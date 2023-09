Des vérifications à faire chez le vérificateur

On a des questions à se poser comme gestionnaire lorsqu’on perd 12 employés sur 32 dans notre équipe de travail, et ce, en moins d’un an.

Pourtant, le vérificateur général du Nouveau-Brunswick Paul Martin ne veut pas s’entretenir avec les journalistes concernant les vagues de départ qui secouent le département gouvernemental dont il est responsable.

Lors de la présentation de son rapport jeudi, concernant la gestion de la pandémie de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, M. Martin a été confronté aux médias qui, évidemment, ne voulaient pas le laisser s’en tirer sans explication sur ces curieux départs.

Pourtant, le vérificateur général n’a pas accepté de commenter le sujet, sous prétexte qu’il n’a pas le droit de s’immiscer dans les questions relatives aux ressources humaines.

Œuvrant dans le secteur des affaires publiques, je crois qu’il a la responsabilité de nous éclairer sur ce qui se passe dans l’enceinte des bureaux gouvernementaux.

Tout comme son travail de vérificateur lui demande de trouver des réponses dans les coulisses du gouvernement lorsqu’une situation mérite d’être éclaircie par souci démocratique.

M. Martin semble faire un bon travail et son rapport présenté jeudi, malgré avoir rencontré des retards importants, est exhaustif et met en lumière plusieurs lacunes rencontrées au Nouveau-Brunswick durant la pandémie.

Mais son entêtement de ne pas vouloir commenter ces 12 départs au sein de son équipe ne fait que laisser place à l’imagination.

Ces employés ont-ils été congédiés, comme les rumeurs l’indiquent? Si oui, qu’ont-ils fait de grave au point de perdre leur travail?

L’atmosphère de travail au sein du bureau du vérificateur général est-elle saine? Ont-ils été victimes d’intimidation au travail, comme ce fût le cas pour les employés de l’ancienne gouverneure générale du Canada, Julie Payette?

Dans mes cours de journalisme et relations publiques, on nous inculquait très tôt l’importance de répondre aux journalistes et de toujours leur tricoter des réponses afin de contrôler le discours.

En refusant de commenter un sujet ou de faire face à la situation, on donne l’impression d’avoir quelque chose à cacher ou de ne pas être en mesure de réfuter les accusations qui nous sont balancées en pleine figure.

Je suis convaincue que peu importe la situation à laquelle il fait face, ce serait tout à l’avantage de M. Martin de démêler le vrai du faux et de répondre aux questions de la population.

Il n’a pas besoin d’entrer dans les détails concernant la situation personnelle de chacun de ses anciens employés, mais il se doit de nous donner un portrait général de la situation.

David Coon s’est déjà donné pour mandat de questionner Paul Martin au mois de septembre et je suis certaine que ses collègues de l’opposition lui emboiteront le pas dans cette quête vers la vérité.

Peut-être apprendrons-nous qu’au final, rien ne clochait au bureau du vérificateur général, mais la question mérite tout de même d’être éclaircie et le public a le droit d’être informé de ce qui s’est réellement passé.