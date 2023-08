Une affaire de famille

En politique américaine, la famille est souvent utilisée comme un outil de communication et joue un rôle majeur dans la carrière des politiciens. Bien que très utile, elle peut pourtant être une arme à double tranchant, comme le démontre le cas de l’actuel président Joe Biden.

Lors des campagnes politiques aux États-Unis, il est fréquent que les politiciens mettent en scène leur famille. Dans le cas de Joe Biden, c’est sans doute bien malgré lui, au début de sa carrière politique, lorsqu’il est devenu sénateur à l’âge de 30 ans en 1972, que sa famille s’est retrouvée sous les projecteurs.

La même année, Joe Biden apprit par téléphone que son épouse et leurs trois enfants étaient impliqués dans un accident de la route alors qu’ils venaient d’acheter un sapin de Noël. Lors de cet événement tragique, sa première épouse, Neilia Hunter, ainsi que leur fille, Naomi Christina, perdirent la vie.

Quelques années plus tard, Joe Biden se remaria à Jill Jacobs, l’actuelle première dame, avec qui il eut une autre fille, Ashley. Il a toujours mis en avant sa famille dans sa communication politique, évoquant son rôle de père qui voyageait en train entre Washington et le Delaware pour passer du temps avec ses enfants.

La famille Biden étant mise en avant, elle avait parfois des airs de dynastie politique potentielle, à l’instar d’autres familles politiques américaines telles que les Kennedy et les Bush. Celui qui semblait destiné à une carrière nationale et avait même envisagé de succéder à son père au Sénat, était son fils aîné, Beau.

Beau Biden fut élu deux fois procureur général de l’État du Delaware et servit en Irak avec l’armée américaine. Malheureusement, il succomba à un cancer du cerveau en 2015.

Si certains avaient de grandes attentes pour Beau Biden, moins nombreux étaient ceux qui en avaient autant pour son frère Hunter. Bien que son curriculum vitae n’ait rien à envier à celui de bien des politiciens, Hunter Biden, comme il le relate dans son autobiographie Beautiful Things (Gallery Books, 2021), lutta toute sa vie contre la toxicomanie et l’alcoolisme.

Cette dépendance entraîna Hunter Biden dans plusieurs scandales, notamment des vidéos impliquant sexe et drogues. Bien entendu, Joe Biden n’est pas le premier président dont les enfants le mettent dans l’embarras.

Patti Davis, fille du président Ronald Reagan, posa pour le magazine Playboy et admit avoir utilisé de la cocaïne alors que sa mère menait une campagne contre la drogue. Jenna et Barbara Bush, filles du président George W. Bush, furent prises en train de commander de l’alcool alors qu’elles n’avaient pas l’âge légal pour le faire.

Toutefois, dans le cas du fils de Joe Biden, il ne s’agit plus d’un adolescent, mais d’un homme de 53 ans qui cumule depuis des années des ennuis judiciaires bien plus sérieux. Hunter Biden, autrefois homme d’affaires et maintenant peintre, se retrouve dans une situation très délicate.

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, vient de désigner un procureur spécial pour enquêter sur Hunter Biden. En d’autres termes, Merrick Garland, sorte de ministre de la Justice nommé par Joe Biden, a désigné un procureur chargé d’enquêter sur le fils de son patron.

Aux États-Unis, on nomme un procureur spécial lorsque l’autorité habituelle de poursuite est en conflit d’intérêts, ce qui est actuellement le cas pour le procureur général chargé d’enquêter sur un membre du gouvernement ou sa famille. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit dans les années 1970, quand le procureur général de l’époque, Elliott Richardson, a désigné un procureur spécial pour enquêter sur son patron, le président Richard Nixon, lors du scandale du Watergate.

Il ne s’agit donc pas seulement d’une affaire familiale, mais aussi d’un enjeu politique. Le camp républicain ne manque pas d’exploiter cette enquête pour nuire au président, qui est également candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle, bien qu’il n’ait aucun lien avec cette affaire.

Le nom de famille a souvent été un atout en politique américaine lorsqu’il permet de s’associer au prestige des membres d’une dynastie ayant précédé le politicien. Cependant, dans le cas de Joe Biden, il s’avère être un fardeau, non pas à cause des membres de sa famille qui l’ont précédé, mais à cause de sa propre progéniture.