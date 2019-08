À la découverte de la langue cadienne

Le collectif B pour bayou propose de découvrir en images, en conte et en poésie la langue française de la Louisiane. De l’arbre à poules au zydeco en passant par le gombo, l’ouragan Katrina et le cocodrie, cet abécédaire amusant, qui rend hommage à un maître louisianais de la parole, Richard Guidry, transporte le lecteur à travers les paysages de l’État cadien.

Au-delà de la musique et de la bonne bouffe, la littérature acadienne occupe une place importante à l’Espace Extrême frontière du CMA. On y retrouve, entre autres, un nouvel abécédaire pour la famille publié par les Éditions Bouton d’or Acadie qui explore la langue cadienne.

Rassemblant des textes du regretté Richard Guidry et de ses amis, cet ouvrage d’art, illustré par Réjean Roy, fait découvrir aux lecteurs plusieurs mots cadiens accompagnés de petites histoires, de comptines, de poèmes et même d’une recette originale du fameux gombo.

Ce collectif littéraire dirigé par l’éditrice Marie Cadieux a été lancé cette semaine au CMA et plus tôt au mois d’août à Vermilionville, en Louisiane.

Celui qu’on appelait affectueusement Le gros Cadien a été à la fois auteur, conférencier, éducateur et activiste culturel.

Décédé en 2008, Richard Guidry a laissé derrière lui une collection d’abécédaires accompagnés de notes de conférence qu’il adaptait selon les circonstances.

Marie Cadieux souligne qu’il utilisait cet outil pour ses conférences et ses rencontres dans les écoles.

La directrice des Éditions Bouton d’or Acadie a entendu parler des abécédaires de Richard Guidry lors d’une conférence en Louisiane, comme d’un outil intéressant pour l’enseignement du français dans les programmes d’immersion, afin de transmettre la culture et la langue cadienne.

«Tous ces enfants-là n’entendent généralement pas le français chez eux et n’entendent plus les mots cadiens. Dans les écoles d’immersion, il y a quelques professeurs acadiens et d’origine louisianaise, mais ils sont beaucoup d’Europe et de l’Afrique, alors ils apprennent un français international.»

Dans l’abécédaire B pour bayou, on retrouve une illustration de Richard Guidry qui est à l’origine de cet ouvrage. Le dessin a été réalisé par Réjean Roy. – Gracieuseté

Quatre années de travail

L’éditrice qui a eu envie d’en faire un livre a contacté différentes personnes et la Fondation Richard Guidry pour recueillir ses fiches, ses notes de conférence et le matériel qu’il avait accumulé pour ses abécédaires. En rassemblant le matériel, elle a constaté qu’elle avait besoin aussi de textes pour mettre les mots en contexte.

C’est ainsi qu’elle a fait appel aux amis de Richard Guidry, dont David Cheramie, Barry Ancelet, Clint Bruce, Anna Edmiston, Kirby Jambon, Tia Lebrun et Brenda Mounier.

On retrouve aussi la chanson L’ouragan d’Anna Laura Edmiston que Zachary Richard a enregistré sur l’album J’ai une chanson dans mon coeur. Afin que le projet tisse des liens entre l’Acadie du Sud et du Nord, la directrice littéraire a choisi l’illustrateur Réjean Roy.

«D’autant plus que comme c’est un botaniste et que Richard Guidry tenait beaucoup à ce qu’on parle de nature, c’était tout à fait approprié. Réjean Roy est allé passer une dizaine de jours en Louisiane, il s’est promené partout et il a dessiné.»

Marie Cadieux a travaillé pendant quatre ans à ce projet qui voit enfin le jour. La maison d’édition de Moncton s’est associée avec les Presses de l’Université de la Louisiane, à Lafayette, afin d’assurer la distribution du livre en Louisiane.

Jusqu’à vendredi, la maison d’édition jeunesse tient un kiosque à l’espace Extrême frontière, comme d’autres éditeurs acadiens.

«Il y a eu des journées plus tranquilles que d’autres, mais j’ai bon espoir que d’ici vendredi, il y aura de belles rencontres. Je trouve ça vraiment important que la littérature soit là parmi le public, pas juste la musique et la bouffe. Ce n’est pas juste une question de vente, c’est vraiment une question de présence, de rencontre et d’échange.»