Les chants d’espoir de Zachary Richard et des Jeunes chanteurs d’Acadie

Accueilli dans un tonnerre d’applaudissements par une foule de plus de 1200 spectateurs à Cap-Pelé, Zachary Richard a offert un bref survol de son vaste répertoire, accompagné pour quelques chansons par les Jeunes chanteurs d’Acadie. Un concert qui a été traversé par un vent d’espoir.

L’église Sainte-Thérèse-d’Avila était pleine à craquer pour ce concert intime présenté, vendredi soir, dans le cadre du Congrès mondial acadien. Le célèbre chanteur louisianais s’est présenté simplement devant le public qui l’a accueilli très chaleureusement.

«Ça me fait très plaisir d’être ici et de partager ce moment avec vous. D’autant plus que je pourrai dire à ma mère que je suis allé à l’église», a confié le poète et chanteur avec le sourire, devant l’autel.

Il n’était pas le seul Louisianais dans la salle puisqu’un groupe d’Acadiens de la ville de Broussard s’était déplacé pour l’occasion.

Seul avec sa guitare, il a entamé son tour de chant avec Y a un vent qui me ramène; un hymne à l’héritage et à l’amour inspiré par le Congrès mondial acadien. En 1994, Zachary Richard était au premier CMA et il en garde un souvenir marquant.

«Mon héritage m’a pris par la nuque et ça ne m’a jamais lâché depuis», a-t-il confié avant d’inviter la chorale des Jeunes chanteurs d’Acadie à se joindre à lui pour chanter Lac Bijou.

Des chansons d’espoir, de tolérance, de liberté et sur l’environnement étaient au menu musical.

«Qu’est-ce qu’une chanson peut faire pour changer le monde?», a lancé l’artiste.

«Je vous invite à joindre vos molécules d’espoir aux miennes pour les envoyer dans l’atmosphère. Une bonne manière, c’est de chanter. Même si ça ne marche pas, on se sent bien», a-t-il exprimé.

La Ballade de Jean Batailleur, L’arbre est dans ses feuilles, Cap-Enragé et Petitcodiac figurent parmi les chansons qu’il a revisitées en formule très épurée, sans artifice. Le public a acclamé plusieurs fois Zachary Richard et les 30 jeunes choristes.

«On a tout aimé. On n’a pas la chance de voir souvent Zachary Richard comme ça dans une formule intime», a souligné un spectateur, Alyre Doiron.

«C’était excellent. Les deux (Zachary Richard et Les Jeunes Chanteurs d’Acadie) se mariaient très bien», a commenté une autre spectatrice, Zelma Richard.

Dirigé par Nadine Hébert, l’ensemble vocal a interprété aussi quelques pièces de sa collection, en voyageant entre les folklores et des oeuvres plus contemporaines, dont Hymne à l’espoir d’Édith Butler. Zachary Richard et Les Jeunes chanteurs d’Acadie se retrouveront de nouveau pendant le CMA puisqu’ils seront tous les deux du spectacle de clôture à Shediac, samedi soir.