Choisir entre deux «diables»

J’entends, à gauche et à droite, des rumeurs d’élection fédérale à l’automne. Au vu des sondages actuels, ce serait suicidaire pour le Parti libéral de Justin Trudeau de se lancer dans une entreprise aussi périlleuse! Espérons que cette rumeur ne se concrétisera pas, comme ce fut le cas pour tant d’autres tombées dans les oubliettes politiques canadiennes.

Certes, ça ne dépend pas uniquement de Trudeau. Suffirait d’une crise de nerfs du chef néo-démocrate Jagmeet Singh pour briser l’espèce d’alliance entre sa formation et celle de Trudeau pour que le gouvernement soit défait en Chambre à la faveur d’un vote sur un sujet délicat et politiquement chargé.

Entre-temps, les conservateurs ont le vent dans les voiles. Leur chef Pierre Poilievre s’est même autorisé un changement de look pour rafraîchir son image quelque peu démodée. Est-ce que cette transformation cosmétique sera suffisante pour lui donner le pouvoir à Ottawa? Ce serait ben le restant de la piasse!

***

De son côté, Justin Trudeau nous a habitués à ces fantaisies cosmétiques. On a encore en mémoire le genre de look maharaja qu’il avait adopté, avec toute sa petite famille, lors d’une tournée en Inde, en 2018. Évidemment, Trudeau voulait manifester sa profonde sensibilité à la culture et aux traditions indiennes, on l’aura compris. Mais ce qu’on aura aussi compris par la controverse que cela a suscitée, c’est qu’il en mettait peut-être un peu trop!

Pour l’instant, son rival conservateur s’est contenté d’un nouveau toupette, de verres fumés et d’un t-shirt sous le veston. On le sent plus requinqué. Le Poilievre nouveau est arrivé! J’espère toutefois que ça ne l’incitera pas à multiplier les fantaisies vestimentaires pour séduire l’électorat. On ne tient pas à le voir habillé en Gabriel au prochain tintamarre de Caraquet!

Tiens, ça pourrait donner des idées à Blaine Higgs. Imaginez-le attifé en Robert Monckton pendant une future campagne électorale provinciale! À bien y penser, ça pourrait possiblement l’aider à «séduire» l’électorat de cette ville où la Conquête a laissé de si troublantes traces audibles.

***

Pour en revenir aux sondages, les données publiées par le site QC125 (et son pendant anglais 338Canada) font frémir. Ce site présente les résultats d’une compilation de sondages.

Ainsi, au pays, les conservateurs sont à 38%, les libéraux à 29% et les néo-démocrates à 18%. Il ne s’agit pas d’un revirement soudain, il s’agit d’une tendance lourde. Les conservateurs en mènent large.

Et il se pourrait qu’à la suite de leur congrès, prévu à Québec, en fin de semaine prochaine, ils profitent d’une bouffée de popularité dans la Belle Province où le Bloc et le Parti libéral sont largement en tête dans les sondages. Reste à savoir si le parti bleu gagnerait en popularité au détriment du Bloc ou du PLC. Ce qui pourrait changer la donne, particulièrement pour les libéraux.

***

Naturellement, cela dépendra du sort que les délégués conservateurs réserveront aux multiples propositions qui leur seront présentées. Il y a fort à parier que certaines d’entre elles donneront lieu à des débats étourdissants qui pourraient ne pas recevoir l’aval des Canadiens en général.

La proposition portant sur la question du «définancement» de la CBC et de la Cibici française en est une. En effet, fort de la force électorale bleue dans l’Ouest où le conservatisme atavique, à la limite du complotisme, a toujours perçu d’un mauvais œil l’engagement de l’État dans le financement médiatique, on propose que «le contrôle et les opérations de CBC et de la SRC en tant qu’entité devraient être assurés par un financement indépendant et non gouvernemental».

Bizarrement, cela contredit le chef Poilievre qui avait laissé entendre que la Cibici française échapperait possiblement à cette attaque afin de protéger les droits des francophones en situation minoritaire au pays. Il a peut-être changé d’idée en changeant de look, qui sait?

Espérons que cette proposition de définancement ne soit pas adoptée! On a beau être en déclin tous azimuts, one veut pas perdre notre téléjournal national en anglais!

***

À moins d’une démission surprise du premier ministre Trudeau, c’est entre lui et son rival recoiffé que les Canadiens devront faire un choix lors de la prochaine élection fédérale. J’oublie délibérément les autres chefs qui ne peuvent pas aspirer à former le gouvernement.

On devra choisir entre le diable qu’on connaît et celui qu’on ne connaît pas, pour paraphraser un célèbre dicton anglais.

Trudeau, le diable qu’on connaît, bat de l’aile. Depuis la fin de son dernier mandat au gouvernement, il semble abattu, essoufflé. Lui qui incarnait la coolitude, qui était tout à tous, le voici souriant artificiellement, récitant des phrases toutes faites. On peine à suivre son cheminement. Il n’a plus l’air de savoir où il va, et nous non plus.

Poilievre, le diable qu’on ne connaît pas, a le vent dans les voiles. On voit très bien où il veut nous emmener: à droite toute! Il a même laissé au vestiaire idéologique son petit côté arrogant, cassant, énervant. Il a changé de ton. Il se veut maintenant gentil, à l’écoute du peuple, un bon gars chill, quoi.

Si Trudeau s’est fait le chantre d’un wokisme douteux qui le contraint à faire du clientélisme primaire, Poilievre joue le populisme affable, sucrant le sirop pour faire oublier l’amertume des lendemains qui déchantent.

***

Lequel de ces deux diables captera la faveur populaire aux prochaines élections? Lequel saura nous faire miroiter avec succès un avenir plus rose que rose? Lequel fera monter les enchères avec le plus de talent? Lequel sera le plus vrai, le plus authentique?

L’histoire le dira. Mais, en l’état, je préfère encore les vieux défauts de Justin Trudeau aux nouvelles qualités de Pierre Poilievre!

Han, Madame?