Une traversée littéraire pour se calmer les nerfs

Je vous présente cette semaine deux œuvres puissantes, de véritables étincelles artistiques. D’abord, un roman illustré de l’auteur de bande dessinée Michel Rabagliati et en primeur, le nouvel album de Karkwa qui revient sur disque après une pause de plus de dix ans.

Rose à l’île, Michel Rabagliati

Chaque fois que Michel Rabagliati sort un nouveau livre, c’est comme un cadeau. J’ai dévoré chacune des aventures de Paul en bande dessinée. Encore une fois, cette nouveauté ne déçoit pas, bien que le bédéiste s’aventure dans un nouveau genre, troquant les cases et les bulles pour le roman illustré. Autofiction, Rose à l’île relate les vacances de Paul (personnage fétiche de l’auteur) et sa fille Rose à l’île Verte dans le Bas-Saint-Laurent en 2017. Pour Paul, ce sont les premières vacances père-fille. Ils ont loué un chalet pour quelques jours afin de s’éloigner de la ville. Une suite en quelque sorte de Paul à la maison où le personnage commence à connaître un creux de vague.

Après avoir perdu ses parents et traversé des difficultés sur le plan personnel, ainsi qu’une fatigue professionnelle, Paul a besoin de se ressourcer. Ce havre de paix au milieu du fleuve, une île où le temps semble s’arrêter, est propice à la contemplation et à la réflexion. À deux ou en solitaire, Paul et Rose explorent l’île en marchant, à vélo, découvrant ainsi la nature qui les entoure. Ce moment d’arrêt permet à Paul de réfléchir à sa propre vie et à Rose de laisser un peu de côté les technologies. Un moment de lecture apaisant qui fait du bien.

Il revoit ses amis Georges et Viviane qui les invitent à souper dans leur charmante maison rustique à la vue panoramique. Il rencontre aussi Hélène, boulangère et psychologue bienveillante. Quand Paul lui confie qu’il se sent asséché et qu’il «y a toujours ben un boutte à raconter sa vie!», Hélène lui répond que le bonheur n’est pas spectaculaire. «C’est des affaires ben simples. Les petites joies de la vie sont autour de nous, pas à Disneyland.»

«There is a crack, a crack in everything… that’s how the light gets in», comme le dit si bien Léonard Cohen dans sa chanson Anthem. Une phrase qui revient dans le roman. Et c’est un peu ce que l’on ressent en lisant ce récit. Pas de revirement inattendu ou de rebondissement spectaculaire, simplement la vie et ses moments lumineux, comme seul Michel Rabagliati sait les raconter, avec une espèce d’autodérision, de regard à la fois mélancolique et comique. En lisant ce récit, on se dit que l’auteur a encore bien des choses à dire.

On découvre la beauté du paysage à travers le regard des personnages et des magnifiques dessins de Michel Rabagliati qui nous offre aussi une petite histoire de l’île. La forme du livre illustré s’est imposée par elle-même au lieu de découper en cases «la majesté sauvage de l’île», explique l’auteur au début du récit. Il a opté pour le crayon de plomb, estimant que l’encre et la plume sont trop dures et radicales pour la décrire. Et je comprends tout à fait son choix. (La Pastèque, 2023). ♥♥♥♥♥

Rose à l’île de Michel Rabagliati – Gracieuseté: La Pastèque Le groupe Karkwa – Gracieuseté: Marc-Étienne Mongrain

Dans la seconde, Karkwa

Treize ans après l’album phare Les Chemins de verre (gagnant du Prix Polaris), Karkwa reprend du service et fait un retour inattendu sur disque avec le long jeu Dans la seconde. J’ai eu la chance d’écouter l’album avant sa sortie, avec beaucoup de plaisir. Le quintette qui a marqué toute une génération dans les années 2000 n’a rien perdu de sa ferveur, de sa pertinence et de sa singularité. On est dans le rock alternatif, atmosphérique, très contrasté; une musique à la fois mélodique, créative et cinématographique, avec une touche expérimentale. Les cinq artistes arrivent avec un immense bagage d’expérience.

Louis-Jean Cormier et François Lafontaine et leur bande nous convient à un voyage musical hors du commun aux multiples sonorités. Entre les neuf pièces du disque, on navigue à travers divers univers sonores et poétiques, incluant quelques passages instrumentaux évocateurs, dont l’ouverture un peu déstabilisante. Une recherche musicale étoffée, difficilement classable, mais qui a quand même une certaine parenté avec l’univers de Patrick Watson.

À bout portant, Gravité, et L’échafaud qui nous arrive au rythme d’un coeur qui bas figurent parmi les pièces qui retiennent mon attention. Des paroles parfois sombres sur la gravité du moment, la guerre, la violence dans le monde, le tourbillon de la vie, l’amour et les questions existentielles. C’est toujours amené de façon poétique où se pointe aussi de l’espoir, comme si la lumière n’est jamais loin. «J’ai même retrouvé l’sourire / J’ai même des visions d’avenir / Des airs de printemps, j’ai / crié tout c’qui mourait en d’dans.» (extrait de L’échafaud).

Certaines chansons se fraieront-elles un chemin aussi marquant que Marie tu pleures (Les chemins de verre) ou Oublie pas (Le volume du vent), ça reste à voir. Ce cinquième album studio de Karkwa sort ce vendredi 8 septembre et sera suivi d’une immense tournée dont plusieurs spectacles affichent déjà complet. Espérons que le groupe se rendra jusqu’au Nouveau-Brunswick. ♥♥♥♥