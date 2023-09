Vivek Ramaswamy, un candidat particulier

Les primaires des grands partis politiques américains sont souvent l’occasion pour des candidats peu connus de se faire remarquer, même s’ils savent que leurs chances d’être élus sont presque nulles. Lors des primaires actuelles du Parti républicain, Vivek Ramaswamy, un entrepreneur relativement peu connu du grand public, semble jouer ce rôle.

Lors du premier débat des primaires républicaines qui a eu lieu à Milwaukee le 23 août dernier, Vivek Ramaswamy a, selon plusieurs analystes politiques, remporté l’étoile du match. Il convient de noter que cet exploit a été rendu possible par l’absence du grand favori des primaires républicaines, l’ancien président Donald Trump.

Selon Donald Trump, les jeux sont faits, et il estime inutile de participer aux débats étant donné que les sondages le placent largement en tête. Il est tellement confiant qu’il a annoncé qu’il ne participerait pas non plus au deuxième débat, prévu pour le 27 septembre à la Bibliothèque présidentielle Ronald-Reagan à Simi Valley, en Californie, au nord-ouest de Los Angeles.

En l’absence de Donald Trump, huit candidats ont pris part à ce débat, mais aucun d’entre eux n’a véritablement réussi à se présenter comme une alternative sérieuse à l’ancien président. Cependant, l’absence du favori des sondages a permis à Vivek Ramaswamy de capter l’attention des médias et de susciter l’intérêt de plusieurs commentateurs politiques à la recherche de candidats qui se démarquent dans des primaires souvent ternes.

Vivek Ramaswamy a 38 ans, il est un millionnaire ayant fait fortune en fondant une entreprise dans les biotechnologiques. Il n’est pas totalement inconnu du public conservateur, car il est un invité régulier des chaînes de droite où il commente l’actualité.

À bien des égards, notamment en transformant son inexpérience politique en un atout plutôt qu’une faiblesse et en adoptant une posture populiste qui défit les conventions et les institutions, il rappelle la candidature de Donald Trump en 2016. En fait, il ne cherche pas du tout à se distinguer de l’ancien président, mais plutôt à le louer.

Toujours en quête d’idées pour attirer l’attention, il a notamment chanté la chanson Lose Yourself du rappeur Eminem lors d’un événement en Iowa. Ainsi, Vivek Ramaswamy essaie de se présenter comme un politicien jeune, dynamique et sympathique, de sorte que l’attention des médias semble se concentrer davantage sur sa personnalité que sur ses idées.

Ses principales idées politiques ne sont pas inconnues, puisqu’il a publié deux livres, Woke, Inc. (Center Street, 2021) et Nation of Victims (Center Street, 2022). Dans ces essais, il critique ce qu’il considère comme un culte des différences, en particulier sur les questions sexuelles et raciales, au sein de la société américaine, ainsi que le phénomène du « wokisme » qui, selon lui, divise les Américains et profite surtout aux grandes entreprises en leur permettant de se présenter comme vertueuses.

Sur d’autres sujets, notamment en matière de politique internationale, ses idées semblent plus floues. Toutefois, avec un style qui n’est pas sans rappeler celui de Donald Trump, il les exprime avec assurance et aplomb.

Les débuts en politique de Vivek Ramaswamy lui ont valu des éloges de la part de personnalités respectées et influentes au sein d’une grande partie de l’électorat républicain, comme Tucker Carlson, ancien animateur vedette de Fox News, et Elon Musk, entrepreneur à la tête de Tesla et du réseau social X (anciennement Twitter). Il suscite également des inquiétudes parmi ses adversaires au sein des primaires républicaines, qui en ont fait une cible lors du premier débat.

Faut-il s’intéresser à un candidat qui était relativement inconnu avant cette campagne et qui cherche à se démarquer en critiquant le «wokisme», le «covidisme» et le «climatisme», alors que ses chances de remporter la primaire sont minces? Il fait partie de ces candidats qui bénéficient de l’avantage de la nouveauté et qui peuvent profiter des primaires non pas en espérant gagner, mais en cherchant à acquérir une stature nationale.

À chaque cycle de primaires des grands partis politiques américains, il y a des candidatures atypiques qui contribuent à animer des courses qui seraient autrement beaucoup plus ennuyeuses. Toutefois, depuis l’émergence de Donald Trump, une figure on ne peut plus atypique et sans expérience politique, ces candidats doivent être pris un peu plus au sérieux.