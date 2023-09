Un manque de solidarité

Il m’est inconcevable d’imaginer la province du Nouveau-Brunswick restreindre l’accès au Camp militaire de Tracadie afin de donner libre cours à la production de bleuets (destinés à la vente hors province).

Tout comme il m’est difficile de comprendre pourquoi personne n’ose se mettre la main dans le dossier, ni le maire de Tracadie, ni ses confrères des régions voisines, ni les députés qui nous représentent.

Les citoyens sont seuls et l’ont toujours été dans ce combat de préservation et de protection de la nature contre les grands méchants arroseurs de pesticides et leurs amis les destructeurs d’écosystèmes.

Lorsqu’un événement comme la sortie du Vendredi saint se présente dans la Péninsule acadienne, nous sommes pourtant des centaines de conducteurs de VTT et de camions à arpenter les chemins boueux du Camp militaire.

Tout comme ils arrivent de partout au pays pour se prêter à la pêche, prendre des photographies animalières ou descendre la rivière en kayak.

Que les entrées principales du Camp soient localisées à Leech et à Pont-LaFrance ne veut pas dire que seuls les gens de la communauté en profitent, au contraire.

Le Camp militaire a toujours été un endroit de prédilection pour les amateurs de plein air.

Partant de ces prémisses et du fait que la protection de la nature n’a tout simplement pas de prix, je crois la question des bleuetières et des terres de la Couronne – ravagées par les pesticides et les camions de construction – ne sont pas qu’un problème pour Tracadie.

Ils sont un problème pour tous ceux qui s’y rendent pour pêcher ou chasser et qui ont à cœur l’environnement, ainsi que pour ceux qui ne peuvent accepter que leur gouvernement profite d’une communauté afin de servir les intérêts d’entreprises extérieures.

Le maire de Caraquet, pour qui j’ai beaucoup de respect d’ailleurs, en a fait sursauter plusieurs cette semaine alors qu’il affirmait ne pas vouloir se mêler des affaires de Tracadie en ce qui a trait à cette éternelle bataille qu’est le Camp d’armée.

Bernard Thériault croit qu’il n’est pas de la responsabilité de Caraquet d’appuyer Tracadie dans son combat contre le gouvernement. Il ajoute d’ailleurs qu’il ne veut plus gérer de chicanes de clocher comme il était question autrefois dans la Péninsule acadienne.

Comme d’autres, je crois qu’il est triste de voir M. Thériault jeter l’éponge aussi facilement dans un dossier dont les finalités auront des répercussions sur les amateurs de plein air de son propre coin.

Mais je suis surtout déçue parce qu’en refusant de nous appuyer l’un et l’autre et en renforçant ce sentiment de division dans la Péninsule acadienne, nous permettons au gouvernement de faire un peu ce qu’il désire sur notre territoire.

On dit que l’union fait la force, pourtant il est rare de voir les politiciens de la Péninsule se rallier dans une cause commune.

Je crois que le gouvernement a compris qu’une communauté divisée est plus facile à manipuler, voilà peut-être la raison pourquoi nous avons dû nous battre l’un contre l’autre pour avoir le droit de garder notre hôpital.