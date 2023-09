Le Pape en Mongolie

Le Pape François a effectué une visite en Mongolie du 1er au 4 septembre dernier. Étant donné la petite taille de la communauté catholique présente dans ce pays, plusieurs vaticanistes interprètent ce voyage du souverain pontife comme principalement motivé par des considérations géopolitiques, notamment en raison de la proximité avec la Chine.

Ce qui rend ce voyage surprenant, c’est le faible nombre de catholiques dans ce pays où la population est majoritairement bouddhiste. Moins de 0,05% de la population se dit catholique, ce qui équivaut, dans ce pays de 3,2 millions d’habitants, à une communauté de moins de 1500 fidèles.

En raison de leur petit nombre, les catholiques mongols ne disposent pas de leur propre diocèse. En comparaison, le Nouveau-Brunswick compte à lui seul quatre diocèses: Moncton, Saint-Jean, Bathurst et Edmundston.

Le choix de cette destination par le Pape François a donc suscité la surprise de nombreux observateurs du Vatican. D’ailleurs, le Pape François sera le tout premier souverain pontife de l’histoire à visiter la Mongolie.

Il faut dire que, depuis le début de son pontificat, le Pape François, qui est à la fois le premier pape non européen depuis plus d’un millénaire et le premier pape latino-américain de l’histoire, a souvent visité des pays éloignés du Vatican. Contrairement à ses prédécesseurs, qui avaient tendance à se rendre principalement dans les grands pays d’Europe occidentale, le Pape François s’est rendu dans plusieurs pays plutôt éloignés du catholicisme.

Par exemple, il est le premier souverain pontife à avoir visité la Birmanie, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l’Irak. Il a également visité sept pays d’Afrique subsaharienne.

Le voyage du Pape en Mongolie s’inscrit en partie dans sa volonté de se rendre dans les régions périphériques de l’Église, une démarche qu’il a entreprise depuis le début de son pontificat. Cependant, selon plusieurs experts du Vatican, ce voyage pourrait également s’expliquer par le positionnement géopolitique de la Mongolie.

La Mongolie partage une frontière avec un pays qui retient l’attention du Vatican, à savoir la Chine. Il existe quelques tensions entre le Vatican et la Chine qui sont principalement liées à la question de la nomination des évêques catholiques en Chine, ainsi qu’à la gestion des relations entre l’Église catholique et le gouvernement chinois.

Pendant des décennies, le gouvernement chinois a nommé ses propres évêques sans l’approbation du Vatican, créant de facto une Église catholique parallèle en Chine. Ainsi, les catholiques en Chine sont divisés en deux Églises, l’une dite officielle, l’Église catholique patriotique, qui est sous l’autorité du gouvernement chinois, et une autre, dite clandestine, dont les fidèles refusent de se joindre à l’Église catholique patriotique et qui ont continué de pratiquer leur foi en secret, malgré les persécutions par les autorités chinoises.

En 2018, le Vatican et la Chine ont signé un accord provisoire sur la nomination des évêques. Selon cet accord, renouvelé en 2020 et en 2022, les évêques en Chine seraient nommés conjointement par le Vatican et le gouvernement chinois, même si plusieurs détails de cet accord sont restés confidentiels, ce qui a suscité des critiques et des inquiétudes quant à son impact sur la liberté religieuse en Chine.

Le Vatican est préoccupé par les atteintes aux droits de la personne et à la liberté religieuse en Chine, notamment les restrictions imposées aux pratiques religieuses et la persécution des minorités religieuses. Le Pape semble vouloir maintenir coûte que coûte un dialogue avec la Chine, même si le pouvoir chinois a accentué les pressions sur les communautés chrétiennes ces dernières années.

Lors de ses interventions en Mongolie, le Pape François s’est directement adressé à la Chine, cherchant à la rassurer en affirmant que l’Église n’avait aucun agenda politique, dans l’espoir d’exercer une influence positive sur la situation religieuse dans ce régime autoritaire. Le Pape François nourrit sans doute le rêve de réaliser un voyage en Chine, mais cette perspective sera vraisemblablement complexe, notamment parce que le Vatican est le seul allié diplomatique de Taïwan en Europe et n’entretient pas de liens diplomatiques officiels avec la Chine, qui considère Taïwan comme l’une de ses provinces.

En d’autres termes, des relations améliorées du Vatican avec la Chine pourraient potentiellement créer des désagréments pour Taïwan, qui a perdu neuf alliés diplomatiques au profit de la Chine depuis 2016. Actuellement, outre le Vatican, seuls douze pays dans le monde reconnaissent officiellement Taïwan.