils et ouverts à l’autre.

Un moment tournant dans ma vie a été la fois où, en visite chez une amie, on a frappé à la porte de sa maison. Dehors se trouvaient un père et son fils, âgé de 9 ans.

L’homme en question a demandé à parler aux parents ainsi qu’au frère de mon amie, alors elle et moi sommes allées à l’étage.

Nous avons ensuite appris que le père qui s’est présenté à la maison avait été convoqué à l’école le lendemain matin parce que son fils aurait physiquement agressé le petit frère de mon amie.

Il voulait que son fils vienne en personne s’excuser pour son comportement, tant à l’enfant qu’il avait intimidé qu’à ses parents qui étaient, quant à eux, outrés de ne jamais avoir été contactés par l’école.

Les parents de mon amie ont appris le lendemain, en se rendant chercher des explications à la direction de l’école, qu’une surveillante aurait surpris une dizaine d’enfants en train de frapper et de donner des coups de pied à leur fils.

Celui-ci n’en avait jamais parlé à ses parents par peur de représailles de la part de ses intimidateurs. La directrice quant à elle n’avait jamais communiqué avec les parents, sous prétexte qu’elle voulait élucider ce qui s’était passé d’abord.

Les enfants et les jeunes peuvent être très méchants entre eux. Ils ne sont pas nécessairement mauvais, ne veulent peut-être pas faire de mal et ne sont souvent pas conscients de la portée de leurs gestes.

Mais nous avons le devoir comme parents de les éduquer convenablement pour nous assurer qu’ils deviennent de bonnes personnes et qu’ils apprennent à faire le bien autour d’eux.

On ne veut pas devenir le parent d’un enfant qui commet de tels gestes, encore moins d’un enfant qui les subit.