La collectivité de Beaubassin-Est en images

Plus de 200 photographies de la collection, Du monde de par che-nous, sont exposées à l’extérieur de l’Église historique de Barachois qui illustre le parcours de gens, de groupes et d’associations de la région de Beaubassin-Est.

Cette série de photographies a été réalisée par un groupe de photographes amateurs du sud-est du Nouveau-Brunswick.

La photographe Jackie Boudreau de Dieppe a illustré en image le parcours de Donald Cormier. Ce bénévole et entraîneur sportif est très engagé dans les écoles, les garderies et sa communauté. Elle l’a suivi pendant une année dans plusieurs de ses activités.

«Ç’a été très intéressant. On est vraiment venu à connaître les sujets et à développer une amitié avec eux», a indiqué Jackie Boudreau.

Pour sa part, Rémi Lévesque a choisi de photographier les pompiers de Haute-Aboudjagane. Il est allé à leur pratique tous les lundis soirs pendant une année.

Cette exposition, qui comprend 240 photos laminées sur de grands panneaux assortis de textes descriptifs, vise à mettre en valeur des gens qui contribuent à leur communauté, mais qui travaillent souvent dans l’ombre. Ils sont moins connus de l’ensemble de la collectivité.

«Nous avons tendance à les oublier, mais ils sont toujours là pour aider», a souligné Rémi Lévesque.

La collection de photos qui est suspendue sur des cordes entre les arbres a été inaugurée dimanche dans le cadre du CMA. Tout près, on peut aussi admirer une sculpture en forme de pyramide, Ombres et lumières, réalisée par Bernice Butler, dans le cadre du CMA. Cette œuvre de dimension étonnante évoque les liens entre les Acadiens et les gens des Premières Nations.