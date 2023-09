Le dernier voyage du Demeter: le sanglant périple de Dracula

Dans Dracula, de Bram Stocker, le vampire sévit en Transylvanie et à Londres. Mais comment s’est-il rendu d’une région à l’autre? C’est ce que raconte Le dernier voyage du Demeter (disponible en ligne à la location).

La réponse à cette question se trouve dans le livre publié en 1897. Dans un chapitre qui s’étend sur à peine huit pages – intitulé Journal de bord du Demeter de Varna à Whitby, Stocker décrit très sobrement le périple de l’infâme comte.

Le film porte donc sur le Demeter, une goélette russe partie de Bulgarie en direction de Whitby, en Angleterre. Un voyage d’environ un mois dirigé par le capitaine Eliot (Liam Cunningham, qui interprète Davos Seaworth dans la série Game of Thrones).

Dans la cale du bateau, plusieurs caisses remplies de terre et de poussière. Ce que l’équipage ignore, c’est que Dracula est caché dans l’une d’entre elles. Et qu’il ne pourra pas attendre un mois avant de se nourrir de sang frais humain…

Premier constat: les scénaristes Bragi F. Schut et Zack Olkewicz, ainsi que le réalisateur André Ovredal (à qui l’on doit l’excellent film norvégien Troll Hunter) ont pris d’énormes libertés par rapport aux écrits de Bram Stocker.

Dans le célèbre roman, le voyage du Demeter est raconté du point de vue du capitaine, qui explique, dans son journal de bord, que les membres de son équipage disparaissent un à un sans qu’il comprenne pourquoi. Il n’est jamais question de Dracula, d’un vampire ou même d’un assassin potentiel.

Dans le film, on voit Dracula s’en prendre physiquement à chacun des marins et même aux animaux qui sont à bord du navire. L’équipage se doute qu’un tueur est à bord et finit par confronter l’hideux comte dans la deuxième heure de l’oeuvre.

Les trois personnages principaux du film sont de plus de pures inventions. Il s’agit d’un médecin noir (Corey Hawkins), d’une passagère clandestine roumaine (Aisling Franciosi) et d’un débrouillard jeune mousse (le solide Woddy Norman, dont le jeu est un des rares points positifs du film).

Malgré toutes ces libertés face à l’oeuvre originale, Le dernier voyage du Demeter est un film très banal, dont le traitement des vampires et les techniques de frousse ont été vus des centaines de fois, notamment dans la saga Alien.

Dracula a le mérite d’être différent. Ce n’est pas le vampire romantique de Twilight et des romans d’Anne Rice. Il n’est pas non plus le comte distingué interprété à l’écran par Béla Lugosi et Christopher Lee. Il ressemble davantage à un mélange pixelisé entre Voldemort et un Gollum enragé. Malheureusement, ses rares apparitions n’ont absolument rien de mémorable.

Les effets spéciaux sont de plus décevants. Difficile de croire qu’une firme de renom comme DreamWorks soit associée à un film dont les arrières-plans sont aussi peu fluides et naturels que ceux d’un jeu vidéo.

Étant donné que Prime Video et Apple TV+, notamment, vous factureront 25$ si vous louez ce film, mon humble conseil est de passer votre tour. Il n’y a absolument rien dans Le dernier voyage du Demeter qui justifie de débourser une telle somme. Ou même d’y accorder deux heures de votre temps.

(Deux étoiles sur cinq)

La Gran Seduccion

Une scène de La Gran Seduccion (Netflix). – Gracieuseté

Le film La grande séduction (2003), écrit par l’Acadien Ken Scott, poursuit son impressionnant parcours. Après des adaptations au Canada anglais, en France et en Italie, voilà qu’une version mexicaine débarque sur Netflix.

Présenté à Cannes, primé à Sundance, aux prix Genie et aux Jutras, La grande séduction n’a plus besoin de présentations. Réalisé par Jean-François Pouliot, le film met en vedette Raymond Bouchard, David Boutin, Benoît Brière, Pierre Collin, Clémence DesRochers, Rita Lafontaine, Lucie Laurier et Bruno Blanchet.

C’est l’histoire d’une très petite communautée insulaire qui, pour relancer son économie, espère qu’une usine y soit construite. Mais pour ce faire, un médecin doit travailler à temps plein sur l’île. Mais qui voudrait s’installer dans ce coin perdu? La communauté va donc tout faire pour «séduire» un docteur.

La version mexicaine du film suit le scénario de l’oeuvre québécoise à la lettre. Certains gags sont repris mots pour mots, des plans de caméras sont identiques et la musique est, comme dans le film original, très portée sur l’accordéon.

La distribution est toutefois entièrement latine et l’action y est évidemment transportée au Mexique. Petite différence: le médecin à séduire adore le football américain plutôt que le cricket!

Court et léger comme l’original, La Gran Seduccion est davantage un film qu’on voit par curiosité que par plaisir. Parce que, culture, langue et familiarité obligent, la version de 2003 est difficile à battre.

(Trois étoiles sur cinq)