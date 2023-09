Que feront les conservateurs modérés du N.-B.?

Blaine Higgs a survécu à une nouvelle fronde contre son leadership. Oui, comme un chat, il semble avoir neuf vies, mais il les utilise rapidement!

La récente tentative des membres mécontents du Parti conservateur de déclencher une révision de la direction de M. Higgs a échoué. Pour ce faire, 20 lettres de présidents d’associations de circonscription conservatrices étaient nécessaires, ainsi que 30 signatures supplémentaires de membres du parti, avec un maximum de cinq signatures par circonscription.

Que s’est-il passé? Les lettres des présidents de circonscription par intérim ont été rejetées. Mais pourquoi? Qu’ils soient intérimaires ou non, ils ont les pouvoirs du poste qu’ils occupent et peuvent agir au nom de leurs membres. Sinon, pourquoi serait-on président intérimaire d’un regroupement?

L’autre question est de savoir si les dissidents savaient que les présidents intérimaires des associations de circonscription ne pouvaient pas écrire des lettres demandant une révision de la direction du parti. Si ce n’est pas le cas, cela suggère que l’exécutif du parti conservateur contrôle les choses et invente les règles au fur et à mesure. Cela révèle également le désarroi qui règne au sein du parti.

Mais il y a une autre question qui se cache derrière tout cela: pourquoi y a-t-il des présidents intérimaires d’associations de circonscription? Il pourrait s’agir simplement d’une rotation naturelle à ce poste, à laquelle on peut s’attendre dans n’importe quel parti politique. Mais la raison la plus importante est le récent rapport sur le redécoupage électoral qui a modifié les limites des circonscriptions. Tous les partis doivent donc dissoudre leurs associations de circonscription et en créer de nouvelles sur la base des nouvelles limites électorales. Il ne fait aucun doute que des présidents intérimaires d’associations de circonscription seront nommés jusqu’à ce que les choses se tassent et que les circonscriptions puissent choisir des présidents permanents.

Il faut cependant admettre que le moment de la dissolution et de la création de nouvelles associations de circonscription était bien choisi par M. Higgs, et qu’il a sans doute fortement influencé le moment où cela s’est produit. De cette façon, il pouvait rendre presque impossible la victoire des dissidents du parti.

Le résultat est que le premier ministre reste solidement en place en tant que leader des conservateurs. Qu’en est-il des conservateurs modérés tels que Daniel Allain, Dorothy Shephard et Trevor Holder?

Tout d’abord, ils peuvent continuer à travailler au sein du parti tel qu’il existe. Mais, comme ils ne le savent que trop bien, il est extrêmement difficile de prôner la modération dans un parti qui a été repris par des conservateurs d’extrême droite tels que Blaine Higgs, Kris Austin, Bill Hogan, Ernie Steeves et Hugh Flemming. Suivre cette voie n’est pas prometteur et revient à se frapper la tête contre un mur de briques.

Les députés conservateurs modérés pourraient également changer de parti, comme l’a fait Robert Gauvin. M. Gauvin s’est rendu compte il y a longtemps que le Parti conservateur de Higgs n’était pas un endroit pour les modérés et qu’il était hostile aux francophones. M. Gauvin a depuis rejoint le Parti libéral, ce que d’autres conservateurs modérés pourraient également faire.

Mais que se passe-t-il si les militants conservateurs modérés ne veulent pas changer de parti? Deux choix s’offrent alors à eux. Le premier consiste à ne pas participer aux activités du parti, notamment en ne votant pas lors des prochaines élections provinciales et en ne versant aucune contribution financière. Cela nuirait certainement aux conservateurs, mais enverrait aussi un message clair qu’un changement important est nécessaire, qu’il y a des conservateurs modérés qui veulent voter pour le parti mais ne peuvent pas le faire.

Le deuxième choix est de créer un nouveau parti politique. Ils pourraient l’appeler le Parti conservateur modéré du Nouveau-Brunswick ou le Parti Bleu/Blue Party si l’on veut quelque chose de plus simple. Les conservateurs modérés peuvent s’inspirer d’une riche tradition qui remonte au Canada d’avant la Confédération avec le Parti Bleu/Blue Party de Georges Étienne Cartier, un parti inclusif et collaboratif. Il est certain qu’il serait très difficile, d’un point de vue logistique et financier, de créer un nouveau parti. Il suffit de demander à Dominic Cardy – qui ne ménage pas ses efforts pour en créer un au niveau fédéral – comment les choses se passent…

Quoi qu’il en soit, un nouveau parti conservateur modéré pourrait être la meilleure et la seule option disponible au Nouveau-Brunswick. Le Parti Bleu/The Blue Party sonne bien à l’oreille, vous ne trouvez pas?