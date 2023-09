En cette semaine de rentrée, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador annonce une nouvelle réjouissante. À compter d’octobre 2023, les prix annuels de l’industrie provinciale de la musique, MusicNL, comprendront un prix «artiste/groupe francophone». Ça peut sembler trivial vu de Moncton ou de Caraquet, mais pour la francophonie de l’Atlantique et l’Acadie en général, il s’agit d’une remarquable reconnaissance de ma communauté francophone et acadienne et de sa maturité.

Remarquez bien que ce n’est pas la première fois que la francophonie provinciale prend sa juste place en matière culturelle à Terre-Neuve-et-Labrador, pas du tout! Le concours Arts et Lettres de Terre-Neuve-et-Labrador comporte depuis plusieurs années des prix francophones, choisis par des jurés francophones. Le plus gros Festival folk, réserve une bonne place à nos musiciens ainsi qu’à notre communauté artistique dans son ensemble et la Biennale de Bonavista, un évènement célébrant l’art moderne, invite aussi régulièrement des artistes francophones de la province.

Ce qui m’émerveille dans cette annonce, ce n’est donc pas l’ouverture d’esprit de mes compatriotes anglophones et leur sensibilité aux besoins de nos artistes, mais bien le fait que la scène musicale francophone soit aujourd’hui assez importante pour justifier l’octroi d’un prix annuel.

Il y a quatre artistes francophones sélectionnés pour ce tout premier prix. Imaginez donc, que jusqu’en 2007 il n’y avait pas de réseau culturel dans la province, pas de services d’appuis à la professionnalisation des artistes, pas de soutien non plus pour assurer leur développement ou leur promotion. Et, très certainement pas d’organisme pour parler en leur nom, les représenter en Acadie ou auprès des divers paliers de gouvernement.

C’est donc toute une réussite à laquelle nous assistons, aujourd’hui. Elle laisse aussi augurer des avancées dans d’autres domaines artistiques puisque, si je me fie à l’expérience des autres provinces, il est clair que l’essor artistique commence avec l’industrie musicale avant de s’étendre aux autres disciplines.

Tout ceux et celles qui se dévouent bénévolement dans leur coin d’Acadie le savent: ça prend du temps pour développer une communauté et, trop souvent, on ne voit pas le résultat de nos efforts. Cette fois je suis comblée. J’ai fait ma modeste part pour que le Réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador voie le jour et je suis là pour voir sa réussite. À tous ceux et celles, ici et ailleurs, qui œuvrent patiemment et dans l’ombre pour mettre de l’avant nos artistes, bravo et merci.