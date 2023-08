Rendez-vous avec la délicatesse

Cette semaine, je vous propose deux œuvres empreintes de délicatesse. Le premier roman de Line Richard, La rumeur du ressac, qui porte sur le deuil, relate la traversée d’un père et de sa fille pour guérir leur peine. En musique, j’ai écouté le disque du collectif Sel et sable blanc, auquel a contribué le poète Daniel Leblanc-Poirier.

La rumeur du ressac, Line Richard

Ce roman au titre évocateur de l’autrice gaspésienne dépeint avec force et sensibilité, le tumulte du deuil, avec ses allers-retours intérieurs, tout en traversant le pays. L’histoire débute en 2010. À la suite du décès de sa conjointe, Suzanne, qui s’est enlevé la vie, Martin et sa fille Léa quittent Montréal pour un long voyage vers la côte ouest, sur les îles Haïda Gwaii. Martin emporte avec lui les cendres de Suzanne espérant lui trouver une dernière demeure dans ce lieu où elle a été heureuse. Ce voyage est en quelque sorte une façon de tenter de soulager leur douleur et d’aider sa fille à surmonter cette épreuve. Quand ils prennent la route, Léa interroge son père sur les motifs de ce voyage.

«Un vent chaud et humide s’infiltre dans l’habitacle. Léa regarde ses mains. Elle se sent impuissante. Sa poitrine lui fait mal. Le vent chaud lui fait mal. Le ciel rouge lui fait mal. – On va faire quoi là-bas? Martin se tourne vers elle. – On va guérir notre peine. Il l’a dit faiblement, mais il a l’air d’y croire.»

Tout au long du voyage, les souvenirs refont surface. Même si Suzanne les a quittés, elle est encore bien présente dans leur coeur. Le bruit des voitures qui passent près d’eux ramène Léa aux vacances d’été à Percé, un an auparavant. Sur leur route vers le Pacifique, le duo père-fille rencontre des gens qui leur permettent d’apaiser un peu leur douleur. Mais on se rend compte que seul le temps peut y arriver. La nature les aidera aussi à vivre leur deuil.

Des années plus tard, en 2016, on les retrouve dans le village fictif de Saint-André-sur-Mer au Bas-Saint-Laurent. Ils vivent une vie plutôt tranquille. Léa travaille dans un casse-croûte et Martin est propriétaire d’un dépanneur. Chacun à sa manière essaie de soigner ses blessures.

Ils vivent aussi des remises en question à l’égard de cette vie un peu trop simple, répétitive, même s’ils aiment la proximité du fleuve.

Avec ce premier roman, l’autrice réussit à donner une profondeur à son histoire en nous offrant deux perspectives sur la perte et le suicide, celle du père et de l’enfant, avec délicatesse et bienveillance, sans jamais emprunter un ton larmoyant. Ils ne vivent pas ce deuil de la même façon, Léa ayant une nature un peu impulsive, tandis que Martin est plus posé et contemplatif. La relation entre le père et sa fille est touchante.

Malgré le sujet sensible du roman, le récit reste dans la lumière, avec une certaine légèreté, souvent apportée par les dialogues. Inspiré par la célèbre Suzanne de Léonard Cohen, le récit s’ouvre sur un extrait de cette chanson. Lauréat du Prix Robert-Cliche 2023 pour un premier roman, La rumeur du ressac a aussi une forme assez originale. L’écriture est limpide, fine et pleine de belles trouvailles. (VLB Éditeur, 2023). ♥♥♥♥

La rumeur du ressac de Line Richard – Gracieuseté, VLB Éditeur Le bal des ardents du collectif Sel et sable blanc. – Gracieuseté

Le bal des ardents, collectif Sel et sable blanc

Littérature et bossa-nova légère s’entremêlent sur ce microalbum qui vient tout juste de paraître. Un recueil de quatre chansons né de la rencontre inattendue entre l’interprète Joane Labelle, l’écrivain acadien Daniel Leblanc-Poirier, la poète Virginie Beauregard D. et le compositeur Michel Dagenais. Avec sa voix veloutée qui met en relief la beauté des mots, Joane Labelle chante sur une musique douce et enveloppante, sans rien bousculer. Toutes les paroles sont signées par Daniel Leblanc-Poirier et Virginie Beauregard D. Une poésie chantée bien ficelée et touchante qui navigue entre l’hiver, l’été et l’automne. Il est question, entre autres, du vide existentiel et de mélancolie dans Papier de soie inspirée par le poème Soir d’hiver d’Émile Nelligan. «Voilà la neige qui se fige / Dans ce jardin de givre / Je voudrais revenir à moi.»

En présentant l’album, Joane Labelle explique qu’elle a toujours été fascinée par la beauté des mots. Et lorsque les deux poètes lui ont suggéré de prêter sa voix sur leurs écrits, elle a été touchée par la grandeur de leur talent. Si on connaît l’auteur natif de Campbellton pour ses recueils de poésie, ses romans Le Cinquième Corridor et La disparition des miroirs, et comme scénariste et chroniqueur, on découvre avec cet opus une nouvelle facette de l’artiste, celle de parolier. C’est réussi et plein de délicatesse. Une musique apaisante à écouter bien assis confortablement.

Son dernier album étant paru en 2012, Joane Labelle est active sur la scène musicale depuis plus de 30 ans. Pour sa part, Michel Dagenais qui célèbre 40 ans de carrière a collaboré avec de nombreux artistes. ♥♥♥