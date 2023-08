Où va-t-on?

Au risque de me répéter, chers amis, permettez-moi de souligner, une fois de plus, qu’on marche sur la tête. Plus encore, ce qui était encore, il y a quelques années, le fait de quelques personnes est devenu chose commune et même l’apanage de nos dirigeants.

C’est ainsi qu’au milieu des ouragans, des feux de forêts, des déluges, inondations, glissements de terrain, sécheresse et canicules, alors qu’une rue de Caraquet est en passe de tomber en bas de la falaise par érosion et que le mince détroit entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick est menacé d’inondation, il y a encore des gens pour croire que les changements climatiques sont une invention de toutes pièces destinées à faire paniquer nos populations.

La première ministre de l’Alberta appuie à fond les compagnies pétrolières qui polluent sa province depuis des décennies, tout en mettant en suspens des projets d’énergies vertes tant qu’ils ne seront pas assortis d’un plan précis de nettoyage de sites. Il ne me semble pourtant pas qu’on se soit ainsi préoccupé des centaines de sites d’exploitations pétrolières contaminés et abandonnés.

Dans ma province, la compagnie d’énergie étudie, paraît-il, la possibilité de construire une nouvelle usine électrique «au mazout» (oui, oui, vous avez bien lu) en attendant que notre chère (très chère!) centrale hydroélectrique de Muskrat Falls se décide à fonctionner. Pour ajouter au ridicule, ce projet pharaonique a de gros soucis et fait face au remplacement de milliers de pièces d’équipement sans même avoir réussi à fonctionner correctement.

Au fédéral, le slogan de l’opposition officielle est «à bas la taxe carbone» qui afflige la population et ne sert à rien, dit-on. Et on met quoi à la place? «Mystère et boule de gomme», comme on disait lorsque j’étais enfant.

Comment allons-nous nous sortir de ce bourbier, si personne ne veut faire face aux faits, pas plus les individus (dont certains sont déjà sur les routes de l’exil climatique), que ceux et celles qui nous dirigent? Si on trompe sciemment la population? Je vous le dis tout net, c’est une situation qui commence à m’empêcher de dormir.

Il n’y a rien de pire que de fuir devant les faits, rien de plus dommageable que de repousser les échéances dans l’espoir qu’une solution miracle va émerger d’on ne sait où. Quand, en plus, la réalité elle-même est remise en question, les choses se présentent mal.