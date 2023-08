Abondance de pénuries!

Je ne connais pas parfaitement les tenants et aboutissants du contentieux qui oppose le gouvernement canadien et Meta, la patente qui chapeaute Facebook, et c’est peut-être ce qui explique que je ne panique pas devant l’absence des médias sur le site Facebook. J’ai déjà pris l’habitude, depuis toujours, de chercher mes informations sur les sites… d’information!

Je suis d’une génération qui a appris, jadis, à lire des vrais journaux. Ma première piqûre: le journal Évangéline. Plus précisément, la copie que lisait le père Louis-Joseph Boudreau, directeur de l’École apostolique du collège Saint-Joseph, où j’étais un «apôtre», comme on appelait à l’époque les étudiants de l’École.

Chaque matin, j’étais très impressionné de le voir plier, déplier et replier son journal, pour aboutir aux mots croisés. J’étais d’autant plus impressionné que je ne m’expliquais pas comment tous ces textes avaient bien pu aboutir sur ces feuilles de papier, et cela tous les jours!

Quand j’ai franchi les portes du journal Le Matin, en 1986, une vingtaine d’années plus tard, c’est à ça que j’ai pensé.

***

Tout ça pour dire que la «nécessité» de trouver son information sur un site comme Facebook est somme toute assez récente. Et, à mon sens, pas aussi «nécessaire» qu’il y paraît à première vue.

Je comprends très bien, cependant, que les générations qui sont venues après la mienne puissent avoir, de leur côté, développé une manière différente de s’informer et que, pour ces générations, trouver un article de journal dans le fouillis spectaculaire des bébelles de Facebook puisse être perçu comme un signe de progrès dans la diffusion médiatique.

I beg to differ, ou, si vous préférez, je bègue de différence.

***

Pour éviter tout malentendu, je précise que lorsque je parle d’information, ici, je fais allusion à ce qu’on peut appeler «les nouvelles» et non pas à «l’information» contenue dans la photo d’un plat de fraises fraîchement cueillies, ou celle d’un chevreuil pogné dans une clôture de broche, ou celle d’un enfant soufflant ses chandelles d’anniversaire.

Certes, il existe des pages Facebook sur lesquelles certains tentent vaillamment de susciter des débats «informatifs». Mais elles sont trop souvent accaparées par de grands esprits qui pataugent dans le charabia faussement songé, autrement dit amphigourique, pour être vraiment instructives.

Sans compter que ce clavardage nébuleux donne souvent lieu à des quiproquos inextricables et loufoques, entre personnes qui donnaient l’impression, au départ, d’être sur la même longueur d’onde et qui finissent par s’envoyer promener!

Bref: tout cela n’est pas de l’information.

***

C’est sur la page web d’un média qu’il faut chercher l’information disséminée par ce média. D’autant plus qu’à quelques exceptions près, la plupart des médias exigent qu’on soit abonné pour pouvoir lire leur contenu. Y compris sur Facebook.

Dans ce contexte, je ne parviens pas à m’expliquer pourquoi on reproche tant à Facebook de ne pas rétribuer ces médias quand il affiche les nouvelles de médias qu’on ne peut pas lire sans abonnement!

Franchement, j’aimerais bien qu’un esprit éclairé et pédagogue prenne le temps de m’expliquer tout ça. D’ici là, je continue à lire les journaux directement sur leur page.

***

Puisque j’en suis aux questions existentielles, j’en ai une autre à poser. Encore une affaire que je ne comprends pas et que je vous invite à m’expliquer si vous avez la patience qu’il faut pour inculquer quelques notions savantes à un âne chroniqueur.

Ma grosse question: où est passée la main-d’œuvre dont on déplore la pénurie à longueur de journée dans les médias.

En effet, chaque jour, j’apprends qu’il y a abondance de pénuries! Pénurie de main-d’œuvre chez les enseignants. Chez les camionneurs. Chez les pêcheurs. Chez les travailleurs d’usine. Chez les serveurs. Chez les infirmières.

On manque de médecins. De journalistes. De dentistes. De curés. On manque de fonctionnaires. On manque d’agriculteurs, de techniciens, de chauffeurs de taxi, de cordonniers, de caissiers, de cuisiniers. De préposés. D’éboueurs. De rédacteurs, de traducteurs.

On manque d’électriciens, de plombiers, de peintres, de plâtriers, de professeurs, d’ingénieurs, de biologistes, de chercheurs, d’agents de bord, de concierges. On manque d’urbanistes, de soudeurs, de bouchers, de pompiers, d’avocats, d’horticulteurs, de facteurs et que sais-je encore!

Est-ce qu’une âme charitable pourrait m’indiquer où sont passées toutes les personnes qui occupaient ces postes? Dès que je pose la question, on me répond: la pandémie.

Coudon! Sont quand même pas tous morts du covid!

***

La seule catégorie dont on ne parle pas: les artistes. On ne parle jamais d’une pénurie d’artistes.

Remarquez qu’il en manque peut-être, mais on ne semble pas s’en être aperçu! C’est vous dire l’importance accordée aux artistes dans notre société!

C’est peut-être dû au fait que pour tant et tant de personnes, les artistes sont en réalité des gens qui ne travaillent pas. Un peu comme les intellectuels, une autre catégorie dont on ne déplore pas de pénurie.

Les artistes sont perçus comme de joyeux rêveurs qui vivent de subventions du Conseil des arts. Ok, il y a quelques vedettes qui retiennent notre attention suffisamment longtemps pour qu’on assiste à l’un de leur spectacle, et en général ça suffit au commun des mortels. Donc, pas de pénurie !

***

À force de réfléchir à ce mystère de la pénurie de main-d’œuvre, j’en ai découvert une autre: la pénurie de politiciens visionnaires.

Certes, on ne manque pas de politiciens dûment élus; nos parlements en dégorgent, d’un océan à l’autre. Et même d’un continent à l’autre.

Mais des politiciens capables de penser et de voir plus loin que leurs échéances électorales, il y en a peu. Tellement peu que je ne parviens pas à en nommer un seul au Canada.

Comment pourraient-ils ouvrir devant nous des avenues d’espoir et de prospérité à venir? Ils en sont incapables.

Alors, les gens décrochent de la politique… et s’accrochent aux promesses que font miroiter devant eux les bébelles virtuelles comme Facebook!

Tiens, pense que je viens de répondre à mes questions. Merci!

Han, Madame?